The Miami 5 gây sốt với đặc quyền sống nghỉ dưỡng suốt 365 ngày

The Miami 5 - toà căn hộ cuối cùng của phân khu The Miami nhanh chóng được khách hàng săn đón khi sở hữu chuỗi tiện ích đình đám tạo nên không gian sống được ví như "resort đa tầng" trong lòng phố thị.

24 giờ sống tận hưởng với chuỗi tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng

Là sáng sớm, hay khi ánh mặt trời dần tắt, từ bên cửa sổ của căn chung cư cao cấp The Miami 5, chỉ cần kéo nhẹ tấm rèm đã có thể ngắm nhìn cả bầu trời rộng mênh mang với bức tranh thiên nhiên nội khu tuyệt mĩ. Chắc chắn rằng, không phải ai cũng có thể được hưởng những đặc quyền như chủ nhân của The Miami 5, vừa hít thở làn gió trong lành từ thiên nhiên nhờ thiết kế không gian thông minh tối đa tiện ích và công năng, vừa tận hưởng sự đủ đầy, tiện nghi trong mỗi căn hộ.

Chỉ vài bước chân xuống nội khu, cư dân The Miami 5 đã có thể chạm tới cả thiên đường nghỉ dưỡng đậm phong cách Mỹ. Đó là bể bơi ngoài trời phong cách nhiệt đới với diện tích lên tới 1.000m2 theo tiêu chuẩn Olympic, bao quanh bể bơi là những hàng cây cọ, chà là Mỹ mang đậm đặc trưng của những bãi biển tại thành phố Miami xinh đẹp, năng động.

Đi qua những hàng cọ rợp bóng, hệ thống vườn nước cảnh quan, những khu vườn điểm nhấn và cả những sân cỏ đa năng tràn đầy sức sống hiện ra ngay trước mắt. Cư dân có thể thỏa sức tận hưởng những đặc quyền nghỉ dưỡng cao cấp như đang được sống trên đất Mỹ chỉ ngay dưới thềm căn hộ.

Những cư dân nhí của The Miami 5 có thể thoả sức nô đùa trên cung đường ngập hoa và lá, trên thảm cỏ xanh mát, hay thích thú với nhiều trò chơi tại sân chơi trẻ em Kid Galaxy. Còn cư dân lớn tuổi có thể tận hưởng từng giây phút thảnh thơi trong chòi thư giãn Ivy Nest, nhâm nhi khoảnh khắc an bình trong vườn nước Marine Garden, vườn cờ. Sáng sớm hay chiều xuống, hệ thống sân thể thao ngoài trời như sân tập gym ngoài trời, sân bóng đá, bóng chuyền, tennis, cầu lông, bóng rổ… là điểm đến đầy lý tưởng để tái tạo năng lượng.

Đặc biệt, nhờ vị trí “giao thoa” giữa 2 phân khu The Miami và Sakura, cư dân The Miami 5 không chỉ được tận hưởng mỗi ngày sống an yên trong nội khu phong cách nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ mà còn tiệm cận hệ sinh thái được thiết kế theo phong cách Nhật Bản.

Sống chất với tiện ích ngoại khu đa tầng

Nằm trong đại đô thị phía Tây Hà Nội, cư dân tương lai The Miami 5 được hưởng trọn vẹn những tiện ích hiện đại bậc nhất đã hiện hữu. Đầu tiên, nhờ vị trí gần trường, tiện lớp, trẻ em của The Miami 5 được tiếp cận hệ thống giáo dục ngay gần nhà với chuỗi trường công lập chất lượng Tây Mỗ, trường liên cấp Vinschool hay các trường quốc tế khác. Đặc biệt, mô hình giáo dục khai phóng tại đây giúp con trẻ hoàn toàn có thể chủ động việc đi học, giúp hình thành tính tự lập từ sớm mà vẫn đảm bảo an toàn để cha mẹ an tâm công tác.

Các vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng luôn được đảm bảo khi bệnh viện quốc tế Vinmec chỉ cách nhà vài phút di chuyển. Bên cạnh đó, cũng khoảng 15 phút, cư dân The Miami 5 có thể di chuyển đến hệ thống bệnh viện công hay bệnh viện Hồng Ngọc thông qua mạng lưới giao thông kết nối hoàn hảo, tiệm cận dễ dàng với Đại lộ Thăng Long, trục đường Lê Trọng Tấn cùng các nhánh đường phố khác.

Dành cho nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí, ẩm thực sẽ là khu Vincom Mega Malls hiện đại bậc nhất trong đại đô thị. Với đầy đủ các khu vực mua sắm, siêu thị, nhà hàng ăn uống hay khu vui chơi cho trẻ em, nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho các gia đình vào dịp cuối tuần.

Được ví như không gian "resort đa tầng", ngoài chuỗi tiện ích nội khu, cư dân The Miami 5 còn có thể tự do tận hưởng một thiên đường dịch vụ khác trong đại đô thị, điển hình là bộ 3 công viên liên hoàn quy mô 16,3ha trải dài 3km dọc theo dự án.

Đó là đại công viên trung tâm Central Park 10,2 hecta sở hữu hồ cảnh quan trắng thơ mộng rộng lớn 4,8ha sẽ là nơi vun vén trải nghiệm quây quần của cả gia đình khi cùng nhau nướng BBQ, chèo thuyền kayak, dã ngoại,…

Công viên thể thao Sportia Park năng động, tràn đầy sức sống với hệ thống máy tập 1.000 chức năng dễ dàng đáp ứng nhu cầu tập luyện của cư dân mọi lứa tuổi, giúp nâng cao chất lượng sống khỏe. Đặc biệt, công viên Zen Park tái hiện phong cách Nhật Bản với con đường đèn lồng rực rỡ, hồ cá Koi sinh động, vườn trúc thư thái… sẽ đem lại không gian sống xanh và những giây phút an nhiên cho cư dân.