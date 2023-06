Tham quan doanh nghiệp, giao lưu quốc tế: Sinh viên Ngôn ngữ Trung HUTECH tự tin có việc sớm

Khi Ngôn ngữ Trung Quốc dần trở thành một trong những ngôn ngữ có tầm ảnh hưởng trên thế giới, nhu cầu theo học ngành này dần trở nên cao hơn. Đây không chỉ là một ngoại ngữ “chìa khóa” cho những nền văn hóa thú vị, mà còn hứa hẹn tiềm năng nghề nghiệp hấp dẫn.

Với mô hình đào tạo hiện đại, mang đến môi trường học tập thực tiễn, hội nhập với những chuyến tham quan doanh nghiệp liên tục và giao lưu quốc tế thường xuyên, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) được xem là một trong những địa điểm được các bạn trẻ yêu thích ngành Ngôn ngữ Trung nên cân nhắc lựa chọn.

Lui tới doanh nghiệp thường xuyên, không mơ hồ nghề nghiệp tương lai

Nhóm ngành ngôn ngữ, trong đó có Ngôn ngữ Trung, nhìn chung phổ nghề khá rộng. Điều này khiến nhiều người cho rằng học ngành ngôn ngữ “khó kiếm việc”, “mơ hồ”. Thực tế không như lời đồn, quá trình học tập thực tiễn của sinh viên Ngôn ngữ Trung tại HUTECH giải oan cho những ý kiến này.

Được biết đến là trường có mạng lưới hợp tác doanh nghiệp rộng khắp, HUTECH mang đến nhiều lợi thế cho sinh viên. Với sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, ngay từ năm nhất, các bạn đã “vi vu” doanh nghiệp, tập đoàn có sử dụng tiếng Trung để tìm hiểu ngành nghề, các vị trí công việc, văn hóa doanh nghiệp.

Những địa điểm mà sinh viên hay lui tới học hỏi có thể kể đến những cái tên nổi bật như Công ty TNHH Dệt may Hoa sen, Công ty TNHH JINYU Tire, Công ty Vedan Việt Nam, Công ty Pouyuan, Công ty Sailun,…

Chẳng hạn trong chuyến tham quan Công ty TNHH JINYU Tire gần đây, sinh viên tìm hiểu từ văn hóa doanh nghiệp đến quy trình sản xuất lốp xe từ nhập liệu cho đến việc hình thành một lốp xe hoàn chỉnh, quy trình quản lý, vận hành sản phẩm cùng các vị trí công việc, nhu cầu tuyển dụng tại công ty,… Được tiếp xúc môi trường làm việc thực tế, tìm hiểu cụ thể các vị trí công việc, sinh viên thêm định hướng cho con đường nghề nghiệp của mình.

Cùng với những chuyến tham quan, sinh viên còn được lắng nghe chia sẻ ngành nghề từ chuyên gia đang làm việc thực tế tại doanh nghiệp ngay tại trường qua những buổi hội thảo, workshop, chuyên đề.

Như tại tọa đàm “Dệt may Đài Loan (Trung Quốc) với công nghệ mới và văn hóa doanh nghiệp Đài Loan”, sinh viên được cập nhật kiến thức về công nghệ in 3D trong ngành dệt may, quy trình sản xuất sản phẩm dệt may, những lưu ý khi tiếp nhận và xử lý một hợp đồng dệt may, cách nhận đơn đặt hàng đến sản xuất,... từ ông David Tu - Giám đốc phát triển thiết kế 3D, Công ty Dệt May Hoa Sen. Buổi trò chuyện giúp sinh viên am hiểu hơn về những công việc ngành dệt may, hành chính văn phòng có sử dụng tiếng Trung.

Rộng cơ hội học tập, giao lưu quốc tế cho sinh viên thực hành ngôn ngữ và văn hóa

Lựa chọn học ngành Ngôn ngữ Trung, chắc hẳn nhiều sinh viên mong muốn tham gia các chuyến học tập, thực tập, trao đổi, giao lưu văn hóa tại Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) để làm dày hành trang tri thức, văn hóa. Học tại HUTECH, cơ hội này không khó tìm.

Sinh viên có thể tham gia các chuyến trao đổi, học tập tại các trường đại học uy tín là đối tác của HUTECH như Trường Đại học Mỹ Hòa (Meiho University - MU), Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Dục Đạt (YDU) - Đài Loan, Đại học Khoa học Kỹ thuật Á Đông, Đại học Mở Quốc lập Đài Loan,… Giao lưu về phương pháp học tập, văn hóa, ngôn ngữ, sinh viên thêm vững vàng cho con đường nghề nghiệp của mình.

Ngay tại trường, các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế với sinh viên Đài Loan, Trung Quốc cũng diễn ra thường xuyên. “Friendlist” của sinh viên HUTECH nổi bật có thể kể đến ĐH Giao thông Trùng Khánh (Trung Quốc), ĐH An Huy (Trung Quốc), ĐH Phụ Nhân (Đài Loan), ĐH Chân Lý (Đài Loan),... với các hoạt động tìm hiểu văn hóa trà, nghệ thuật thư pháp và thơ ca cổ điển Trung Quốc, thi viết và hùng biện tiếng Trung, ẩm thực.

Đây cơ hội để mỗi sinh viên từng bước trang bị và hoàn thiện năng lực hội nhập - gồm khả năng ngôn ngữ, khả năng thích nghi trong các lớp học và sự kiện “đa văn hóa”, khả năng tương tác và làm việc hiệu quả với bạn bè nước ngoài.

Từ những trải nghiệm nghề nghiệp, cơ hội giao lưu, học hỏi quốc tế, sinh viên Ngôn ngữ Trung HUTECH có kế hoạch cụ thể cho đường hướng phát triển của bản thân, trau dồi chuyên môn và kỹ năng hội nhập hiệu quả, sẵn sàng đón đầu nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn tại các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc ngay khi chưa tốt nghiệp.