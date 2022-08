The Horizon Mansion - chuẩn mực sống Wellness của giới thượng lưu

The Horizon Mansion là “trái tim” của phân khu The Azura - phân khu đẳng cấp nhất của quần thể nghỉ dưỡng hạng sang Ivory Villas & Resort được bao bọc bởi một màu xanh của núi rừng Hoà Bình . Ẩn mình giữa thiên nhiên là chuỗi tiện ích dịch vụ chuẩn mực sống Wellness đẳng cấp.

Theo nghiên cứu Wellness Real Estate: Looking Beyond Covid -19 của Viện Sức khỏe Toàn cầu (Global Wellness Institute - GWI), số lượng các dự án bất động sản chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới đã tăng gấp ba lần, từ 740 dự án vào năm 2017 lên hơn 2300 dự án năm 2021. Có thể thấy nhu cầu về môi trường sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên đi cùng với tiện ích, dịch vụ đa dạng và khép kín đang trở thành một xu thế trên toàn cầu.

Với nhà đầu tư, xu hướng lựa chọn bất động sản nghỉ dưỡng wellness là cơ hội hấp dẫn, đặc biệt khi phân khúc này đang phát đi những tín hiệu tích cực về nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, cân bằng tâm thần trí ngày càng gia tăng. Một sản phẩm không chỉ mang lại khoản lợi nhuận tức thời cao, tiềm năng sinh lời và tích lũy tài chính an toàn mà còn hướng tới giá trị sống bền vững, lợi ích về cả về thể chất lẫn cảm xúc con người.

Thuộc quần thể Bất động sản nghỉ dưỡng núi tiên phong, hội tụ đầy đủ các yếu tố đỉnh cao của dòng sản phẩm Wellness, Ivory Villas & Resort Hòa Bình tôn vinh giá trị sống cân bằng và kết nối với những hoạt động ngoài trời, hòa mình vào thiên nhiên, mang đến cho chủ nhân sự gắn kết, nâng cao sức khỏe tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Đáng nói hơn, khu dinh thự The Horizon nằm tại tâm điểm của dự án Ivory Villas & Resort là điểm nhấn được các nhà đầu tư đặc biệt ưa chuộng.

The Horizon Mansion “chạm đỉnh” chuẩn mực sống Wellness

Sở hữu “vùng khí hậu” riêng vô cùng đặc biệt, nguồn “oxy thật” nhờ tọa lạc giữa hơn 2000ha rừng tự nhiên, chủ nhân The Horizon Mansion có được sự biệt lập, riêng tư, dễ dàng tái tạo năng lượng.

Từ cao độ hơn 200m với tầm nhìn Panorama không giới hạn, thu trọn vẹn mọi cảnh đẹp từ núi rừng thiên nhiên mà bất cứ ai từng một lần ngắm nhìn sẽ không thể nào quên. Mỗi ngày tại The Horizon Mansion, chủ nhân sẽ đắm chìm giữa những điều kỳ diệu của thiên nhiên. Đó là khung cảnh đón bình minh đầy thơ mộng, là ánh hoàng hôn phủ một màu lên núi rừng còn những áng mây vẫn níu kéo từng ráng vàng rực rỡ.

Ẩn mình giữa thiên nhiên là khu dinh thự The Horizon với những đường nét kiến trúc hài hòa, được “may đo” để “tối ưu” nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của chủ nhân, đặc biệt chú trọng vào sự riêng tư, an toàn. Chất lượng sống được dựa trên giá trị cốt lõi là chuẩn sống tinh khiết và hệ sinh thái kép độc bản, từ đó kiến tạo không gian an cư bền vững cho chủ nhân.

Chuỗi tiện ích chất lượng cung cấp những dịch vụ hiện đại, sang trọng là bảo chứng cho những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cao cấp. Chủ nhân dinh thự The Horizon ngoài thừa hưởng những tiện ích chung còn trải nghiệm phong cách nghỉ dưỡng thượng lưu: không gian ấm cúng tại nhà hàng The Bistro Hòa Bình; Tổ hợp Văn hoá nghệ thuật ẩm thực –Thương mại – Dịch vụ - Chăm sóc sức khoẻ The Center, vườn nướng BBQ, Karaoke Luxury, hầm rượu vang, bể bơi vô cực cùng tổ hợp chăm sóc sức khoẻ (spa, yoga, gym...) tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả đều là những mảnh ghép tiện ích tạo nên một cuộc sống đầy kiêu hãnh với những chủ nhân xứng tầm.

The Horizon Mansion là nơi “ẩn mình” lý tưởng sau những lo toan bộn bề cuộc sống đồng thời là khoản đầu tư giá trị. Cơ hội đầu tư hấp dẫn với chính sách bán hàng vượt trội từ chủ đầu tư. Nhà đầu tư chỉ cần đóng 25% đến khi nhận dinh thự, tiến độ thanh toán linh hoạt; nhận trước 3 năm tiền thuê tương đương 10.5% giá trị dinh thự; hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng cùng nhiều ưu đãi đặc biệt trong tháng 8.

Hội tụ tiêu chí ấn tượng cho một sản phẩm bất động sản Wellness lý tưởng nhất, The Horizon Mansion đảm bảo giá trị tài sản bền vững, gia tăng theo thời gian, đáp ứng nhu cầu thực dành cho những chủ nhân tinh hoa xứng tầm.

The Horizon Mansion, một Tuyệt tác ngự đỉnh Hào Quang, thuộc phân khu The Azura, phân khu đẳng cấp nhất của Tổ hợp Bất động sản nghỉ dưỡng 5 sao Ivory Villas & Resort Địa chỉ: Xóm Kẽm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình Dự án được phát triển bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Mỹ Hotline: 1900 56 1578