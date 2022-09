Thắng Sài Gòn, PVF chính thức lên ngôi vô địch giải U17 Quốc gia -K-Elec 2022

Chơi với thế trận lấn lướt và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn, U17 PVF có chiến thắng 2-0 trước U17 Sài Gòn, trở thành nhà vô địch của giải đấu.

Chiều ngày 11.09, trên sân vận động Thành Long diễn ra trận chung kết giải U17 Quốc gia K-Elec 2022 giữa U17 PVF.

Đúng với tính chất của một trận chung kết, hai đội trẻ nhập cuộc khá cởi mở, triển khai lối chơi pressing tầm cao bên phần sân đối phương. U17 PVF là đội bóng cho thấy sự sắc sảo hơn trong các đường lên bóng.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 10,từ quả phạt góc bên phía cánh trái của đội trưởng Thái Bá Đạt, cầu thủ số 27 Nguyễn Hoàng Chiến thoải mái bật cao đánh đầu khi không có ai theo kèm, mở tỉ số cho U17 PVF.

Có được bàn thắng sớm, các đôi chân của U17 PVF càng phối hợp nhịp nhàng và chuẩn xác hơn. Liên tục là những pha lên bóng uy hiếp khung thành của thủ môn Phú Hưng. Thái Bá Đạt cùng các đồng đội tập trung khai thác hàng phòng ngự bên cánh phải của U17 Sài Gòn. Đối đầu với một đội bóng có sự góp mặt của các ngôi sao trẻ như Lê Phát, Gia Bảo, Gia Huy, dàn hậu vệ của đội chủ nhà có một ngày làm việc vất vả khi phải liên tục ngăn chặn những đường lên bóng nguy hiểm của đội bạn.

U17 Sài Gòn không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Nguyễn Thành Long.

1-0 là tỉ số khép lại hiệp 1 với lợi thế tạm thời thuộc về U17 PVF. Với những gì mà hai đội thể hiện, hứa hẹn sẽ có một hiệp 2 hấp dẫn hơn ở phía trước.

Sang hiệp 2, U17 PVF vẫn là đội chơi chủ động hơn khi đội chủ nhà tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm đường tiếp cận với khung thành của đội bạn. Phía bên kia chiến tuyến, U17 PVF tiếp tục có bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 2-0, người lập công là đội trưởng Thái Bá Đạt với cú dứt điểm cận thành ở phút 59. Sau tình huống xâm nhập vòng cấm dũng mãnh, tận dụng những pha xử lý lúng túng của U17 Sài Gòn, Lê Phát băng xuống kiến tạo cho Thái Bá Đạt ghi bàn.

Những phút sau đó, U17 Sài Gòn có nhiều hơn các đường lên bóng nhưng vẫn chưa có tình huống nguy hiểm nào được chuyển hóa thành bàn thắng.

Hiệp 2 kết thúc với tỉ số 2-0, chiến thắng xứng đáng giành cho U17 PVF. Với chiến thắng này, đội bóng đến từ Hưng Yên chính thức có lần thứ 4 nâng cao chức vô địch ở giải đấu.

Bước vào giải đấu, U17 PVF gặp khá nhiều khó khăn khi những đối thủ của đoàn quân HLV Nguyễn Duy Đông đều là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch như Sông Lam Nghệ An, Sài Gòn, Hà Nội,... Tuy nhiên, với sự tỏa sáng của các sao trẻ trong đội hình của U17 PVF, đội bóng này xuất sắc giành chiến thắng qua mỗi trận đấu và có được chức vô địch hoàn toàn xứng đáng.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia. Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U17 Quốc Gia – K-Elec 2022 với sự đồng hành của Công Ty Cổ Phần K - Elec Việt Nam trên cương vị Nhà tài trợ chính. Ngoài nhà tài trợ chính K-Elec, Next Travel trở thành nhà tài trợ đồng hành của giải. Bên cạnh đó, VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.