THĂNG HẠNG TRẢI NGHIỆM SỐNG TINH HOA CÙNG THẺ VIETCOMBANK VISA INFINITE

Trong những năm gần đây, các thuật ngữ “Quiet luxury” (sự sang trọng thầm lặng), “Unspoken class” (đẳng cấp chẳng cần phô trương) hay “Silent Millionaire” (triệu phú ít người biết đến) đang ngày càng phổ biến trong giới thượng lưu. Đây đều là các phong cách sống theo hướng thể hiện đẳng cấp một cách tinh tế, kín đáo. Thay vì chỉ tập trung chi tiêu cho các sản phẩm xa xỉ để thể hiện vị thế bản thân, họ chú trong tìm kiếm những sản phẩm mang lại giá trị tinh thần cao và những trải nghiệm đẳng cấp, đề cao sự riêng tư.

Tại Việt Nam, những xu hướng này cũng đang được đón nhận rộng rãi. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thẻ tín dụng Vietcombank Visa Infinite là một trong số ít các sản phẩm thẻ được tạo ra theo xu hướng “thầm lặng” này, thể hiện qua thiết kế tinh xảo cùng các đặc quyền chuyên biệt.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh kim cương đen - biểu tượng của sự thịnh vượng và quyền uy, của vị thế độc tôn nhưng không khoa trương, thẻ Vietcombank Visa Infinite được thiết kế theo hai phong cách, từ đó khách hàng có thể lựa chọn thiết kế phù hợp với cá tính riêng. Với điểm chung là dấu triện kim cương đặc biệt ở chính giữa thẻ, thiết kế Diamond Shine lấy cảm hứng từ ánh sáng tỏa ra của viên kim cương đen tạo cảm giác mạnh mẽ, còn thiết kế Diamond Charm với hệ họa tiết kim cương mang phong cách hoàng gia lại toát lên sự thanh lịch, tinh tế.

Không chỉ dành nhiều tâm huyết trong thiết kế và sản xuất thẻ, Vietcombank còn “may đo” từng đặc quyền riêng biệt, xứng tầm đẳng cấp nhằm mang đến những giá trị khác biệt cho chủ thẻ và người thân.

Thẻ Vietcombank Visa Infinite là sản phẩm dành riêng cho khách hàng thuộc phân khúc Kim cương Elite của Vietcombank Priority, chỉ có những khách hàng nhận được lời mời từ ngân hàng mới có thể phát hành và sở hữu thẻ.

Bởi vậy, các đặc quyền đi kèm sản phẩm thẻ cũng đề cao sự riêng tư và tính cá nhân hóa trong từng dịch vụ dành cho các khách hàng cao cấp. Với lịch trình công việc bận rộn, thường xuyên phải đi công tác, di chuyển tại sân bay, khách hàng có thể sử dụng đặc quyền trợ lý cá nhân hỗ trợ 24/7 để được hỗ trợ đặt vé, thực hiện thủ tục hàng không ưu tiên và thảnh thơi trải nghiệm miễn phí hơn 1.000 phòng chờ sân bay trong nước và quốc tế. Không chỉ vậy, khách hàng còn được hỗ trợ lên kế hoạch du lịch, giới thiệu điểm tham quan, các chương trình du lịch được thiết kế riêng cũng như hỗ trợ phiên dịch hơn 25 ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới.

Bên cạnh việc cung cấp miễn phí các dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt chuyến du lịch, thẻ Vietcombank Visa Infinite còn mang tới cho các chủ thẻ những ưu đãi áp dụng toàn cầu như: tặng thêm 01 đêm cho mỗi 02 đêm tại hơn 100 khách sạn/khu nghỉ dưỡng 5* trên toàn cầu, ưu đãi giá phòng đặc biệt tại hơn 1,000 đơn vị khách sạn cao cấp trên toàn cầu thuộc các tập đoàn như: Accor, Marriott, Park Hyatt, Hilton, Four Seasons, Pennisula, Six Senses, v.v. Sofitel, Intercontinential, Fairmont, Park Hyatt, Marriott, Hilton, Fullerton, v.v

Với golf, khách hàng sẽ được hỗ trợ việc đặt sân, đặt vé sự kiện toàn cầu cũng như trang phục, dụng cụ golf để tiết kiệm thời gian và yên tâm chơi thể thao. Đặc biệt khách hàng sẽ được giảm giá tới 50% phí dịch vụ và không giới hạn lượt chơi tại gần 40 sân golf cao cấp trên toàn quốc như Long Biên Golf Course, Tân Sơn Nhất Golf Course, The Bluffs Grand Ho Tram, Ba Na Hills Golf Club, Sky Lake Golf Club, …

Trong lĩnh vực ẩm thực, thẻ Vietcombank Visa Infinite mang tới những trải nghiệm ẩm thực tinh tế và độc quyền. Không chỉ được mời tham dự các sự kiện vinh danh các nhà hàng đạt sao Michelin danh giá, Vietcombank còn tổ chức chuỗi các bữa tiệc tối tại các nhà hàng chuẩn Michelin như French Grill, Backstage, Truffle, Coco Saigon,… Với thực đơn được sáng tạo riêng cho mỗi sự kiện và quy mô khách mời giới hạn, mỗi bữa tiệc không chỉ đơn thuần dành cho vị giác, mà còn là những bản hòa tấu của thanh âm, những bức tranh đầy màu sắc độc đáo đưa thực khách vào chuyến phiêu lưu ẩm thực khó quên.

Thẻ Vietcombank Visa Infinite với những đặc quyền chuyên biệt, xứng tầm đẳng cấp đã trở thành lựa chọn hàng đầu của những bậc tinh hoa muốn tận hưởng cuộc sống với những trải nghiệm độc đáo, tinh tế. Sự ra đời của thẻ Vietcombank Visa Infinite thể hiện nỗ lực của đội ngũ Vietcombank trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại cũng như áp dụng các thông lệ tốt nhất để mang đến những sản phẩm tài chính chuyên biệt và chất lượng cho khách hàng.