The Global City - Điểm đến tương lai, trở thành downtown mới của TP HCM

Masterise Homes - chủ đầu tư cho dự án The Global City đã dần hiện thực hóa việc đem lối sống downtown đến gần hơn với người dân Việt Nam. Hơn hết dự án đã đáp ứng 3 tiêu chí vàng của đầu tư bất động sản ‘’Nhất cận thị - Nhị cận giang - Tam cận lộ’’. Chính điều này đã biến Global City trở thành điểm nóng bất động sản, điểm đến an cư nghỉ dưỡng đầy hứa hẹn trong tương lai.

Bắt kịp xu hướng tiện ích trọn gói "all in one"

Mô hình đầu tư bất động sản “all in one’’ chưa bao giờ hết hot. Từ trước đến nay ta thường nghe “3 trong 1’’ nhưng với Global City thì “tất cả trong 1’’. Với ngân sách đầu tư cực khủng thì Masterise Homes đã nhằm thực hiện tham vọng biến dự án trở thành mô hình tiên phong mang chuẩn mực toàn cầu, đại đô thị thịnh vượng bậc nhất Đông Nam Á.

“All in one’’ tức là cư dân đô thị sẽ được trải nghiệm toàn bộ tiện ích trọn gói khi sở hữu căn hộ tại Global City. Các yếu tố đẳng cấp như tiện ích nội ngoại khu, chính sách nhà ở, ưu đãi đi kèm, chăm sóc khách hàng,... đều được tích hợp trong khuôn viên dự án nhằm mang đến sự tiện lợi nhất có thể cho bạn và gia đình.

Nếu các dự án bất động sản trước đây chỉ đơn thuần là căn hộ chung cư, nhà ở thì với Global City bạn sẽ được tận hưởng lối sống “downtown’’ hiện đại, đẳng cấp, nhộn nhịp với các khu phố thương mại sầm uất. Lần đầu tiên tại Việt Nam cư dân đô thị sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời về lối sống, cộng đồng dân cư văn minh tri thức trong một quy mô khép kín an toàn.

Vị trí vàng cùng tiềm năng tăng giá

The Global City sở hữu vị trí vàng đắc địa ngay tại mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, tp Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh. Đây chính là tuyến đường huyết mạch giao thương trọng điểm của các khu vực kinh tế lớn tại Đông Sài Gòn. Khi đó nếu bạn trở thành cư dân của đại đô thị Global City thì sẽ rất dễ dàng để tiếp cận, di chuyển với mạng lưới giao thông liên kết đa chiều, linh hoạt.

Cụ thể vị trí của Global City đã nắm trọn 3 tiêu chí vàng khi đầu tư bất động sản ‘’Nhất cận thị - Nhị cận giang - Tam cận lộ’’.

● Phía Đông giáp với đường Đỗ Xuân Hợp

● Phía Tây giáp với khu đô thị Sài Gòn Sport City

● Phía Nam là khu tái định cư với diện tích 15ha

● Phía Bắc giáp với sông Rạch Chiếc

Chính nhờ việc tiếp giáp với khu tái định cư cùng chính sách quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông của chính phủ thì tiềm năng tăng giá của Global City được đánh giá rất cao. Trong tương lai rất có thể khu tái định cư sẽ được phát triển thành khu đô thị sầm uất, văn minh.

Không những vậy hệ thống giao thông trọng điểm sẽ bao gồm Tp Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Đỗ Xuân Hợp, Xa lộ Hà Nội,... Bên cạnh đó còn có tuyến giao thông liên tỉnh giúp bạn dễ dàng di chuyển đến các đô thị vệ tinh lân cận. Ngoài ra việc lên thành phố Thủ Đức cũng đã tác động rất lớn đến giá trị của căn hộ Global City trong thời gian sắp tới.

Những điểm nhấn tạo nên sức hút, sự khác biệt của The Global City

Một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút của The Global City đó chính là vị trí chiến lược với hệ thống giao thông liên vùng ấn tượng. Bên cạnh đó dự án tiếp giáp với sông Rạch Chiếc - đón đầu xu hướng ‘’Nhị cận giang’’ với không khí mát mẻ, tầm nhìn triệu đô.

Đặc biệt cư dân đô thị còn có cơ hội tận hưởng đặc quyền duy nhất chỉ có tại Global City. Cụ thể tại đây nhà đầu tư đã có sự quy hoạch cân bằng giữa đa dạng sinh học, cảnh quan với không gian xây dựng đô thị thể hiện lối sống ‘’downtown’’.

Các tiện ích nội ngoại khu của dự án vô cùng ấn tượng với chi phí đầu tư lớn đến từ Masterise Homes làm nổi bật quần thể sân golf rộng 92ha cùng vô số ích ích vui chơi giải trí như trung tâm thương mại, công viên, massage, hồ cảnh quan,....

