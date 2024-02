Thành phố Sầm Sơn phấn đấu đón gần 10 triệu lượt khách trong năm 2024

Du lịch ở thành phố Sầm Sơn (Thanh Hoá) năm 2023 đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ngay từ đầu năm 2023, thành phố Sầm Sơn đã chủ động, linh hoạt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đề ra trong các phương án sắp xếp và quản lý dịch vụ, thương mại, du lịch.

Cụ thể, thành phố Sầm Sơn luôn xây dựng theo định hướng đô thị du lịch thông minh, hấp dẫn, thân thiện, dẫn đầu khu vực phía Bắc Trung Bộ về du lịch biển, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí cao cấp. Xây dựng các sản phẩm du lịch mua sắm, văn hóa, tâm linh và du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở quan tâm chỉ đạo có trọng điểm, bài bản. Sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các cấp, các ngành sự cố gắng của chính quyền từ thành phố đến cơ sở.

Năm 2023, thành phố đã ban hành 16 phương án quản lý, tổ chức, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, đảm bảo các lĩnh vực, ngành nghề đều có phương án cụ thể. Thành phố Sầm Sơn tiếp tục giao cho UBND các xã, phường trực tiếp quản lý các hoạt động du lịch dịch vụ trên địa bàn. Các lực lượng quản lý hoạt động du lịch: Công an, quản lý thị trường, quy tắc đô thị, các đội kiểm tra liên ngành… đều xây dựng kế hoạch cụ thể và tăng cường, bố trí lực lượng hợp lý trong mùa du lịch. Các vi phạm đã được xử lý nghiêm, công bố công khai trên hệ thống phát thanh của thành phố và các xã, phường, website cổng thông tin du lịch thành phố và các phương tiện thông tin. Từ đó, mang lại hiệu ứng tích cực, góp phần quan trọng vào thành công của hoạt động du lịch dịch vụ năm 2023.

Cụ thể trong năm 2023, Sầm Sơn đã đón được 7.952.000 lượt khách, bằng 112,8% so với cùng kỳ là bằng 109,7% kế hoạch. Phục vụ hơn 15.056.600 ngày khách, bằng 105,7% so với cùng kỳ là 101,8% kế hoạch. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt gần 14,3 nghìn tỷ đồng đạt 102,9% so với cùng kỳ và bằng 100,6% so với kế hoạch. Những con số hết sức ấn tượng trong năm 2023, là một trong những đơn vị cấp huyện, thị, thành phố đón lượt khách du lịch đông nhất trong cả nước.

Với hệ thống cơ sở lưu trú tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách. Đến nay, thành phố Sầm Sơn có 710 cơ sở lưu trú với hơn 25.000 phòng khách, trong đó trên 100 cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 đến 5 sao với 6.955 phòng; 50 nhà hàng ăn uống có sức chứa từ 300 người trở lên và trên 250 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại khác, công suất sử dụng phòng nghỉ năm sau cao hơn năm trước...

Mục tiêu xây dựng thành phố Sầm Sơn trở thành thành phố của lễ hội, thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức sự kiện. Xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình, chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch, lễ hội, thể thao được tổ chức tại thành phố Sầm Sơn trong năm 2023.

Trong đó, nổi bật hơn cả là các chương trình, sự kiện như Chương trình nghệ thuật thuộc khuôn khổ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn, khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023 và Lễ hội tình yêu - Hòn Trống Mái…Cùng với đó là đẩy mạnh về tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc và địa phương như kỷ niệm 76 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hoá, nhiều sự kiện diễn ra trước, trong và sau chương trình khai mạc du lịch biển năm 2023. Tổ chức các sự kiện văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút khách du lịch.

Các sản phẩm du lịch đưa vào sử dụng phục vụ khách du lịch, khu quảng trường biển trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn một trong những công trình văn hóa tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa, một địa chỉ mà du khách sẽ tìm kiếm thông tin để tham quan và trải nghiệm. Tuyến phố đi bộ kết hợp với kinh doanh mua sắm hàng lưu niệm, giải khát, trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại tuyến đường Thanh Niên.

Đặc biệt sau lễ hội du lịch biển Sầm Sơn là chuỗi các hoạt động hấp dẫn như: Giải bóng bàn, cầu lông, Tennis và Gofl, Giải vật Quốc gia, tổ chức ngày Olypic trẻ em và phát động toàn dân môn bơi phòng chống đuối nước,...đã thu hút được đông đảo nhân dân và du khách tham gia.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục phát huy giá trị lễ hội truyền thống của địa phương như: Lễ hội Cầu Phúc, đền Độc Cước; Lễ hội Bánh Chưng - Bánh Giầy; Lễ hội Cầu ngư - bơi trải tạo được ấn tượng tốt cho du khách. Tổ chức thẩm định, tham mưu quyết định công nhận cho 01 sản phẩm OCOP trong năm 2023 (Chả Mực), hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị quyết định công nhận thêm 02 sản phẩm OCOP (Nem Chua và Ruốc Sấy).

Trên cơ sở vạch ra những nhiệm vụ thành phố Sầm Sơn mạnh dạn đưa ra mục tiêu trong năm 2024 là phấn đấu đón 9.900.000 lượt khách, phục vụ 24.900.000 ngày khách, doanh thu du lịch ước đạt 20.000 tỷ đồng. Có 730 cơ sở lưu trú du lịch với 26.500 phòng, trong đó 115 cơ sở đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 1-5 sao. Đặc biệt là 100% các cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và 100% cơ sở lưu trú niêm yết giá công khai, bán không vượt giá so với quy định...