The Aqua, dấu ấn Compound biệt lập bên sông Vàm Cỏ Đông

TP - Compound The Aqua là công trình độc bản, được thiết kế dành cho giới thượng lưu, mở ra một phong cách sống mang đậm dấu ấn cá nhân, riêng tư và biết tận hưởng những tiện nghi đẳng cấp.

Dấu ấn đẳng cấp nhờ nền tảng quy hoạch

Greta Garbo, “Huyền thoại bí ẩn” của Hollywood từng nói: “Tôi chưa bao giờ nói: Tôi muốn ở một mình. Tôi chỉ nói: Tôi muốn được yên! Điều đó hoàn toàn khác biệt”.

Những người nổi tiếng, giàu sang đều khao khát sự riêng tư và tìm kiếm điều đó bằng cách sống tại những khu phố “may đo” theo nhu cầu của họ. Tại đó, họ có thể tận hưởng cuộc sống, nghỉ dưỡng và giải trí trong sự yên tâm tối đa về vấn đề an ninh.

Ở nơi bao la sông nước phía Tây TP HCM, trên thế đất vuông vức thịnh vượng bên dòng Vàm Cỏ Đông, The Aqua - khu compound thuộc “thành phố bên sông” Waterpoint, được kiến tạo để đáp ứng chuẩn sống khắt khe của giới thượng lưu: đẳng cấp, khác biệt, giao hòa cùng thiên nhiên và hoàn toàn riêng tư, kín đáo.

Khu biệt thự hạng sang được bao quanh bởi hệ thống hàng rào an ninh 3 lớp cùng hàng cây xanh giúp ngăn cách từng khu với nhau và ngăn cách với bên ngoài. Mọi sự ra vào phân khu được kiểm soát chặt chẽ bởi bảo vệ, camera an ninh quan sát tới từng căn biệt thự, mang tới sự an tâm tối đa cho các gia chủ.

Nâng tầm chuẩn sống riêng tư còn đến từ quy hoạch tổng thể của toàn khu đô thị Waterpoint. Theo đó, mật độ dân số Waterpoint chỉ 84 người/ha, tương đương Singapore. Mật độ xây dựng chưa đến 30%, phần còn lại dành cho cảnh quan tự nhiên, mảng xanh, mang đến sự thanh bình và an lành mà bất kỳ ai cũng mong ước.

Định hình phong cách sống mới cho giới thượng lưu

Cũng giống như những compound dành cho giới thượng lưu ở nhiều nơi trên thế giới, một compound biệt lập ngoài các yếu tố an ninh, riêng tư còn phải sở hữu hệ giá trị mở ra một phong cách sống đậm dấu ấn cá nhân, là nơi để chủ nhân thụ hưởng những tiện ích thời thượng không dành cho số đông.

The Aqua sở hữu lợi thế độc tôn, nằm bên Vịnh Cảng nước ngọt nhân tạo lớn phía Tây TP.HCM, bao quanh là cảnh sắc tuyệt đẹp miền sông nước cùng hệ thống kênh đào len lỏi, khơi thông mạch nguồn thịnh vượng, hướng đến kiến tạo một thành phố “sống khỏe”.

Từ vị trí hiếm có này, một bộ sưu tập biệt thự hạng sang đã được “trình làng” để vừa phát huy tối đa lợi thế tầm nhìn ra vịnh cảng, kênh đào, sông nước hay khu vườn xanh mát; vừa mang đến những tuyệt tác không gian sống độc bản, định danh gu thẩm mỹ tinh tế của từng chủ nhân.

Là compound đầu tiên của khu đô thị tích hợp Waterpoint, sở hữu The Aqua cũng đồng nghĩa với việc sở hữu tổ hợp không gian sống đẳng cấp để mỗi ngày đều như kỳ nghỉ dưỡng.

Bên cạnh hệ thống tiện ích nội khu đặc quyền khép kín dành riêng cho chủ nhân The Aqua, cư dân còn được trải nghiệm cuộc sống đa sắc màu từ chuỗi tiện ích dịch vụ thương mại - giải trí của khu đô thị Waterpoint.

Hiện, dự án đã có nhiều tiện ích hiện hữu đáp ứng nhu cầu từ cơ bản đến cao cấp của cư dân như cửa hàng tiện lợi, quán cafe, bến du thuyền ven sông… Đặc biệt, những hạng mục góp phần nâng cao sức khỏe của cư dân cũng được chủ đầu tư chú trọng phát triển ngay từ đầu như khu Country Club, tổ hợp thể dục thể thao với sân cầu lông, tennis, bóng đá, phòng gym,… để mỗi ngày của cư dân luôn căng tràn sức sống. Đó cũng chính là lý do khiến nhiều người đã lựa chọn The Aqua, Waterpoint làm chốn an cư cho đại gia đình, làm “ngôi nhà thứ hai” để trở về sau những bộn bề cuộc sống.

Như cách nói của anh Hồ Đông Thụ, một khách hàng đã lựa chọn biệt thự The Aqua: “Sống giữa thiên nhiên, sống gắn kết cùng cộng đồng thịnh vượng, đó mới thực sự là sống”. Và đây cũng là điều mà Nam Long đã và đang dần kiến tạo tại The Aqua, Waterpoint: Một cuộc sống an yên, riêng tư và biệt lập bên dòng sông, kề Vịnh Cảng chỉ dành cho những chủ nhân thấu hiểu tường tận đâu là giá trị đích thực của cuộc sống.