'Thành công là một cuộc hành trình…'

Trường Sinh Group đã chọn cho mình một hành trình để đi đến thành công. Hành trình đó là phát triển ngành dược liệu Việt Nam, tạo ra những giá trị, sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ dược liệu.

Sản xuất thuốc thủy sản là một trong những tình yêu, tâm huyết lớn lao của Trường Sinh bao năm qua với mong muốn góp phần tạo nên một ngành nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững từ những giải pháp đến từ thiên nhiên và thân thiện với môi trường. Thực tế đã cho thấy, gần 20 năm qua, Trường Sinh vô cùng tự hào về đóng góp không nhỏ cho ngành nuôi trồng thủy sản, khi giúp hàng ngàn người nuôi tôm trên cả nước hạn chế những rủi ro về dịch bệnh, nâng cao năng suất nuôi trồng và nâng cao giá trị con tôm Việt Nam trên thị trường thế giới khi nói không với kháng sinh.

Trên cơ sở phát huy tối đa những thế mạnh sẵn có và chiến lược đúng đắn, Trường Sinh Group đã có những bước tiến nhanh, mạnh và đang dần trở thành doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên hàng đầu Việt Nam. Đồng thời mang trong mình sứ mệnh góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng những sản phẩm thảo dược thân thiện với môi trường.

Với lý tưởng và hoài bão ấy, năm 2019 Trường Sinh xây dựng thành công “Cụm nhà máy chế biến dược liệu, thực phẩm Trường Sinh”. Đây là Cụm Nhà máy đạt chuẩn GMP do Bộ Y tế cấp đầu tiên ở Gia Lai nói riêng và Miền Trung - Tây Nguyên nói chung, được xây dựng theo chuỗi giá trị liên kết tuần hoàn từ nông dân đến người tiêu dùng và ngược lại. Cụ thể, Trường Sinh đầu tư cho hộ dân trồng dược liệu, sau đó bao tiêu đầu ra đưa vào sản xuất các dòng sản phẩm thảo dược và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản, sản phẩm rượu bổ, rượu mạnh chiết xuất thảo dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dược phẩm, sau đó tận dụng xác dược liệu để sản xuất phân bón hữu cơ sinh học tạo thành một chuỗi sản xuất khép kín tuần hoàn. Đặc biệt doanh nghiệp đã tạo được tiếng vang lớn trên thị trường khi cho ra đời các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như TS Anco, Trường sinh thảo có tác dụng hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng, khản tiếng, hơn nữa lại an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường.

Không dừng lại ở đó, Trường Sinh còn tìm tòi nghiên cứu sáng chế thành công dòng rượu cao cấp, rượu bổ bằng việc bổ sung các loại dược liệu quý hiếm vào rượu lên men từ ngũ cốc, từ đó tạo ra các dòng rượu đặc biệt – không gây đau đầu, giảm cholesterol, tăng cường sinh lực,.... và các loại phân bón hữu cơ đa vi lượng cải tạo đất tạo ra nền nông nghiệp bền vững, nước uống mát gan lọc máu từ thảo dược và thực phẩm chức năng bổ dưỡng cho con người… Tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, với mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị từ cây dược liệu, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, ứng dụng cho cuộc sống xã hội, thay thế hóa chất kháng sinh, thân thiện với môi trường. Trường Sinh đã và đang tiếp tục nghiên cứu tạo ra những sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh cho người như dạ dày, khớp, tiểu đường, hoạt huyết dưỡng não …với mong muốn mang lại nụ cười và niềm vui cho người bệnh.

Có được những bước đi nhanh và vững chắc ấy chính là nhờ vào sự kiên định với phương châm kinh doanh “Tối ưu hóa sự hài lòng của khách hàng và chất lượng sản phẩm làm tôn chỉ hàng đầu “đưa Trường Sinh trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong nghiên cứu và sản xuất dược liệu theo hướng công nghệ xanh bền vững tại Việt Nam. Với dòng sản phẩm thảo dược Trường Sinh đã góp phần to lớn trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tạo ra nguồn sản phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Với những gì Trường Sinh đã hết lòng cống hiến cho cộng đồng người tiêu dùng Trường Sinh cũng vinh dự và tự hào khi được chính phủ, các cơ quan tổ chức ghi nhận, tuyên dương và trao tặng các bằng khen và giải thưởng cao quý như: Bằng khen “đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai” do Chủ tịch tỉnh Gia Lai ký quyết định trao tặng nhiều năm liền, “Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc Gia” do Bộ Công thương tổ chức và trao tặng, “Giải vàng Chất lượng Quốc Gia 2019-2020” do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức và Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng. Riêng nhà sáng lập Trường Sinh Group - ông Phan Thanh Thiên, vinh dự vào Top 60 “Doanh Nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022” do VCCI trao tặng và nhiều bằng khen, giải thưởng danh giá khác.

Từ nền tảng là các thành tích đã đạt được và khát vọng tiên phong cùng chiến lược phát triển bền vững, Trường Sinh Group phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành Tập đoàn kinh tế sản xuất kinh doanh đa ngành nghề lớn mạnh hàng đầu Việt Nam. Tạo nên một thương hiệu xanh vì môi trường và sức khỏe cộng đồng, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên trường Quốc tế.