Thân khỏe tâm an với ngôi nhà nghỉ dưỡng đẳng cấp bên bờ biển

Trong bộ sưu tập bất động sản của các nhà đầu tư luôn có sự hiện diện của ít nhất một bất động sản nghỉ dưỡng ven biển bởi việc nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa thiên nhiên trong lành là món quà vô giá cho sức khỏe của bản thân và gia đình, song song với việc nhận được dòng tiền thu nhập thụ động hàng năm cùng triển vọng tăng giá trong tương lai.

Nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa thiên nhiên - món quà vô giá cho sức khỏe tinh thần & thể chất

Sức khỏe chính là nền tảng quan trọng nhất để chúng ta có thể thực hiện bất kỳ mục tiêu nào trong cuộc sống. Trong nhịp sống hiện nay, chúng ta đang phải đương đầu với nhiều áp lực, khiến cơ thể phải tích lũy những độc tố sẽ gây hại về lâu dài. Trong số các liệu pháp nâng cao sức khỏe thì một kỳ nghỉ, dù là ngắn ngày, được sống trọn cùng thiên nhiên là một dịp tuyệt vời để cơ thể nghỉ ngơi, tái tạo nguồn năng lượng tươi mới.

Theo một nghiên cứu của Trường Đại học Y Harvard, con người có thể nhận tới 90% lượng Vitamin D cần thiết hàng ngày để tăng cường hệ thống miễn dịch nhờ ánh nắng mặt trời tại những khu vực bên bờ biển. Trong khi đó, theo các nhà nghiên cứu từ Đại học New Hampshire, cát biển có tác dụng giúp lỗ chân lông thông thoáng, còn iốt trong nước biển sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn trên da. Ngoài những lợi ích về thể chất khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, các nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Tim mạch Baker ở Melbourne cũng cho thấy rằng ánh nắng mặt trời và hơi ấm tự nhiên có liên quan trực tiếp đến tâm trạng, làm tăng khả năng tiết serotonin của cơ thể và ảnh hưởng tích cực đến giấc ngủ. Trong một bài báo trên tạp chí American Association for the Advancement of Science, nhà tâm lý học Richard Shuster cho biết rằng, việc ngắm nhìn đại dương thực sự làm thay đổi tần số sóng não của chúng ta và đưa ta vào trạng thái cân bằng nhẹ nhàng.

Hiểu được những giá trị to lớn mà thiên nhiên mang lại, đội ngũ chuyên gia quốc tế của Ixora Ho Tram by Fusion đã định hướng phát triển sản phẩm này theo lối thiết kế mở phong cách Châu Âu để mang thiên nhiên đến gần nhất có thể trong mọi sinh hoạt của gia chủ. Thoát khỏi những căn phòng máy lạnh với bốn bề là tường, toàn bộ 512 căn condotel của Ixora đều được trang bị ban công có tầm nhìn hướng biển, đón nhận những làn gió biển tươi mát. Tất cả căn 2 phòng ngủ và penthouse đều có bồn jacuzzi hay hồ bơi sky-pool ngoài trời, mang đến thêm những lựa chọn nghỉ dưỡng độc đáo. Chưa dừng lại ở đó, 63 biệt thự đều sở hữu tầm nhìn hướng biển hay dòng sông lười, chỉ cần ngồi thư thả bên sofa phòng khách và phóng tầm mắt ra tận chân trời, mang đến cảm giác cân bằng, giải phóng cơ thể khỏi những áp lực cuộc sống. Đó mới thực sự là đẳng cấp của nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn dành hẳn hơn 16.000m2 diện tích của tầng hầm & hai tầng khối đế để xây dựng những không gian tiện ích, đáp ứng toàn bộ nhu cầu nghỉ dưỡng của mọi thành viên trong gia đình và là không gian sang trọng để tiếp đãi bạn bè, đối tác. Đó là còn chưa kể đến quần thể tiện ích đẳng cấp quốc tế sẵn có của The Grand Ho Tram Strip mà trong đó, Ixora là dự án thành phần mới nhất, bao gồm sân golf The Bluffs, casino sang trọng, cụm khách sạn InterContinental Grand Ho Tram & Holiday Inn Resort Ho Tram.

Tiềm năng du lịch Hồ Tràm cùng danh tiếng và năng lực vận hành của chủ đầu tư quốc tế giúp tối ưu hóa dòng tiền thu nhập thụ động

Trong xu thế lên ngôi của những điểm đến ven biển sở hữu cự ly khoảng 120km với các đô thị lớn, Hồ Tràm đang được ưa chuộng nhờ hàng loạt lợi thế - từ hệ thống giao thông kết nối liên vùng, cho đến cảnh quan thiên nhiên và tính chủ động về thời gian di chuyển chỉ 2 giờ từ TP.HCM – thị trường 16 triệu dân đầy tiềm năng. Hơn thế nữa, Hồ Tràm là khu vực hiếm hoi còn giữ nguyên được hiện trạng rừng nguyên sinh 11.000ha lớn bậc nhất cả nước, tập hợp những thương hiệu vận hành khách sạn hàng đầu thế giới. Tất cả những yếu tố này tạo nên sức hút khó cưỡng cho khu vực Hồ Tràm, khiến công suất phòng tại đây luôn ở mức cao – 95% vào dịp cuối tuần.

Triển vọng của Hồ Tràm đã được các nhà đầu tư quốc tế sở hữu nguồn vốn hùng hậu cùng tầm nhìn dài hạn dự báo trước. Lodgis Hospitality Holdings – liên doanh giữa Warburg Pincus và VinaCapital – đã sớm nhận ra tiềm năng của Hồ Tràm bằng quyết định đầu tư vào khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip năm 2019. Với lợi thế bề dày kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia trong khâu khai thác bán phòng hiệu quả cho các thị trường quốc tế như châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản, Ixora Ho Tram by Fusion sẽ đảm bảo được tính khả thi và hiệu quả của chương trình chia sẻ lợi nhuận khi dự án đưa vào vận hành sau này.

Thanh khoản tốt & gia tăng giá trị tài sản trong tương lai

Thực tế trên thế giới cho thấy rằng, những bất động sản thuộc khu phức hợp bao gồm sân golf, casino & sân bay đều được thị trường săn đón với giá trị không ngừng tăng theo thời gian. Chỉ sau hơn một thập kỷ điểm mở cửa, Marina Bay Sands đã trở thành biểu tượng của ngành du lịch Singapore, thu hút hơn 380 triệu du khách cùng hơn 1.000 sự kiện MICE đến với quốc đảo này. Đây cũng được xem là mô hình khu phức hợp nghỉ dưỡng thành công nhất thế giới với tỉ lệ lấp đầy phòng đạt hơn 95%. Hẳn nhiên, các bất động sản tại đây luôn có giá ngất ngưởng, như căn penthouse tại Marina Bay Residences có giá bán tới 60 triệu USD.

Đó là chưa kể quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm. Chỉ cần hai thực tế đó thôi cũng đủ đảm bảo cho sự gia tăng giá trị tài sản trong tương lai của một dự án thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á như Ixora Ho Tram by Fusion. Đó là chưa kể đến sự phát triển của hạ tầng giao thông xung quanh khu vực, từ các tuyến đường cao tốc cho đến sự kiện khánh thành giai đoạn 1 của sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đón tiếp 25 triệu lượt khách/năm vào năm 2025 - cùng thời điểm bàn giao Ixora Ho Tram by Fusion - giai đoạn 2.