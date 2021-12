Thanh Hóa chỉ đạo tạm dừng đấu giá đất dự án ở Sầm Sơn

TPO - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi chỉ đạo tạm dừng cuộc đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư phía Tây đường Lý Tự Trọng (Khu dân cư phố Bình Sơn), phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn để làm rõ các nội dung phản ánh của doanh nghiệp.

Theo đó, lý do ông Nguyễn Văn Thi chỉ đạo tạm dừng là do Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thái Dương đề nghị xem xét lại hồ sơ tham gia đấu thầu và Đơn kiến nghị khẩn cấp của Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TSG và Công ty TNHH Phúc An về việc dừng phiên đấu giá này.

Để làm rõ quy định của pháp luật, đảm bảo sự minh bạch, sau khi xem xét đề nghị, đơn kiến nghị trên, ông Nguyễn Văn Thi chỉ đạo: Yêu cầu Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn tạm dừng cuộc đấu giá cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo của Chủ tịch UBND tỉnh. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu nội dung phản ánh, kiến nghị của các công ty, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, kiểm tra, rà soát hồ sơ, trình tự thủ tục tổ chức đấu giá...

Được biết, vị trí khu đất đấu giá thuộc địa giới hành chính phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 64/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000. Tổng diện tích khu đất đấu giá là 76.772 m2. Trong đó, diện tích đất ở là 41.362 m2 (gồm 43 lô đất ở biệt thự có tổng diện tích 19.512 m2 và 169 lô đất ở liền kề với tổng diện tích 21.850 m2); diện tích đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ là 1.295 m2 và diện tích đất xây dựng các hạng mục công trình nhà đầu tư phải bàn giao lại cho địa phương quản lý là 34.113 m2.