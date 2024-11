The Premier: 'Viên kim cương xanh' giữa lòng đô thị BV Diamond Hill

Là dòng sản phẩm cao cấp bậc nhất tại BV Diamond Hill với những căn nhà phố và khối đế thương mại phiên bản giới hạn, The Premier như một “viên kim cương xanh” dành cho số ít chủ nhân tinh hoa, thổi bừng lên sức sống, sự sầm uất giữa phố thị.

Biểu tượng sống thịnh vượng bậc nhất Bắc Giang

Kim cương xanh được xem là biểu tượng của sự giàu sang, quyền lực và vĩnh cửu. Với sắc màu quý hiếm và vẻ đẹp rạng ngời, chúng không chỉ là vật phẩm trang sức mà còn mang trong mình ý nghĩa sâu sắc về phước lành, may mắn, thịnh vượng và tài lộc. Những chủ nhân sở hữu kim cương xanh luôn được tin tưởng sẽ có một cuộc sống sung túc, gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.

Như những viên kim cương xanh rực rỡ trong muôn vàn đá quý, nhà phố thương mại The Premier là biểu tượng của sự đẳng cấp và tinh túy giữa lòng dự án BV Diamond Hill. Được đơn vị phát triển BĐS chuyên nghiệp BV Land tỉ mỉ kiến tạo, phân khu này hội tụ những giá trị vượt trội bao gồm: vị trí quý giá, phong thủy vượng khí, thiết kế hoàn mỹ, số lượng giới hạn, tiện ích all-in-one đẳng cấp. Đây là những yếu tố giúp The Premier - BV Diamond Hill trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm không gian an cư và đầu tư đỉnh cao, đồng thời khẳng định vị thế của chủ nhân xứng tầm.

Là dòng sản phẩm cao cấp hơn của BV Diamond Hill, mỗi căn nhà phố thương mại The Premier như một kiệt tác kiến trúc, được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Từ thiết kế mặt tiền đồng bộ, hài hòa đến không gian bên trong linh hoạt, tối ưu hóa công năng sử dụng. Mang đậm phong cách hiện đại, sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp tinh tế với đường nét kiến trúc khỏe khoắn, thanh lịch, vừa toát lên sự bề thế vừa giữ được sự gần gũi, ấm áp.

Đặc biệt, với hệ thống tiện ích nội, ngoại khu đẳng cấp và cộng đồng cư dân dồi dào sinh khí đã hiện hữu tại BV Diamond Hill, The Premier không chỉ là nơi an cư hoàn hảo, mà còn là điểm đến đầu tư kinh doanh hấp dẫn hoặc khai thác cho thuê sinh lời hiệu quả. Tất cả mang lại nguồn lợi lâu dài và đảm bảo sự bền vững cho thế hệ tương lai bởi sự quý giá và khan hiếm như những viên kim cương lam biếc.

Bộ sưu tập giới hạn dành cho chủ nhân tinh hoa

Với số lượng giới hạn chỉ 25 căn nhà phố thương mại, bàn giao hoàn thiện mặt ngoài, thiết kế tối ưu cho hoạt động kinh doanh, The Premier - BV Diamond Hill là siêu phẩm an cư, đầu tư chỉ dành cho những khách hàng tinh anh, biết nắm bắt thời cơ.

The Premier sở hữu tọa độ vàng khi tiếp giáp 4 trục giao thông huyết mạch: Hoàng Quốc Việt, Lương Thế Vinh, Chu Danh Tể, Hoàng Văn Thụ, đồng thời liền kề tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – Lạng Sơn. Nơi đây trở thành tâm điểm kết nối các trung tâm kinh tế trọng yếu, mang đến lợi thế vượt trội về giao thương, phát triển các hoạt động kinh doanh cũng như khả năng gia tăng giá trị bất động sản.

Nhờ cấu trúc 3 tầng và 1 tầng thượng, các căn nhà phố The Premier có không gian rộng thoáng, thuận tiện để an cư, đầu tư và khai thác cho thuê, kinh doanh hiệu quả. Khách hàng có thể linh hoạt mục đích an cư, kết hợp kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ được ưa chuộng như café, thời trang, spa, nhà thuốc, văn phòng đại diện… Ngoài ra, theo đà gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian, các nhà đầu tư có thể chuyển nhượng và hưởng phần lợi nhuận hấp dẫn.

Song song với các sản phẩm nhà phố thương mại The Premier, BV Land cũng tiếp tục giới thiệu 17 sản phẩm khối đế tại 2 tòa chung cư cao cấp thuộc BV Diamond Hill. Với vị trí đắc địa ngay dưới các tòa chung cư, các khối đế này mang lại nguồn thu ổn định từ lượng lớn cư dân trong nội khu cũng như nguồn khách khổng lồ từ khu vực lân cận.

Hiện tại, khi lựa chọn nhà phố thương mại The Premier - BV Diamond Hill, khách hàng sẽ được tặng chuyến du lịch Mỹ 100 triệu đồng và gói nội thất lên đến 450 triệu đồng. Cùng với đó là chương trình bốc thăm may mắn với 1 giải đặc biệt là ô tô Mercedes C200 trị giá lên tới 1,4 tỷ đồng, 1 giải nhất xe máy SH mode trị giá 60 triệu đồng. Đối với khối đế thương mại, khách hàng sẽ được tặng chuyến du lịch Tây Âu trị giá 70 triệu đồng và gói nội thất lên đến 200 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua khi thanh toán sớm 95% sẽ được chiết khấu 2%.

