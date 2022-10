THẾ GIỚI 24H: Mỹ cáo buộc Nga ‘vũ khí hóa’ lương thực

TPO - Nhà Trắng cho rằng quyết định đình chỉ thực thi thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine của Nga nhằm "vũ khí hóa lương thực".

"Nga đang cố sử dụng cuộc chiến mà nước này bắt đầu để làm cái cớ vũ khí hóa lương thực, tác động trực tiếp tới giá lương thực và các quốc gia có nhu cầu, đồng thời làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo và mất an ninh lương thực", Nhà Trắng ra tuyên bố. Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án động thái này là "hoàn toàn thái quá" và sẽ làm gia tăng nạn đói. "Không có lợi ích gì từ những việc họ đang làm. Liên Hợp Quốc đã giúp đàm phán thỏa thuận và đó sẽ là dấu chấm hết cho nó", ông Biden nói. Tuyên bố đưa ra sau khi Nga ngày 29/10 thông báo đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen với cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea.

Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Nga hủy quyết định đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell hôm 30/10 lên tiếng kêu gọi Nga hủy bỏ quyết định đình chỉ thực hiện “Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen” với Ukraine do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Theo ông Borrell, quyết định của Nga gây rủi ro cho con đường xuất khẩu ngũ cốc và phân bón chính đang rất cần để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu hiện nay. EU kêu gọi Nga đảo ngược quyết định của mình.

Giẫm đạp khiến 11 người thiệt mạng tại buổi hòa nhạc ở Congo. Vụ giẫm đạp tại buổi biểu diễn của ngôi sao ca nhạc châu Phi Fally Ipupa hôm 29/10 khiến 11 người chết, trong đó có 2 cảnh sát. Buổi hòa nhạc của ca sĩ người Congo Fally Ipupa trở thành thảm kịch khi xảy ra vụ giẫm đạp hỗn loạn. Bộ trưởng Nội vụ Congo Daniel Aselo Okito cho biết cảnh sát ghi nhận 11 trường hợp tử vong, trong đó 10 người chết do nghẹt thở và bị giẫm đạp, 7 nạn nhân nhập viện cấp cứu. (XEM CHI TIẾT...)

Hơn 80 người thiệt mạng trong vụ sập cầu treo tại Ấn Độ. Ít nhất 81 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một cây cầu treo ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ bị sập hôm 30/10. Theo nhà chức trách, hơn 400 người đã ở trên và xung quanh cây cầu treo vào thời điểm xảy ra vụ sập. Harsh Sanghavi, người đứng đầu cơ quan nội vụ của bang Gujarat cho biết hơn 150 người đã có mặt trên cây cầu khi vụ tai nạn xảy ra. (XEM CHI TIẾT...)

Nga tiết lộ chi tiết mới về cuộc tấn công bằng UAV ở Crimea. Máy bay không người lái (UAV) nhắm mục tiêu vào căn cứ của Nga ở Sevastopol đã được phóng từ một tàu di chuyển qua hành lang ngũ cốc, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Những kẻ đứng sau cuộc tấn công đã sử dụng hành lang ngũ cốc ở Biển Đen do Liên Hợp Quốc làm trung gian, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố sau khi nghiên cứu mảnh vỡ của các UAV thu được.

Nga đưa thêm 11 vùng lãnh thổ của Anh vào danh sách “không thân thiện”. Theo hãng thông tấn TASS, trang web của Chính phủ Nga ngày 30/10 thông báo Moscow đã đưa thêm 11 vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh vào danh sách “không thân thiện.” Thông báo có đoạn: “Thêm 11 vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh đã bị đưa vào danh sách (những vùng lãnh thổ) ủng hộ các biện pháp trừng phạt mà Vương quốc Liên hiệp Anh áp đặt đối với Nga.

Xả súng vào những người bán hàng rong, 7 người thiệt mạng. Ngày 30/10, cảnh sát tỉnh Gauteng ở Nam Phi xác nhận đã có 7 người chết và 4 người bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tại thị trấn Ennerdale, phía Nam thành phố Johannesburg vào tối 29/10 khi 4 kẻ tình nghi cố gắng cướp của những người bán chân gà trên đường phố. Theo thông tin của cảnh sát, 4 nghi phạm đã cố gắng cướp chân gà của những người bán hàng rong và những người bán hàng được cho là đã chống trả và ném đá vào các nghi phạm, làm hỏng cửa sau xe của chúng.

Nhiều binh sỹ thiệt mạng do bị phục kích ở Burkina Faso. Ngày 30/10, các nguồn tin an ninh Burkina Faso cho biết 13 binh sỹ đã thiệt mạng trong một cuộc phục kích do các tay súng cực đoan tiến hành ở tỉnh miền Đông nước này. 4 thành viên của lực lượng phòng vệ cũng bị thương trong vụ phục kích. Lực lượng tiếp viện đã được triển khai để đảm bảo an ninh tại khu vực.