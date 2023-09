Than Hà Lầm: Công tác chăm lo đời sống công nhân luôn được đặt lên hàng đầu

TP - Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin là đơn vị khai thác hầm lò lớn của TKV, với trên 3.200 người lao động. Nhằm giữ chân thợ lò, thu hút lao động, ổn định sản xuất, công tác chăm lo cho người lao động luôn được Công ty CP Than Hà Lầm đặt lên hàng đầu.

Áp dụng công nghệ vào đời sống, sản xuất

Thời gian qua, Công ty CP Than Hà Lầm đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới công nghệ, nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn. Trong đó, công ty đã lắp đặt tuyến tời chở người dạng ngồi tại lò TG-VCVL mức -290 đến -150 khu II, vỉa 11, phục vụ vận chuyển người từ mức -300 lên khu vực CT: KT1, KT8 và mức -150; lắp đặt hệ thống giám sát, kiểm soát nhiệt độ hầm lò… Đồng thời, công ty cũng đang triển khai các bước để cấp chứng nhận ISO 45001:2018 về quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, áp dụng công nghệ thông tin vào ca lệnh, nhật lệnh sản xuất...

Công ty đặc biệt quan tâm thực hiện các giải pháp về công tác thông gió kiểm soát khí mỏ đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất. Trong đó, phối hợp cùng Trung tâm An toàn mỏ và Trung tâm Cấp cứu mỏ triển khai lấy 384 mẫu than trong các lỗ khoan tại các vỉa than để phân tích, xác định độ chứa khí metan của các vỉa than. Đồng thời, xây dựng 57 tường chắn cách ly trong hầm lò tại các khu vực kết thúc khai thác, các gương lò tạm dừng thi công theo đúng quy định.

Công ty cũng tổ chức đồng bộ các giải pháp theo phương án phòng ngừa cháy nội sinh như: Xây 25 tường chắn cách ly đặc biệt sử dụng bơm tro bay, bơm khí nitơ vào khu vực đã khai thác; phun trám 2.850m lò; đóng 371 vách ngăn gió tiếp giáp luồng phá hỏa các khu vực khai thác… Ngoài ra, công ty đã vét bùn các lò chứa nước trạm bơm trung tâm, đổ bê tông nền lò, lắp đặt hệ thống đường ống nước… tại các diện sản xuất đáp ứng công tác thoát nước.

Giống như các doanh nghiệp trong ngành than, những năm vừa qua, Công ty CP Than Hà Lầm tiếp tục đối mặt với những khó khăn do dịch COVID-19. Nhằm chăm lo cho người lao động, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19, chủ động các biện pháp phòng chống dịch, Công ty CP Than Hà Lầm đã thực hiện trả lương kịp thời, đầy đủ, chính xác cho 3.250 lượt công nhân lao động nghỉ cách ly, với số tiền 3,1 tỷ đồng.

Đời sống công nhân được đảm bảo

Công ty CP Than Hà Lầm luôn chú trọng việc đảm bảo an toàn cho người lao động trong sản xuất. Hằng năm, Công ty đều mời cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đến đo, đánh giá môi trường lao động tại các khai trường, phân xưởng, hầm lò. Trên cơ sở này, Công ty áp dụng nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn, đảm bảo cấp độ gió đúng tiêu chuẩn trong hầm lò. Công nhân được cấp phát quần áo bảo hộ lao động đầy đủ, được tắm nước nóng ngay tại khai trường, phân xưởng sau khi tan ca...

Phòng Y tế Công ty hằng năm luôn chủ động, tích cực củng cố và kiện toàn hệ thống cấp cứu tại các khai trường sản xuất; trang bị mới dụng cụ cần thiết; thường trực 24/24 giờ tại các khai trường đảm bảo xử lý triệt để nếu có sự cố... Than Hà Lầm có 2 “đặc sản” luôn được Phòng Y tế Công ty đảm bảo suốt những năm qua là chè giải nhiệt chống nóng cho mùa hè và cao xoa chống lạnh cho mùa đông đã trở thành “thương hiệu” riêng có của Công ty CP Than Hà Lầm trong công tác chăm lo đời sống người lao động.

Đặc biệt, thực phẩm đầu vào của Công ty được cho là tốt nhất, rẻ nhất trong Tập đoàn với giá luôn bằng hoặc thấp hơn giá của siêu thị, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tốt, tuân thủ các yêu cầu về vấn đề ATTP. Từ đó, Công ty đã và đang đảm bảo bữa ăn công nghiệp cho người lao động với khoảng 20 món ăn tự chọn/ngày.

Bên cạnh chế độ ăn uống, bồi dưỡng tốt, công nhân Công ty còn được bố trí sống tại chung cư tập thể sạch, đẹp, hiện đại với 2 tòa nhà 5 tầng và 12 tầng, tổng số hơn 100 phòng, đáp ứng nhu cầu ở cho 400 công nhân. Khu chung cư có thang máy, thư viện, hội trường, bếp ăn…

Nội thất phòng ở cũng được trang bị khá đầy đủ, từ tủ đựng quần áo, bàn ghế đến quạt trần, quạt hút gió, hệ thống công trình phụ khép kín… Cùng với đó, lãnh đạo Công ty cũng giao cho Công đoàn làm chủ chốt trong công tác chăm lo tạo điều kiện nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động bằng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT phong phú, hấp dẫn.

Hằng năm, cùng với các đơn vị trong toàn Tập đoàn, Công ty phát động “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”. Toàn Công ty quyết tâm thi đua lao động sản xuất, đảm bảo an toàn, hiệu quả, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Hàng loạt giải pháp bảo vệ, chăm lo, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động nhằm nâng cao năng suất, ổn định thu nhập được Công ty triển khai.

Song song với đó, công ty thường xuyên thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đưa, đón công nhân về quê ăn Tết; tổ chức tham quan cho các đối tượng: Công nhân có thành tích xuất sắc, thợ lò có thu nhập cao, cán bộ quản lý giỏi... Bố trí cho công nhân đi nghỉ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, rửa phổi; thực hiện tốt bữa ăn tự chọn tại các nhà ăn tập thể; khám sức khỏe định kỳ cho lao động làm công việc nặng nhọc. Năm 2022, công ty đã hỗ trợ kinh phí xây, sửa, cải tạo nhà cho 7 gia đình công nhân. Đáng chú ý, tiền lương bình quân năm 2022 của người lao động Công ty CP Than Hà Lầm đạt 17,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,2% so với năm 2021. Riêng tiền lương thợ lò đạt 21,4 triệu đồng/người/tháng.

Theo lãnh đạo Công ty CP Than Hà Lầm, năm 2023 công ty sẽ tiếp tục lắp đặt tời trục và tời chở người dạng ngồi tại các lò sản xuất, nhằm cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, giảm thiểu tiêu hao công sức, nâng cao năng suất lao động. Đặc biệt, công ty sẽ khởi công đầu tư xây dựng khu nhà tập thể công nhân vào cuối năm nay.