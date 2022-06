THẾ GIỚI 24H: Lãnh đạo khu vực Donetsk ở Ukraine muốn trưng cầu ý dân để sáp nhập Nga

TPO - Ngày 16/6, ông Denis Pushilin nói với hãng truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti: “Quyết định về cuộc trưng cầu ý dân để Donetsk gia nhập Nga sẽ được đưa ra sau khi Nga hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Ông cũng cho biết các tay súng Donetsk sẽ không dừng lại ở biên giới Donetsk mà những vùng đất rộng lớn ở đây vẫn do lực lượng Ukraine kiểm soát.

Mỹ bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria. Reuters ngày 16/6 đưa tin liên minh do Mỹ dẫn đầu đã đổ bộ xuống khu vực miền Bắc Syria và bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện chiến dịch đổ bộ bằng trực thăng vào sáng 16/6 và bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của IS. “Nhân vật bị bắt là người chế tạo bom dày kinh nghiệm và là một trong những thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức này (IS) ở Syria”, theo tuyên bố của liên minh, cho biết thêm không có dân thường bị thương hay máy bay bị hư hại.

Nga mở rộng danh sách trừng phạt đối với công dân Australia. Ngày 16/6, Bộ Ngoại giao Nga đã bổ sung 121 công dân Australia vào danh sách trừng phạt, với hình thức cấm nhập cảnh vô thời hạn vào Liên bang Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, danh sách trừng phạt lần này gồm một số lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật, doanh nhân, chuyên gia và nhà báo Australia, với cáo buộc những người này đang thực hiện “những chương trình nghị sự chống Nga”.

Mỹ áp đặt trừng phạt mới chống Iran. Ngày 16/6, Mỹ đã thông báo trừng phạt một số công ty của Trung Quốc và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cùng một mạng lưới công ty của Iran đã giúp xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu của Iran. Động thái này được cho là sẽ làm gia tăng sức ép đối với Tehran nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015.

G7 họp cấp bộ trưởng thảo luận về khủng hoảng lương thực. Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng tại Đức vào cuối tuần tới để thảo luận về tình trạng thiếu lương thực tại các khu vực như châu Phi, nơi phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Nga tuyên bố sẽ chỉ bán nông sản cho các nước thân thiện. Theo RT, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev cho biết: “Các nông sản của chúng tôi sẽ có mặt trên thị trường nước ngoài, nhưng chỉ ở những quốc gia thân thiện với chúng tôi, không gây trở ngại và khó khăn cho chúng tôi”. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga dự báo một vụ mùa bội thu trong năm nay, trong đó có vụ thu hoạch lúa mì kỷ lục. Ông nói thêm rằng một số quốc gia đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói, nhấn mạnh rằng nguyên nhân gây ra tình trạng này hoàn toàn thuộc về phương Tây.

Hệ thống máy tính của đảng Xanh nước Đức bị tin tặc tấn công. Đảng Xanh, đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền ở Đức, ngày 16/6 cho biết cảnh sát nước này đang điều tra một vụ xâm nhập mạng lưới máy tính của đảng này. Theo người phát ngôn đảng Xanh, hiện chưa xác định được các đối tượng xâm nhập. Vụ tấn công này đã được phát hiện từ ngày 30/5. Việc truy cập hệ thống đã bị hạn chế từ ngày 13/6, khi các chuyên gia cho biết bảo mật hệ thống đã bị thủng.

Trung Quốc kiểm soát ổ dịch liên quan quán bar ở Bắc Kinh. Chính quyền thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 16/6 cho biết đợt bùng phát dịch COVID-19 liên quan ổ dịch tại quán bar ở thành phố này đã giảm sau khi nhà chức trách triển khai xét nghiệm hàng triệu người và dừng một số hoạt động kinh doanh giải trí. Người phát ngôn chính quyền thành phố Bắc Kinh Xu Hejian cho biết: "Sau tám ngày đấu tranh gian nan và nỗ lực chung của người dân Bắc Kinh trong cuộc chiến chống dịch bệnh, các biện pháp nhanh chóng và kiên quyết đã có hiệu quả."

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thăm binh sỹ vùng tranh chấp với Pakistan. Ngày 16/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới vùng lãnh thổ liên bang Jammu-Kashmir để thăm binh sỹ nước này được triển khai tại Ranh giới kiểm soát (LOC) phân chia khu vực Kashmir tranh chấp với Pakistan. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Rajnath Singh đã gặp gỡ các quân nhân Ấn Độ tại Baramulla Cantonment gần Srinagar - thành phố lớn nhất của Jammu-Kashmir.

Tàu khu trục lớn nhất Trung Quốc lần đầu tập trận. Global Times ngày 16/6 cho biết tàu khu trục lớn nhất của Hải quân Trung Quốc Type 055 Lhasa đang tập trận trên biển Nhật Bản. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tàu khu trục Lhasa kể từ khi được biên chế năm 2021. Truyền thông Trung Quốc cho biết con tàu sẽ tập trận đường dài để đánh giá tầm hoạt động của Hải quân Trung Quốc.