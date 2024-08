Thanh Hoá: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trật tự ATGT cho học sinh, sinh viên

Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, sinh viên, Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trật tự ATGT cho học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh.

Trong năm học 2023-2024, Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể và các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT theo các chỉ đạo của Chính phủ, UBATGTQG và của UBND tỉnh. Ngành Công an, Ngành GTVT và các địa phương đã tổ chức ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT năm 2024 với mục tiêu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông ngay từ đầu năm. Công tác tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT được triển khai sâu rộng.

Đặc biệt là việc tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong các trường học trên địa bàn tỉnh cho học sinh, sinh viên, giáo viên. Qua đó, góp phần làm thay đổi, chuyển biến rõ nét về nhận thức, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh, sinh viên, giáo viên ở các nhà trường và phụ huynh khi đưa con em đến trường.

Tuy nhiên, thực trạng về trật tự ATGT đối với lứa tuổi học sinh còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Các vụ tai nạn giao thông liên quan đến các em học sinh còn xảy ra. Tình trạng các em học sinh vi phạm không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chở quá số người quy định, đi không đúng làn đường, phần đường… Trong đó, tỷ lệ tử vong và bị thương do tai nạn và va chạm giao thông dưới 18 tuổi và từ 19 đến 27 tuổi vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2024 tổng số vụ vi phạm trật tự ATGT là 128 người, số vụ tai nạn giao thông 52 vụ, số thương tích 40 người, số tử vong do tai nạn giao thông 06 học sinh. Độ tuổi trong các vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông dưới 18 tuổi là 130 người tử vong và bị thương; từ 19 tuổi đến 27 tuổi là 115 người; từ 28 tuổi đến 55 tuổi là 238 người; trên 55 tuổi là 139 người.

Để giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, trong tháng cuối cùng của năm học vừa qua, Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá phối hợp với lực lượng CSGT toàn tỉnh, Sở GD & ĐT tỉnh Thanh Hoá đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT, xây dựng triển khai và ra mắt nhiều mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật TTATGT cho các em học sinh trước khi nghỉ hè.

Từ ngày 15/4/2024 đến nay, lực lượng CSGT tỉnh và Sở GD&ĐT Thanh Hoá đã phối hợp, tổ chức tuyên truyền 110 buổi, cho tổng số 53. 631 giáo viên, học sinh, phụ huynh tại các nhà trường. Đồng thời, tiếp tục tổ chức ra mắt hoạt động 18 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và tặng những món quà nhiều ý nghĩa (mũ bảo hiểm, xe đạp, bút, sách vở) cho các em học sinh.

Đặc biệt, Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Uỷ ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự ATGT; các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT năm 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”. Trong đó, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác và bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Vận động đến từng gia đình không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định của pháp luật đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các trường học được tham gia các hoạt động giáo dục pháp luật về ATGT. Và 100% các phòng GDĐT, các trường đã ký cam kết thi đua; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT; học sinh đi xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy đến trường phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đăng ký với nhà trường về chủng loại phương tiện đúng quy định để nhà trường phối hợp công an địa phương kiểm tra, quản lý. Đã thực hiện rà soát, tổ chức giao thông tại các khu vực trường học, tổ chức lại các điểm bất hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là các trường hợp ngay sát các quốc lộ, tuyến đường nhiều phương tiện đi lại vào các khung thời gian học sinh đến trường, tan học. Cụ thể trên 13 tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh có 249 vị trí trường học; trên 73 tuyến đường tỉnh có 333 vị trí trường học đã được Sở GTVT và đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện các phương án bảo đảm ATGT.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giáo dục thanh niên, học sinh tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT. Duy trì và nhân rộng các mô hình cổng trường ATGT. Phối hợp với các ngành chức năng từng bước thực hiện các phương án bảo đảm ATGT khu vực cổng trường học trong năm học mới 2024 – 2025 và các năm học tiếp theo.