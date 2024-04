The Global City địa điểm được tìm kiếm 'hot' nhất hiện tại ở Sài thành

Tổ hợp giải trí – thể thao City Park tại Trung tâm mới The Global City đã chính thức mở cửa với nhiều sân chơi cho các hoạt động đa dạng, độc đáo... Kết hợp cùng hai đêm nhạc nước The Fountain Festival với những dàn line-up đỉnh cao, đã biến The Global City trở thành từ khóa và chủ đề đang được tìm kiếm cũng như thảo luận không ngừng trên các nền tảng mạng xã hội khi nói về điểm đến vui chơi, giải trí mới của giới trẻ và người dân thành phố.

Cùng tìm hiểu tại Trung tâm mới The Global City có gì, khiến hàng ngàn người dân tìm kiếm và đến đây vào cuối tuần qua. City Park mang đến ngàn trải nghiệm mới mẻ, thú vị Được giới thiệu là tổ hợp giải trí – thể thao lớn nhất trung tâm TP.HCM, City Park đã chính thức mở cửa đón người dân đến vui chơi, giải trí với các trò chơi hiện đại trong không gian rộng lớn. Hàng ngàn người đã xếp hàng tại khu vực check in từ sớm để có thể sở hữu chiếc thẻ “sắc màu" quyền lực, bước vào khu vực City Park với vô vàn trải nghiệm mới lạ, độc đáo Đây cũng là nơi diễn ra các sự kiện, lễ hội thú vị nhằm mang đến những trải nghiệm khác biệt. Trong sự kiện khai trương đã có rất nhiều hoạt động thú vị được diễn ra như biểu diễn bong bóng xà phòng khổng lồ, diễu hành từ các nhân vật mascott, diễu hành từ câu lạc bộ Harley Davison, sự tham dự của dàn siêu xe đến từ Porsche Club Vietnam, BMW... The Fountain Festival với nhạc nước độc đáo, mang sắc màu riêng của Trung tâm mới Nằm ngay vị trí trung tâm của The Global City trong không gian thoáng đãng, khu nhạc nước ngoài trời với khoảng không rộng lớn đã trở thành điểm đến quen thuộc của các sự kiện giải trí đỉnh cao trong hai năm qua. Có thể kể đến Lễ hội nhạc nước, đại nhạc hội âm nhạc Genfest, Luxury Countdown Party,… đã thu hút hơn 1 triệu người tham dự trong năm 2023. Đây cũng là nơi diễn ra chuỗi sự kiện giải trí, âm nhạc độc đáo, với hai đêm nhạc mở màn khai trương City Park trong ngày 30 & 31.03.2024 vừa qua với hơn 10.000 lượt người . Sân khấu được dàn dựng hoành tráng cùng dàn âm thanh, ánh sáng và lazer cực chất. Các màn trình diễn đỉnh cao đến từ các ngôi sao hàng đầu, kết hợp với màn trình diễn nhạc nước đặc sắc chính là điểm nhấn của các sự kiện âm nhạc diễn ra tại đây mà không sân khấu âm nhạc nào có được. Các ngôi sao hàng đầu như Tóc Tiên, Mono, Min, Hieuthuhai đã liên tục làm “rung chuyển" trung tâm mới và đưa khán giả qua những cung bậc cảm xúc khác nhau tại sự kiện khai trương City Park Với hàng loạt các sự kiện, lễ hội giải trí đã liên tục diễn ra trong thời gian qua, các tiện ích không ngừng được xây dựng, cùng với sự ra mắt City Park đã biến The Global City trở thành điểm đến yêu thích của các bạn trẻ, người dân thành phố. Một điểm đến vui chơi, giải trí sôi động dành cho mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, gia đình, và các bạn trẻ thích khám phá những trải nghiệm độc đáo. Lễ hội nhạc nước The Fountain Festival là chuỗi các đêm nhạc đặc biệt được tổ chức tại khu nhạc nước ngoài trời ở The Global City, với sự tham gia của các ngôi sao hàng đầu, kết hợp với trình diễn nhạc nước độc đáo. Đêm nhạc tiếp theo sẽ được diễn ra vào ngày 6/4/2024 với sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu như Isaac, Phương Ly, S.T Sơn Thạch, Liu Grace… Vé được bán online tại Ticket Box: https://beta.ticketbox.vn/fountain-signature-show-89775... hoặc trực tiếp tại THE GLOBAL CITY, Phường An Phú, Quận 2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh​ P.V