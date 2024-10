Thanh toán xác thực sinh trắc học lần đầu tiên ra mắt tại Ngày Thẻ 2024

Nằm trong chuỗi sự kiện của Ngày Thẻ Việt Nam 2024, cuối tuần vừa qua, tại sân vận động Đại học Bách Khoa Hà Nội, sự kiện Sóng Festival đã diễn ra thành công rực rỡ với chủ đề “Kết nối sức mạnh số - sống chill thanh toán chất”.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lần thứ 4 tham gia với công nghệ thanh toán xác thực sinh trắc học Smile Pay . Đây là lần đầu tiên Smile Pay được giới thiệu tại Ngày Thẻ, thu hút hàng ngàn lượt khách tới trải nghiệm – đặc biệt là giới trẻ.

Điểm nhấn của gian hàng PVcomBank năm nay chính là công nghệ thanh toán nhận diện khuôn mặt Smile Pay - ứng dụng công nghệ sinh trắc học tiên tiến, cho phép người dùng chỉ mất vài giây để nhận diện khuôn mặt, xác thực và hoàn tất giao dịch nhanh chóng chỉ với “một nụ cười”. Giải pháp này được Napas xây dựng dựa trên việc đối chiếu, xác thực thông tin sinh trắc học của khách hàng từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (thuộc C06) và triển khai thí điểm với ngân hàng đầu tiên là PVcomBank. Trước đó, PVcomBank đã giới thiệu tính năng này tới khách hàng tại TP Hồ Chí Minh trong chương trình Ngày hội không tiền mặt diễn ra hồi tháng 6/2024.

Thanh toán bằng xác thực sinh trắc học là giải pháp đã được ứng dụng thành công tại một số quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Đan Mạch, Canada, Thái Lan… và ngày càng được ưa chuộng nhờ tính bảo mật, an toàn, giảm thiểu nguy cơ rủi ro gian lận hay lộ thông tin tài khoản. Tại Việt Nam, mỗi khách hàng sẽ chỉ được gắn với một dữ liệu nhận dạng sinh trắc học duy nhất là khuôn mặt được xác thực trùng khớp với thông tin lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của C06, do đó không thể sao chép hay giả mạo. Điều này giúp tính bảo mật được nâng cao hơn, giúp khách hàng an toàn khi giao dịch.

Tại gian hàng, công nghệ thanh toán mới này đã thu hút hàng ngàn lượt tham quan của sinh viên và nhiều gia đình trẻ - nhóm đối tượng yêu thích trải nghiệm công nghệ tiên tiến, được tiếp cận và thích nghi nhanh với các hình thức thanh toán hiện đại, tiện lợi, tiết kiệm thời gian. Sau 2 ngày diễn ra sự kiện, PVcomBank đạt kết quả vượt mong đợi với gần 1.500 tài khoản thanh toán được mở mới – vượt 75% kế hoạch. Cùng với đó, hơn 500 phần quà từ PVcomBank và đối tác được trao tới khách hàng.

Đến với gian hàng của PVcomBank năm nay, khách tham dự được mở tài khoản thanh toán bằng công nghệ định danh điện tử eKYC – phương thức giúp người dùng dễ dàng mở tài khoản mà không cần đến quầy giao dịch. Sau khi mở thành công, khách tham dự được trải nghiệm thanh toán bằng tính năng Smile Pay tại các gian hàng đối tác của PVcomBank, nhận nhiều ưu đãi mua hàng ngay trong sự kiện cũng như được trải nghiệm đa dạng tính năng giao dịch tài chính trên ứng dụng PVConnect. Không chỉ mang đến những sản phẩm, dịch vụ tài chính xu hướng nhất, gian hàng PVcomBank còn trở thành điểm đến không thể bỏ qua với hoạt động tương tác trên mạng xã hội, tham gia bốc thăm trúng thưởng nhận những phần quà vô cùng thiết thực từ PVcomBank.

"Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm mua trà sữa theo cách đầy hào hứng, mới lạ và vô cùng nhanh chóng. Em mới cười một cái là giao dịch đã hoàn tất rồi. Hy vọng trong thời gian tới, tính năng này sẽ trở nên phổ biến hơn, được nhiều người biết đến và sử dụng hơn vì thật sự rất tiện lợi và thú vị", bạn Quốc Giang, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ.

Nói về phương thức thanh toán mới này, đại diện PVcomBank cho biết: “Trước đây chúng ta chưa từng nghĩ đến việc có thể mở được tài khoản mà không cần phải đến ngân hàng. Ngày nay điều này trở nên quá đơn giản nhờ công nghệ kết nối. Cũng nhờ sức mạnh công nghệ, các giải pháp thanh toán không tiền mặt ngày càng hiện đại, thuận tiện, an toàn và đáp ứng đúng nhu cầu, mong muốn của người dân cũng như chủ trương không tiền mặt của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. PVcomBank hy vọng rằng các khách mời tham dự sự kiện Sóng Festival đã có 2 ngày trải nghiệm đáng nhớ, đúng với thông điệp Kết nối sức mạnh số – Sống chill thanh toán chất của Ngày Thẻ Việt Nam năm nay”.

Mang những công nghệ thanh toán hiện đại và xu hướng nhất tới Ngày Thẻ 2024, PVcomBank khẳng định vai trò đồng hành trong việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, góp phần tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia cũng như thúc đẩy phát triển nền kinh tế số. Đặc biệt, công nghệ Smile Pay còn cho thấy PVcomBank nhanh nhạy trong nắm bắt xu thế phát triển chung, luôn nỗ lực phát triển các sản phẩm, dịch vụ theo hướng số hóa, mang đến sự mới mẻ, đáp ứng kịp thời các nhu cầu thanh toán hiện đại của khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.