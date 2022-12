Thanh Hóa: Học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán 12 ngày

TPO - Ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa bố trí cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão trong thời gian 12 ngày (từ ngày 18/1 đến 29/1/2023).

Ngày 22/12, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (Quý Mão 2023), học sinh và trẻ mầm non thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong tỉnh sẽ được nghỉ học 12 ngày.

Theo đó, kỳ nghỉ bắt đầu từ thứ Tư ngày 18/1/2023 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày Chủ nhật 29/1/2023 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão).

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành giáo dục được nghỉ tết Âm lịch năm 2023 từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc và bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc việc phân công cán bộ trực và bảo vệ cơ quan, đơn vị 24/24 giờ trong ngày dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý mão 2023. Trong đó, các cơ sở giáo dục phải có phương án bảo vệ an ninh, trật tự, công tác phòng, chống hỏa hoạn,... đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Sở GD&ĐT Thanh Hoá yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong những ngày Tết Nguyên đán. Tham gia các hoạt động niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023); 76 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2023).

Bảo đảm an toàn, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa

Cùng với việc thông báo chi tiết lịch nghỉ Tết, Sở GD&ĐT Thanh Hoá yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục tham gia tích cực cùng với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhà giáo lão thành và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

Theo đó, căn cứ vào điều kiện thực tế, các đơn vị quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với cán bộ, giáo viên, học sinh thuộc diện chính sách, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn.

Các nhà trường thông báo cụ thể lịch nghỉ Tết đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường; thực hiện nghiêm túc việc phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết. Phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng cháy nổ,... cho đơn vị. Phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền, giáo dục đến học sinh về thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Cụ thể, không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Không chơi cờ bạc và các tệ nạn xã hội. Không thực hiện vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ các loại hoặc chơi các trò chơi nguy hiểm khác.

Các nhà trường tổ chức ký cam kết với cha mẹ học sinh về việc thực hiện đón Tết an toàn, thiết thực, như: Không giao mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh khi điều khiển “Phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện” phải đội mũ bảo hiểm… Quản lý, giám sát, giáo dục con em không vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ; không uống rượu, bia, hút thuốc lá, chơi các trò chơi có tính chất cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào...