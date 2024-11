The S-Vista - Không gian sống đẳng cấp bao người ao ước

Thiết kế tinh tế, không gian khoáng đạt, tiện ích sống đẳng cấp cùng tầm view “triệu đô” là những yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của The S-Vista - tòa căn hộ cuối cùng của phân khu Sapphire thuộc Đô thị ở tốt nhất thế giới Ocean City, phía Đông Hà Nội.

Trăm góc nhìn, nghìn cảnh đẹp

Sở hữu vị trí đắc địa, giữa tâm điểm phồn hoa của “Quận Trung tâm”, Ocean City, The S-Vista mang tới dòng sản phẩm căn hộ có số lượng hữu hạn, khiến thị trường phía Đông Hà Nội thêm sôi động trong thời điểm cuối năm.

Được thiết kế theo phong cách hiện đại, The S-Vista là tổng hòa của sự tinh tế, sang trọng và tối ưu hóa công năng cho một chốn an cư hoàn hảo. Từng loại hình căn hộ, từ Studio, 1 phòng ngủ hay 2, 3 phòng ngủ đều được thiết kế hiện đại, hài hòa, khéo léo đưa các yếu tố tự nhiên vào không gian sống.

Trong đó, thiết kế chung của tòa nhà giúp các căn hộ đều sở hữu từ 1-2 mặt thoáng với diện tích tiếp xúc lớn. Kết hợp với ban công rộng rãi và phòng ngủ có khung kính lớn, gia chủ dễ dàng tận hưởng những ánh nắng đầu ngày cũng như những làn gió trong lành, đã được thanh lọc bởi không gian xanh của đại đô thị.

Nhờ thiết kế tối ưu, chủ nhân của The S-Vista còn sở hữu tầm nhìn tuyệt mỹ, thu vào tầm mắt khung cảnh nội khu xanh mát hay các các tiện ích sống đa dạng. Đặc biệt, hướng nhìn trực diện Đại học VinUni - Ngôi trường của ánh sáng tri thức với lối kiến trúc cổ điển đặc trưng, được xem là tầm view “triệu đô” đắt giá hiếm dự án nào có được.

Ngoài ra, mỗi góc nhìn, mỗi cảnh đẹp còn trở thành những điểm nhấn trang trí cho không gian sống của căn hộ. Qua khung cửa kính, tại mỗi thời điểm trong ngày, The S-Vista lại sở hữu một bức tranh thiên nhiên khác biệt.

Đặc biệt, The S-Vista còn sở hữu sảnh lễ tân sang trọng với không gian đón tiếp tinh tế cùng đội ngũ lễ tân và nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Kết hợp với một cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại của Vinhomes Ocean Park 1 nói riêng và Ocean City nói chung, The S-Vista sẽ trở thành chốn an cư đẳng cấp, thân thiện - nơi mỗi cư dân đều được xem như một thành viên trong gia đình lớn, cùng chung tay xây dựng cộng đồng và chia sẻ những đặc quyền hiếm có.

Cánh cửa bước vào một cuộc sống lý tưởng

Cùng với không gian tiện nghi bên trong căn hộ, làm nên cuộc sống lý tưởng tại The S-Vista còn là hệ sinh thái all-in-one với hàng nghìn tiện ích nội ngoại khu độc đáo của đại đô thị.

Trong đó, hệ tiện ích nội khu mang tới cho cư dân một không gian xanh rộng lớn, sân chơi cho trẻ em, sân tập thể thao đa dạng bộ môn dành cho gia đình. Bên cạnh đó là bể bơi “mui trần” được thiết kế tại nhà để xe cao tầng của phân khu S2, giúp cư dân The S-Vista được hòa mình vào làn nước trong xanh, rèn luyện thể thao hay thư giãn suốt 365 ngày trong năm.

Nhờ vị trí đắc địa của The S-Vista kế cận các trục đường lớn kết nối nội khu, cư dân còn dễ dàng được tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng với những buổi party bên bờ cát trắng của Hồ Ngọc Trai, diện tích lên tới 24,5ha hay cùng gia đình, bạn bè thỏa sức nô đùa trên bãi biển của Biển hồ nước mặn nhân tạo Crystal Lagoon rộng tới 6,1ha.

Nhu cầu mua sắm của cư dân The S-Vista cũng được đáp ứng hoàn hảo nhờ hệ thống cửa hàng tiện lợi, siêu thị, F&B… tại hàng trăm shop khối đế trong đại đô thị. Cùng với đó, tại thiên đường mua sắm Vincom Mega Mall, cư dân sẽ dễ dàng tìm thấy những thương hiệu nổi tiếng, thuộc mọi lĩnh vực từ thời trang, mỹ phẩm, ẩm thực cho tới vui chơi giải trí.

Đặc biệt, The S -Vista thu hút một lượng lớn người mua ở thực còn nhờ hệ thống giáo dục và y tế toàn diện của Vinhomes Ocean Park 1 và Ocean City. Theo đó, tòa căn hộ này không chỉ kế cận Đại học VinUni danh giá mà còn thừa hưởng nền giáo dục chất lượng, đa dạng đến từ hệ thống trường liên cấp Vinschool, trường quốc tế Anh quốc Brighton College, trường quốc tế Hàn Quốc KGS, Dewey School…

Đồng thời, cư dân The S-Vista cũng dễ dàng tiếp cận những dịch vụ y tế chất lượng cao đến từ hệ thống Vinmec. Tại đây, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao cùng các trang thiết bị hiện đại sẽ mang tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tận tâm, chuyên nghiệp, phục vụ 24/7.

Ngoài ra, mở rộng không gian sống đẳng cấp của The S-Vista là hàng loạt những tâm điểm vui chơi, giải trí sôi động của Ocean City, như Grand World với phân khu K-Town mang đậm dấu ấn văn hóa Hàn Quốc, The Venice tái hiện khung cảnh trời Âu thơ mộng; Little Hong Kong phong cách Trung Hoa; bộ đôi công viên VinWonders với thế giới trò chơi đa sắc màu...

Sở hữu chất sống đẳng cấp, tiện ích đa dạng, số lượng lại giới hạn, dễ hiểu vì sao The S-Vista trở thành mục tiêu săn đón của người mua ở thực ngay từ những ngày đầu mở bán.

Cơ hội sở hữu các căn hộ cuối cùng tại The S-Vista đang rộng mở với chính sách bán hàng ưu việt: - Hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% giá trị căn hộ trong 18 tháng - Ưu đãi 10% giá trị căn hộ khi thanh toán sớm trong 25 ngày (kể từ ngày ký cọc) Ưu đãi 5% giá trị căn hộ khi thanh toán tiến độ trong 60 ngày (kể từ ngày ký cọc). Ưu đãi 5% giá trị căn hộ khi thanh toán tiến độ trong 60 ngày (kể từ ngày ký cọc).