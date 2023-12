The Global City đánh dấu sự trở lại với chính sách bán hàng bùng nổ thị trường dịp cuối năm

Không còn xa lạ với thị trường, The Global City được xem là dự án tâm điểm của bất động sản khu Đông khi sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, quy mô đầu tư, cùng tiềm năng thương mại to lớn khi kề cận nhiều dự án hạ tầng trọng điểm. Mới đây, The Global City tiếp tục thu hút sự chú ý của khách hàng và nhà đầu tư khi tung ra chính sách bán hàng cực hấp dẫn.

Khởi động mùa lễ hội với chính sách khuấy đảo thị trường Nhằm đánh dấu sự trở lại và khởi động mùa lễ hội sôi động nhất trong năm, The Global City áp dụng "siêu chính sách" đối với rổ hàng chỉ 28 căn nhà phố SOHO Park View “2 mặt tiền”. Cụ thể theo chính sách bán hàng này, khách hàng sẽ được lợi ở 3 điểm: chỉ cần thanh toán từ 20% giá trị là có thể nhận bàn giao nhà, được hỗ trợ giãn thanh toán đến 5 năm (đến năm 2028) và được cam kết tiền thuê nhà lên đến 100 triệu/ tháng với thời hạn đến 24 tháng. Có thể thấy, chính sách bán hàng mới này “gỡ rối” bài toán tài chính đáng kể cho người mua. Thứ nhất, tuỳ theo khả năng tài chính và ưu tiên, khách hàng có thể lựa chọn phương án thanh toán phù hợp với mình từ vốn sẵn có hoặc vay ngân hàng. Thứ hai, tùy theo phương án thanh toán lựa chọn, khách hàng có thể nhận nhà ngay vào thời điểm bàn giao để kinh doanh hoặc cho thuê, nên chẳng những không cần phải xếp lợi nhuận vào hàng đợi sau 5 năm, mà hoàn toàn có thể hưởng phần “lời” ngay bây giờ cho đến năm 2028. Trong thời gian đó, khách hàng có thể chủ động dự tính phương án thanh toán sao cho tối ưu hoá dòng tiền của mình. Đáng nói, “thương vụ” đầu tư của khách hàng cho căn nhà phố SOHO Park View “2 mặt tiền” này sẽ giảm rủi ro khá nhiều khi chủ đầu tư Masterise Homes cam kết tiền thuê lên đến 100tr/tháng, kéo dài đến 24 tháng. Ngoài ra, Masterise Homes còn hỗ trợ hoàn thiện cơ bản cho cả khách có nhu cầu cho thuê hay tự kinh doanh. Do đó, chi phí ban đầu cũng được giảm đáng kể. Khách hàng còn được hỗ trợ vay ngân hàng đến 80% và được miễn phí quản lý đến 24 tháng. Rổ hàng chỉ 28 căn SOHO Park View “2 mặt tiền”: Chạm đường chính, đối công viên Là phân khu được mở bán đầu tiên, SOHO tọa lạc tại vị trí sôi động bậc nhất Trung tâm mới, do đó thừa hưởng nhiều lợi thế “vàng”: kết nối hàng ngàn tiện ích chuẩn quốc tế, kiến trúc đa dạng và độc đáo, đặc biệt là khả năng đón 196.000 lượt khách ghé thăm mỗi ngày. Trong đó, SOHO Park View là dãy nhà phố có vị trí đặc biệt hiếm hoi tại SOHO khi sở hữu 2 mặt tiền, phù hợp cho cả nhu cầu sinh sống lẫn kinh doanh hoặc cho thuê. Đối với khách hàng kinh doanh, lưu lượng khách mỗi ngày và lợi thế vị trí nổi bật chính là hai yếu tố quyết định. Theo đó, một bên mặt tiền của SOHO Park View giáp với trục đường chính rộng 12m và kết nối trực tiếp với đường Đỗ Xuân Hợp, chính là lợi thế vượt trội không những mở ra lưu lượng khách hàng dồi dào cho nơi này, mà còn thuận lợi cho việc lưu thông và đậu xe, kích cầu khách hàng dừng lại và gia tăng thời gian ghé thăm, sử dụng dịch vụ tại các cửa hàng. Hơn nữa, từ đường cao tốc hay từ phía Đỗ Xuân Hợp, ở đâu khách hàng cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy dãy SOHO Park View này, giúp gia tăng nhận diện thương hiệu cho khách thuê. Bên cạnh đó, với định hướng đưa The Global City trở thành trung tâm mới của TPHCM, chủ đầu tư Masterise Homes cũng thường tổ chức nhiều sự kiện hoành tráng, hấp dẫn, tầm cỡ quốc tế trong khu vực, giúp thu hút hàng nghìn lượt du khách đến The Global City. Đối với khách sinh sống hoặc vừa sinh sống vừa cho thuê, có thể linh hoạt lựa chọn trong 5 tầng của SOHO Park View sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. Ngoài ra, mặt tiền còn lại của dãy nhà phố này giáp công viên xanh rộng 6.129 m2 với các tiện ích đa dạng đáp ứng được nhu cầu của nhiều thế hệ như khu vui chơi trẻ em, khu thả diều, dã ngoại, nướng BBQ,... Từ khu shophouse, cư dân cũng có thể hướng tầm nhìn ra khung cảnh sôi động tại cao tốc và Landmark 81 hay khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt tại công viên cây xanh. Như vậy, cư dân SOHO Park View vừa có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều tiện ích, tận hưởng bầu không khí trong lành vừa vừa thuận tiện di chuyển đến trung tâm. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang ở giai đoạn “hồi sức”, cần kích cầu thanh khoản thì 2 giải pháp “giãn thanh toán 5 năm” và “cam kết cho thuê” của The Global City được đánh giá là giải pháp tối ưu nhờ tính hỗ trợ lâu dài và đảm bảo lợi nhuận bền vững. Giới chuyên gia đánh giá, khi thị trường đang có dấu hiệu tăng giá vào năm sau, thì đây chính là thời điểm vô cùng quan trọng để khách hàng và nhà đầu tư đưa ra lựa chọn, nắm bắt cơ hội sinh lời có 1-0-2 cùng những rổ hàng tiềm năng như dãy nhà phố SOHO Park View. Tìm hiểu thêm về Nhà phố SOHO Park View “2 mặt tiền” tại đây. P.V