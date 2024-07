The Nine – 'Cộng đồng tinh hoa' dành cho chủ xe VF 9 có gì đặc biệt?

Hội tụ những chủ nhân của VinFast VF 9 từ doanh nhân, nghệ sĩ đến những nhà hoạt động xã hội, The Nine là nơi những chủ xe tinh hoa kết nối, chia sẻ những trải nghiệm độc bản, đồng thời chung tay truyền cảm hứng cho cộng đồng cùng xây dựng một tương lai xanh.

Mới đây, The Nine – câu lạc bộ dành riêng cho các chủ nhân của VinFast VF 9 đã chính thức ra mắt trong sự kiện được VinFast và Luxuo Media tổ chức tại TP. HCM.

Không chỉ là nơi tập hợp những con người có chung niềm yêu thích với VinFast VF 9, The Nine còn là nơi để những vị chủ xe tinh hoa chia sẻ và truyền cảm hứng, từ đó tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội.

“The Nine được sinh ra với sứ mệnh quy tụ tinh hoa Việt Nam. Đây sẽ không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu đơn thuần, mà là không gian để quý vị học hỏi, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm từ các đối tác hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đẳng cấp - từ rượu cao cấp, bespoke, du thuyền, đồng hồ đến nghệ thuật”, ông Nguyễn Hữu Hùng Cường - Giám đốc KOL và Đối tác VinFast Toàn cầu chia sẻ về The Nine.

Sự kiện đánh dấu sự phát triển của cộng đồng người dùng VinFast nói chung và dòng xe cao cấp VinFast VF 9 nói riêng. Xuất hiện tại đêm tiệc là những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực nghệ thuật và phong cách sống như ca sĩ – diễn viên Chi Pu, á hậu 1 Miss Universe 2022 – Thảo Nhi Lê, ca sĩ Uyên Linh, MC Hoàng Oanh, bộ đôi nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn - Sơn Đoàn, fashionisto Thuận Nguyễn… cùng hơn 70 doanh nhân, người có ảnh hưởng đã và đang là chủ xe VF 9.

Trong không gian sang trọng, những vị khách mời đã được thỏa mãn đa giác quan với âm nhạc, những màn trình diễn ánh sáng, lắng nghe những câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình của các thương hiệu.

Đặc biệt, các thành viên câu lạc bộ the Nine đã được trải nghiệm mẫu VF 9 phiên bản đặc biệt với tác phẩm “The quiet luxury of nature” vẽ tay trên thân xe của họa sĩ Hữu Thanh Tùng. Với vị họa sĩ, chiếc xe VinFast VF 9 vừa là một sản phẩm công nghệ, vừa là một tác phẩm nghệ thuật đầy chất hội hoạ, đại diện cho sự sang trọng và khai mở những đam mê vượt thời đại, đúng với tinh thần nâng tầm những giá trị tinh hoa của The Nine.

Bên cạnh những chia sẻ về nhiều lĩnh vực, The Nine được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh vấn đề ô nhiễm môi trường đang trở thành mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của nhiều thế hệ.

Ông Jason Đặng, GM (Giám đốc điều hành) của Luxuo Media & CEO của SpaceSpeakers Label chia sẻ ông đã được truyền cảm hứng từ chương trình Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì Tương lai Xanh phát động bởi Vingroup và nhận thấy tầm quan trọng của việc xanh hóa môi trường.

“Mục đích của cộng đồng The Nine, ngoài việc chia sẻ những trải nghiệm thượng lưu thì tôi hy vọng mọi người chung tay cùng với VinFast và các doanh nghiệp Việt Nam trong việc xanh hóa môi trường, để chúng ta có một môi trường tốt đẹp hơn”, ông chia sẻ tại sự kiện.

Chung tay vì tương lai xanh cũng là mong muốn được nhiều khách mời tham dự lễ mắt ra The Nine chia sẻ. Đặc biệt, với VinFast, đông đảo thành viên của Nine khẳng định, sẽ chung tay với hãng xe Việt để cùng truyền cảm hứng cho cộng đồng cùng chuyển đổi xanh.