Thanh Hằng gặp sự cố trước giờ làm đám cưới

TPO - Thanh Hằng ngộ độc thức ăn, phải ăn cháo loãng trước giờ cử hành hôn lễ với nhạc trưởng Trần Nhật Minh tối 22/10.

Ngày 22/10, siêu mẫu Thanh Hằng làm đám cưới với nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Tuy nhiên, cô gặp sự cố về sức khỏe trước hôn lễ. Thanh Hằng chia sẻ: "Trúng thực nên sáng giờ chỉ ăn cháo thịt bằm. Duyên ghê không".

Hiện tại, Thanh Hằng xác nhận sức khỏe đã ổn định hơn. Cô đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho hôn lễ.

Đám cưới của Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh diễn ra vào tối 22/10. Khách mời được yêu cầu mặc theo dresscode đen, trắng và pastel, phải đưa thiệp cưới trước khi vào tiệc để đảm bảo tính riêng tư.

Chồng sắp cưới của Thanh Hằng là Trần Nhật Minh, nhạc trưởng tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM. Anh từng chỉ đạo âm nhạc cho nhiều sao Việt như Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên... tại các đêm nhạc live. Trước đó, anh có thời gian du học ở Nga và lấy bằng Thạc sĩ tại Nhạc viện Tchaikovsky, Moscow.

Lương Thanh, Huỳnh Anh chia tay phim giờ vàng

Đoàn làm phim Biệt dược đen đóng máy sau gần 5 tháng khởi quay. Bộ phim dự kiến kết thúc vào ngày 1/11 với tổng 27 tập.

Biệt dược đen do bộ đôi Phạm Gia Phương, Trần Trọng Khôi đạo diễn. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của dòng phim điều tra phá án sau bốn năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

Ngay từ khi khởi chiếu Biệt dược đen nhận được sự quan tâm từ khán giả. Phim có những chi tiết, tình huống phá án gay cấn giữa lực lượng cảnh sát và nhóm tội phạm mưu mô, xảo quyệt.

Chung kết Vietnam Idol rườm rà, nhiều lỗi

Sau gần 10 tháng tuyển sinh và ghi hình, cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2023 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Hà An Huy. Tuy nhiên, đêm chung kết chương trình còn nhiều hạn chế khiến quán quân chưa thực sự tỏa sáng.

Ở các mùa trước, đêm chung kết Vietnam Idol là cuộc đấu tay đôi giữa 2 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất. Do đó, khán giả cũng hồi hộp không biết ai sẽ giữ vị trí quán quân, á quân.

Điển hình là mùa gần nhất năm 2016, Janice Phương đánh bại đối thủ với kết quả rất sát (54,25%). Hay quán quân Vietnam Idol 2014 Nhật Thủy cũng chỉ nhỉnh hơn á quân một chút (52%).

Năm nay, Vietnam Idol có sự thay đổi về format khi có đến 5 thí sinh tham gia chung kết. Hướng đi này phần nào làm giảm tỷ lệ bình chọn của người chiến thắng, đồng thời khiến quán quân ít có cơ hội tỏa sáng như trước.

Cú trượt ngã của Ngọc Trinh

Trao đổi với Tiền Phong, PGS.TS Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung Tâm Dư luận xã hội (Viện Xã hội học Việt Nam) cho biết vụ người mẫu nội y Ngọc Trinh bị tạm giam là hệ quả tất yếu.

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh gây xôn xao dư luận khi làm xiếc trên xe phân khối lớn như buông tay, nằm trên yên xe, gây mất trật tự ở nơi công cộng. Đây là hành động nối dài chuỗi hành xử bất thường của Ngọc Trinh.

PGS.TS Trịnh Hòa Bình phân tích Ngọc Trinh thuộc tuýp người nổi tiếng muốn nổi hơn nữa bằng những hành vi ngạo ngược, giông bão. Cô ta từng có những phát ngôn gây sốc, hành động thiếu chuẩn mực như truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường lại mang trang phục thiếu vải hay thiêu đốt bằng những bộ nội y phản cảm. Tất cả đều nhằm mục đích đạt đến sự nổi tiếng.

Người đẹp có vòng ba 101 cm vào chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Ban tổ chức hé lộ 10 cái tên đầu tiên trong số 59 thí sinh của vòng chung kết cuộc thi Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Trong đó, có thí sinh có số đo vòng ba 101 cm.

Vũ Thúy Quỳnh (SBD 696), sinh năm 1998, đến từ Điện Biên, cao 1,74 m, số đo hình thể 84-63-94 cm. Cô là người mẫu ảnh tự do, hoạt động chủ yếu tại Hà Nội và TPHCM. Thúy Quỳnh là cử nhân ngành Quản lý đô thị, Học viện Hành chính Quốc gia. Người đẹp từng đạt thành tích Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Người đẹp Ảnh - Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Á quân 3 của cuộc thi The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023.