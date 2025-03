The Boss Baby - Người bạn đồng hành của các bé yêu

Với mục tiêu tạo ra những giá trị bền vững, The Boss Baby đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của rất nhiều em bé Việt trên khắp mọi miền tổ quốc.

Có mặt trên thị trường từ 2019, gần 6 năm hình thành và phát triển, The Boss Baby luôn giữ mục tiêu hướng tới dòng sản phẩm chất lượng, bền vững với mẫu mã đa dạng, phong phú và giá cả hợp lý giúp các “boss” nhỏ sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất về trang phục, thời trang trong những năm tháng đầu đời.

Sự bền vững và đáng tin cậy

Trải qua những năm đầu thử nghiệm với các dòng sản phẩm nhập khẩu, ở thời điểm hiện tại, tất cả mẫu mã và hàng hoá của The Boss Baby đều là hàng tự thiết kế, sản xuất theo phong cách riêng. Từ phần đầu vào là vải vóc, thiết bị, phụ kiện của sản phẩm đều được nhà sản xuất lựa chọn kỹ càng trước khi bắt tay vào thực hiện. Nhờ vậy, The Boss Baby giữ được chất lượng ổn định và sự khác biệt về mẫu mã trên thị trường.

Với tiêu chí “Vì Boss của mẹ cũng là Boss của The Boss Baby”, các sản phẩm của The Boss Baby luôn phải đáp ứng được những tiêu chí khắt khe về chất lượng sản phẩm, mẫu mã đẹp, ứng dụng cao và đặc biệt là có giá trị sử dụng lâu dài. Các loại vải hiện được The Boss Baby sử dụng đều là vải được nhập khẩu được lựa chọn kỹ để làm sao phù hợp với làn da nhạy cảm của các bé yêu, khi sử dụng, các con sẽ cảm thấy thoải mái vui chơi, vận động và học hành mà không sợ gây khó chịu hay gây kích ứng da. Phần mẫu mã cũng được nhà sản xuất tìm hiểu và lựa chọn sao cho phù hợp với xu thế và sự yêu thích của các bé nhỏ.

Bên cạnh đó, kỹ thuật may đo được The Boss Baby sử dụng theo tiêu chuẩn hàng xuất khẩu nên quy trình kiểm soát rất chặt chẽ.

Do vậy, sản phẩm của The Boss Baby không chỉ dùng một hay vài lần mà các bé có thể sử dụng lâu dài, thậm chí tái sử dụng cho nhiều em bé.

Giá cả cạnh tranh

Điều đặc biệt mà The Boss Baby mang tới chính là dù chất lượng sản phẩm cao cấp nhưng giá thành lại khá hợp lý, phù hợp với đại đa số khách hàng. Theo chia sẻ của đại diện The Boss Baby, các dòng sản phẩm cho trẻ em thông thường các bé sẽ mặc trong thời gian không dài do các em bé ngày nay phát triển rất nhanh về ngoại hình. Chính vì thế, trang phục cho các bé đảm bảo làm sao chất lượng tốt nhưng giá thành hợp lý nhất, vừa là sự chia sẻ với kinh tế của các bố mẹ, vừa là giúp sản phẩm được phổ biến rộng rãi hơn.

Quy trình chăm sóc khách hàng cũng được The Boss Baby đề cao trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường. Và đó cũng là những lợi thế mà một thương hiệu trẻ như The Boss Baby sử dụng để chinh phục thị trường sản phẩm mẹ và bé vốn dĩ rất khó tính và cũng nhiều cạnh tranh.

Trong năm 2025, The Boss Baby đang có nhiều kế hoạch để mở rộng hệ thống và xây dựng chuỗi thời trang mẹ và bé trên toàn quốc. Bên cạnh đó, The Boss Baby cũng có khát vọng mang sản phẩm của người Việt vươn xa hơn ngoài biên giới, chinh phục thị trường nước ngoài.