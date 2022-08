Tháng 8, sáng mãi lòng tri ân những chiến sỹ Công An

Tiếp nối truyền thống tri ân những người bảo vệ bình an cho đất nước, Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI (CVI Pharma) đã gửi tới các cán bộ Công An hưu trí gần 2.000 phần quà là sản phẩm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe do CVI Pharma nghiên cứu và phát triển từ dược liệu quý của Việt Nam.

Tri ân những chiến sĩ gìn giữ an ninh, trật tự của đất nước

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2022) và hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, ngày 14/08 CVI Pharma đã gửi tặng các cán bộ Công An hưu trí 2.000 phần quà bao gồm sản phẩm “Heposal – Hỗ trợ bảo vệ và phục hồi chức năng gan” và “Kiện Cốt Vương – Hỗ trợ giảm đau, khớp xương chắc khỏe”.

Trong đó, Heposal là sản phẩm hỗ trợ tăng cường chức năng gan, chứa thảo dược quý hiếm Ưng Bất Bạc, phát triển từ đề tài nghiên cứu được cấp bằng sáng chế độc quyền của Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc); Kiện Cốt Vương là sản phẩm hỗ trợ cải thiện các bệnh lý xương khớp như hỗ trợ giảm nhanh triệu chứng đau nhức khớp, hỗ trợ mạnh gân cốt, hỗ trợ giảm nguy cơ thoái hóa khớp, hỗ trợ viêm khớp, giúp khớp vận động linh hoạt.

Tham dự sự kiện Gặp mặt kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, bác Nguyễn Đình Lợi - Nguyên Trưởng Công an phường Phú Lãm, quận Hà Đông (TP. Hà Nội) chia sẻ: “Nhận được sự tri ân của Đảng và Nhà nước khiến chúng tôi rất vui. Đặc biệt cảm ơn CVI Pharma đã quan tâm tới cán bộ nghỉ hưu như chúng tôi. Ngành giao thông của tôi có đặc thù đứng nhiều, do vậy sản phẩm xương khớp Kiện Cốt Vương rất hữu ích cho tôi sau nhiều năm công tác”.

Là 1 trong hơn 100 cán bộ hưu trí công an Quận Hà Đông có mặt tại sự kiện, bác Trần Thị Tín chia sẻ: “Nhân ngày kỷ niệm do ngành Công An tổ chức, lại nhận được hai sản phẩm vô cùng thiết thực từ công ty, tôi và các đồng nghiệp vô cùng phấn khởi. Tôi rất tâm đắc với sản phẩm hỗ trợ bảo vệ và phục hồi chức năng gan vì sản phẩm này hỗ trợ đào thải độc tố cơ thể vô tình hấp thụ phải. Bên cạnh đó, sản phẩm xương khớp cũng rất phù hợp với những người lớn tuổi như chúng tôi”.

Sứ mệnh đồng hành cùng sức khoẻ người Việt

Được thành lập năm 2013, CVI Pharmar là tâm huyết của các dược sỹ và nhà khoa học năng lực chuyên môn cao, có uy tín trong ngành dược phẩm Việt Nam. Hiện công ty này sở hữu Nhà máy sản xuất công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (TP.Hà Nội) đạt chuẩn GMP, CGMP, GMP – WHO, ISO 13485:2016 cho sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc đông dược, và trang thiết bị y tế loại A.

CVI Pharma đã đầu tư, nghiên cứu và cho ra thị trường các dòng sản phẩm chăm sóc sức khoẻ như: hạ mỡ máu, giảm gan, phục hồi chức năng thận, giảm trào ngược dạ dày, điều trị xương khớp, hỗ trợ điều trị ung bướu... Suốt gần 10 năm phát triển sản phẩm, doanh nghiệp luôn định hướng phát triển các sản phẩm từ thiên nhiên, tận dụng nguồn dược liệu quý của Việt Nam.

Bày tỏ lòng tri ân tới những người cán bộ Công an hưu trí đã đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự đất nước trong dịp này, DS. Ths. Phan Văn Hiệu, Chủ tịch CVI Phamar cho biết: "Ban Lãnh đạo CVI Pharma mong muốn sẽ được đồng hành lâu dài để góp phần chăm sóc sức khoẻ cho các đồng chí cán bộ Công an hưu trí được tốt hơn. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm của CVI Pharma đối với cộng đồng, xã hội, góp phần hưởng ứng hoạt động điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”.

Trong dịp này, CVI Pharma cũng gửi tặng các hoạt động của Công an Quảng Trị và Câu lạc bộ Công an hưu trí Quảng trị 1.500 phần quà. Chuỗi hoạt động tri ân cán bộ Công an hưu trí nhân dịp 19/8 của CVI Pharma là 1 phần trong chiến dịch “Chăm sóc sức khoẻ xương khớp người Việt” khởi động từ đầu tháng 7/2022. Trước đó, thông qua chương trình của Bộ LĐTBXH, Ban Tuyên giáo và Báo Đảng Cộng sản, CVI Pharma đã dành tặng gần 20.000 phần quà chăm sóc sức khoẻ xương khớp từ thảo dược Kiện Cốt Vương trị giá khoảng 40 tỷ đồng cho các Mẹ VNAH, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo CVI Pharma, trong thời gian tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục tham gia nhiều hành trình trải nghiệm và đồng hành quý giá này vì mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân, cũng như sứ mệnh bảo tồn, phát triển các nguồn dược liệu quý hiếm của quốc gia.

Kiện Cốt Vương là sản phẩm dùng hỗ trợ cho người bị đau nhức xương khớp, viêm khớp, thoái hóa khớp kết hợp bộ đôi chiết xuất quả Chiêu liêu AyuFlexⓇ (được chứng minh lâm sàng và cấp bằng sáng chế tại Mỹ) và 8-BoneCareCVI Extract (được phát triển từ bài thuốc Hy thiêm thang và được bảo hộ độc quyền bởi CVI Pharma).

Ngoài ra, Kiện Cốt Vương còn chứa 2 thành phần quý cho xương khớp là chiết xuất Móng Quỷ và Nhũ Hương. Đây là hai thành phần đã được các tài liệu khoa học trong và ngoài nước ghi nhận về khả năng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ giảm đau sưng trong các bệnh lý về xương khớp. Sản phẩm còn được bổ sung thêm vitamin D3 và vitamin K2, giúp hỗ trợ tăng cường gắn kết canxi từ thức ăn vào các mô xương giúp xương khớp chắc khỏe.

Nhờ sở hữu công thức bào chế ưu việt, Kiện Cốt Vương mang đến sự vững vàng toàn diện cho hệ xương khớp thông qua cơ chế “TỨ TRỤ”:

- Hỗ trợ giảm triệu chứng đau nhức nhức khớp do viêm khớp, thoái hóa khớp

- Hỗ trợ hạn chế thoái hoá khớp

- Hỗ trợ giúp khớp vận động linh hoạt

- Hỗ trợ bảo vệ xương khớp chắc khỏe

Sản phẩm không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp mà còn bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho khớp, giúp hỗ trợ nâng cao sức khỏe xương khớp toàn diện từ đó hỗ trợ tăng cường vận động cho người bệnh xương khớp.

*Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

