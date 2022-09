THẾ GIỚI 24H: Nga xác nhận rút khỏi chiến tuyến Đông Bắc Ukraine

TPO - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã ra lệnh cho quân đội Nga rút khỏi khu vực xung quanh Izium để tăng cường các hoạt động quân sự tại những khu vực khác ở Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rút khỏi chiến tuyến Đông Bắc Ukraine. The Guardian ngày 10/9 đưa tin, sau khi tiến hành phản công dồn dập ở khu vực phía Đông Bắc, quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hai thành phố chiến lược là Kupiansk và Izium, giao điểm của các hệ thống đường sắt và cao tốc, tuyến tiếp tế cho quân Nga ở phía Đông sông Siverskyi Donetsk.

Vương quốc Anh sẽ tổ chức tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II vào ngày 19/9. Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Điện Buckingham cho biết, theo kế hoạch, quan tài Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được chuyển từ Lâu đài Balmoral đến Edinburgh vào ngày 11/9, sau đó tới London vào ngày 13/9. Linh cữu Nữ hoàng Anh sẽ được đặt tại Westminster Hall từ ngày 14/9 cho đến khi lễ tang diễn ra.

Vua Charles III chính thức kế vị ngai vàng Vương quốc Anh. Chiều 10/9 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Đăng cơ đã tuyên bố Thái tử Charles chính thức trở thành người kế vị ngai vàng với vương hiệu Vua Charles III, từ đây mở ra một kỷ nguyên mới cho Hoàng gia Anh. Sau buổi lễ tấn phong, Vua Charles III đã có những phát biểu chia sẻ về sự qua đời của Nữ hoàng Elizabeth II cùng những thành tựu của bà, đồng thời công nhận trách nhiệm quân vương, khẳng định sự quyết tâm tiếp nối vai trò và nhiệm vụ của Nữ hoàng.

Lật thuyền nghi do đâm trúng cá voi, 5 người chết thảm. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền bị lật ở vùng biển ngoài khơi Đảo Nam của New Zealand hôm 10/9. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cho là do tàu va chạm với cá voi. (XEM CHI TIẾT...)

Indonesia hứng hàng loạt trận động đất. Một trận động đất mạnh 6,2 độ richter vừa xảy ra ở vùng Papua của Indonesia nhưng không có nguy cơ gây ra sóng thần, cơ quan địa vật lý quốc gia (BMKG) cho biết. Sáng sớm ngày 10/9, ba trận động đất với cường độ 6,1, 5,9 và 5,5 độ cũng xảy ra ở khu vực này. (XEM CHI TIẾT...)

Hợp kim cấm từ Trung Quốc có trong hơn 800 máy bay chiến đấu F-35. 825 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ được lắp đặt tuabin phát điện có nam châm làm từ hợp kim trái phép của Trung Quốc. Theo Văn phòng chương trình phối hợp F-35 thuộc Lầu Năm Góc, loại nam châm được sử dụng trong một bộ phận của máy bay F-35 do Công ty Honeywell International cung cấp được làm từ hợp kim trái phép từ Trung Quốc. Cụ thể, có tới 825 máy bay chiến đấu F-35 được lắp đặt tuabin phát điện có nam châm làm từ coban và samari.

Nga tổn thất số máy bay và tên lửa trị giá 157,5 triệu USD. Theo Pravda, trong thông báo ngày 10/9, Lực lượng phòng không Ukraine cho biết, đã phá hủy số máy bay và tên lửa trị giá 157,5 triệu USD của Nga. Trong số này có 5 tên lửa hành trình X-101, loại tên lửa đắt đỏ và hiện đại nhất của Nga, giá của 1 tên lửa lên tới 13 triệu USD.