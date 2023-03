Tham gia tài khoản không phí của HDBank, khách hàng may mắn trúng xe hơi Peugeot

Tham gia chương trình “Tài khoản không phí – Sống thảnh thơi – Trúng xe hơi” của HDBank, chị Phạm Thị Mai Dung- một khách hàng đến từ TP. Biên Hòa, Đồng Nai đã may mắn trúng xe hơi Peugeot. Hàng trăm khách hàng của HDBank trên cả nước cũng đã trúng xe Vespa, Iphone 14 Pro Max và các giải thưởng giá trị khác.

Tại Lễ trao giải diễn ra tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai sáng ngày 07/3/2023, chị Mai Dung (TP. Biên Hòa) chia sẻ: “Từ lúc nhận được tin trúng xe hơi đến giờ tôi vẫn còn chưa tin rằng mình may mắn vậy. Khi biết HDBank có chương trình “Tài khoản không phí – Sống thảnh thơi – Trúng xe hơi”, tôi nghĩ cứ tham gia cho vui, biết đâu may mắn. Và đúng là HDBank đã mang lại cho tôi niềm may mắn tuyệt vời vào đầu năm mới”.

Anh Võ Minh Luân- khách hàng đến từ Long An, người may mắn trúng xe máy Vespa Sprint S125 hồ hởi: “Tôi mở tài khoản và dùng App HDBank vì thấy giao dịch thuận tiện mà không mất phí, lại có nhiều ưu đãi. Tôi cũng giới thiệu bạn bè dùng cho vui. Vậy mà tôi trúng luôn xe máy sang chảnh mới hay chứ!”.

Gói tài khoản 0 phí trọn đời e-SkyOne bắt đầu triển khai từ năm 2022, đến nay đang được khách hàng HDBank trên cả nước đón nhận tích cực. Theo đó, HDBank miễn phí giao dịch chuyển tiền online trong và ngoài hệ thống; miễn phí quản lý tài khoản, miễn phí dịch vụ eBanking và không yêu cầu duy trì số dư bình quân hàng tháng.

Tham gia chương trình “Tài khoản không phí – Sống thảnh thơi – Trúng xe hơi” của HDBank diễn từ tháng 01/10/2022- 31/12/2022, hàng trăm khách hàng trên cả nước đã bốc thăm trúng thưởng các giải thưởng hấp dẫn từ HDBank với tổng giải thưởng hơn 2 tỷ đồng, gồm: 01 giải Đặc biệt là Xe hơi Peugeot 2008 phiên bản Active sản xuất năm 2022; 01 giải Nhất xe VESPA Sprint 125 I- Get ABS LED-S; 02 giải Nhì iPhone 14 Pro max 128GB; 10 giải Ba là Loa Marshall Stanmore II; 40 giải Khuyến khích là Sổ tiết kiệm online kỳ hạn 1 tháng hạn mức 2 triệu đồng và đông đảo khách hàng trên cả nước đã nhận được các giải thưởng giá trị khác.

Nhờ luôn cải thiện và đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời có các chương trình như “Tài khoản không phí – Sống thảnh thơi – Trúng xe hơi”, tính đến cuối năm 2022, số khách hàng giao dịch thường xuyên hàng tháng trên App HDBank tăng trưởng 90% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số lượng giao dịch eBanking tăng trưởng 97% so với cùng kỳ 2021. Khách hàng mới tăng trưởng là 89% so với 2021.

Hiện tại, khách hàng đăng ký tài khoản mới trên App HDBank vẫn sẽ được miễn phí giao dịch chuyển tiền online trong và ngoài hệ thống; miễn phí duy trì tài khoản, miễn phí dịch vụ eBanking và không yêu cầu duy trì số dư bình quân hàng tháng, miễn phí nạp rút tiền mặt khác tỉnh/thành phố.

Sự ra đời của e-SkyOne đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phục vụ khách hàng của HDBank, đi theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước về việc hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời nâng cao trải nghiệm và tiện ích cho khách hàng.