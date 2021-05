Thả chó dữ tấn công cảnh sát khi bị vây bắt

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn gửi Công an tỉnh và các cơ quan liên quan về việc xác minh, làm rõ nguyên nhân làm lây lan dịch, trong đó có trách nhiệm nhà xe chở công nhân mắc COVID – 19.

TPO - Theo cơ quan công an, người đầu tư trên các sàn giao dịch Forex trái phép thực chất là “chơi” với chủ sàn. Do đó, khi chủ sàn can thiệp bằng công nghệ thì người đầu tư chắc chắn sẽ thua thiệt và bị chiếm đoạt số tiền.