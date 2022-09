Than Hà Lầm xây dựng 'mỏ xanh-mỏ sạch-mỏ hiện đại'

TP - Sau khi đưa lò chợ cơ giới hóa công suất 1,2 triệu tấn than và lò chợ cơ giới hóa công suất 600.000 tấn than vào hoạt động, đến nay, cả 2 lò chợ này của Công ty CP Than Hà Lầm đều hoạt động ổn định đạt công suất thiết kế. Đặc biệt, giai đoạn 2021-2025, Công ty tiếp tục lộ trình xuống những tầng than sâu hơn và đẩy mạnh áp dụng công nghệ cơ giới hóa phù hợp diện khai thác nhằm nâng cao năng suất, hướng tới xây dựng: “mỏ xanh - mỏ sạch - mỏ hiện đại” đầu tiên trong Tập đoàn.

Ngày 12/11/2009, thợ mỏ Than Hà Lầm đã chính thức đặt chân xuống mức - 300 mét đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển ngành Than. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, lần đầu tiên đơn vị sản xuất Than hầm lò xuống sâu mức - 300 mét. Điều này mở ra nhiều hướng phát triển, giúp đơn vị mở rộng các diện sản xuất than, đồng thời khẳng định là đơn vị tiên phong trong Tập đoàn triển khai cơ giới hóa, tự động hóa dây chuyền sản xuất.

Đến năm 2015, Công ty đã vận hành lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 600.000 tấn than/năm; năm 2016, Than Hà Lầm tiếp tục đưa lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 1,2 triệu tấn than/năm. Đây là 2 lò chợ cơ giới hóa đầu tiên và có công suất cao nhất trong TKV tính đến thời điểm này.

Sau thời gian vận hành sản xuất, đến nay cả hai lò chợ cơ giới hóa của Than Hà Lầm đều mang lại hiệu quả cao. Trong đó, nổi bật là nâng công suất lao động bình quân của 2 lò chợ tăng 3,39 lần so với lò chợ công nghệ giá xích, tăng 4,41 lần so với lò chợ giá XDY. Đồng thời, mức độ an toàn của 2 lò chợ cơ giới hóa cao hơn. Riêng năm 2021, Tập đoàn giao Công ty CP Than Hà Lầm khai thác hơn 2,35 triệu tấn than nguyên khai. 7 tháng đầu năm 2021, Công ty đã khai thác được hơn 1,37 triệu tấn, trong đó than lò chợ cơ giới hóa hơn 800.000 tấn (chiếm gần 59% sản lượng than khai thác của đơn vị).

Năm 2020, Công ty CP Than Hà Lầm đã chấm dứt hẳn diện sản xuất vỉa than lộ thiên. Hiện, Công ty đang tập trung cải tạo hoàn nguyên môi trường để đóng cửa mỏ theo quy định. Điều này, giúp Than Hà Lầm tập trung nhân lực, nguồn lực phát triển khai thác than hầm lò. Tính đến nay, Công ty đang có 5 lò chợ gồm 2 lò cơ giới hóa; 3 lò khác là công nghệ giá xích. Để nâng cao công suất, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo an toàn lao động, Công ty đang nghiên cứu thay thế dần giá xích bằng lò đồng bộ dàn chống nhẹ phù hợp.

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên thực tế diện sản xuất của 2 lò chợ cơ giới hóa đồng bộ cũng ngày càng thu hẹp lại, bởi vậy việc đầu tư lộ trình xuống sâu là xu hướng tất yếu của đơn vị.

Để giải quyết vấn đề này, Công ty CP Than Hà Lầm đang triển khai thiết kế kỹ thuật “Phương án kỹ thuật khai thác tầng -300/-570 thuộc Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 Mỏ Than Hà Lầm, Công ty Than Hà Lầm” (đã được TKV phê duyệt); lộ trình năm 2022, dự án này sẽ được triển khai, mở ra cơ hội để Than Hà Lầm chinh phục những tầng than sâu hơn. Dự kiến năm 2024, Than Hà Lầm sẽ tiếp tục đưa lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ 300.000 tấn than vào hoạt động; năm 2025 đưa lò chợ cơ giới hóa vỉa dốc vào hoạt động.

Ông Vũ Ngọc Thắng, Giám đốc Công ty CP Than Hà Lầm, cho biết: Công ty đang bắt đầu triển khai phương án kỹ thuật xuống sâu dưới mức -300 mét, chuẩn bị diện khai thác; tiếp tục tập trung giải quyết vấn đề an toàn cho sản xuất hầm lò về nước, khí để ổn định phát triển trong năm 2020-2025 và những năm sau năm 2025. Trên cơ sở cơ giới hóa đồng bộ, Công ty sẽ tiến tới tự động hóa trên nền tảng của công nghệ thông tin. Đó là một tất yếu trên bước đường tiến tới chuẩn mực của TKV là trở thành một mỏ thực sự “Xanh - sạch - hiện đại - ít người”. Công ty xác định yếu tố con người nhất là đội ngũ thợ lò có vai trò rất quan trọng để Than Hà Lầm đầu tư cơ giới hóa đồng bộ áp dụng những diện khai thác than sâu, hiệu quả. Vì vậy, thời gian tới, Công ty tiếp tục ưu tiên tuyển chọn thợ lò trẻ, đảm bảo trình độ tay nghề, kinh nghiệm, sức khỏe.