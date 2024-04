TGĐ Chubb Life Việt Nam – Nguyễn Hồng Sơn: Hãy dám sống đời tự do!

“Từ khóa quan trọng nhất trong thông điệp mới của Chubb Life Việt Nam (Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam): Bảo hiểm có Chubb lo - Dám sống đời tự do, là gì?” - “Là DÁM”, Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam khẳng định. Và cá nhân ông cũng chính là đại diện tiêu biểu của niềm tin này: Dám dấn thân, dám thách thức mọi giới hạn và dám theo đuổi giấc mơ của mình.

Sao không dám ước mơ?

PV: Thưa ông, lĩnh vực tài chính – bảo hiểm thoạt nhìn có vẻ khô khan, vậy mà thông điệp mới của Chubb Life lại rất truyền cảm hứng, nhỉ?

Ông Nguyễn Hồng Sơn: Tôi tin là cuộc sống này có rất nhiều màu sắc, và tôi may mắn được làm việc trong một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là thành viên của Chubb - Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới, với mong muốn tạo niềm tin vững chắc về BHNT cho khách hàng.

Muốn mọi người tin, thì mình phải thực sự sống cùng cuộc sống với họ, hiểu được những khao khát có khi chưa nói ra của họ, và đặc biệt là những thay đổi rất nhanh về phong cách sống của mọi người. Hướng đến tầm nhìn trở thành đối tác BHNT được tin cậy nhất tại Việt Nam, Chubb Life không chỉ nỗ lực mang đến những giải pháp bảo hiểm vượt trội mà còn liên tục lan tỏa những thông điệp truyền cảm hứng ý nghĩa và sáng tạo, góp phần tạo nên những sắc màu sống tích cực cho mỗi người, cho các gia đình Việt.

Năm 2024 này, chúng tôi sẽ đồng hành và tiếp thêm năng lượng tích cực cho khách hàng với thông điệp “Dám sống đời tự do", bên cạnh việc tận dụng chuyên môn xuất sắc toàn cầu và sự am hiểu sâu sắc về địa phương để cung cấp các giải pháp bảo vệ tài chính và sức khỏe ưu việt.

PV: “Tự do” trong thông điệp này nên được hiểu như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Hồng Sơn: “Tự do” là một giá trị sống tốt đẹp ta luôn hướng đến, và mỗi người đều có định nghĩa về “Tự do” của riêng mình. Đó có thể là Tự do bản sắc – Dám sống thật với chất riêng và tự tin khẳng định dấu ấn cá nhân; Tự do sự nghiệp – Dám ước mơ, theo đuổi đam mê, và nỗ lực hết mình vì đam mê ấy; Tự do tài chính – Dám vượt qua những giới hạn thông thường để phát huy mọi năng lực, phát triển giá trị và làm chủ năng lực tài chính cá nhân; Tự do chất sống – Dám bước ra khỏi vùng an toàn, trải nghiệm cuộc sống muôn màu theo hệ giá trị riêng; hay Tự do không gian sống – Dám khai phá những hành trình mới mẻ, lựa chọn không gian sống mơ ước, tự do dịch chuyển và vun đắp trải nghiệm cho bản thân và gia đình.

Tự do mà mỗi người theo đuổi là khác biệt, nhưng hành trình tự do đều cần bắt đầu từ chữ DÁM - Dám nghĩ, dám khởi đầu, dám hành động. “Dám” không nhất thiết phải là những điều to tát, mà có thể xuất phát từ những thay đổi nhỏ, gạt đi những lối mòn trong suy nghĩ, phá bỏ những giới hạn về tư duy, chấp nhận những điều mới mẻ, dám làm, và không ngừng học hỏi từ trải nghiệm sống để từng bước tiến gần hơn với ước mơ, khát khao…

Tôi tin rằng, thế hệ những khách hàng của chúng tôi, bất kể ở độ tuổi nào, đều đang bước vào một cuộc sống khát khao tự do, khát khao được cống hiến và khát khao được khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình. Và Chubb Life chọn nhiệm vụ của mình là “get your back - đứng cạnh bạn" để ai cũng dám sống đời tự do. Điều này cũng là sứ mệnh “mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người” mà Chubb Life đang nhận lấy cho mình.

Xây dựng “lá chắn" để tung cánh bay cao

PV: Có một thực tế là kinh tế toàn cầu và Việt Nam đều đang có nhiều biến động và lo âu. Điều gì làm ông tự tin rằng “Bảo hiểm có Chubb lo" một cách dõng dạc như thế?

Ông Nguyễn Hồng Sơn: Sau 30 năm phát triển, thị trường bảo hiểm Việt Nam dù gặp nhiều thách thức nhưng đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Bước sang tuổi 31, thị trường được kỳ vọng phát triển theo hướng chất lượng, lành mạnh và bền vững hơn, và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước.

Tại Chubb Life, chúng tôi đặt khách hàng làm trọng tâm cho mọi hoạt động, vậy nên, việc hiểu khách hàng là vô cùng quan trọng. Tôi tin rằng, để bất kỳ khách hàng nào có thể chạm đến một cuộc sống tự do, ngoài niềm khát khao, sự tự tin và tinh thần quyết tâm cao độ, mỗi người đều cần trang bị cho mình một kế hoạch dự phòng rủi ro và lá chắn tài chính vững chắc, phù hợp. Chỉ khi những rào cản tài chính và tâm lý được dỡ bỏ, thì chúng ta mới có thêm tự tin để đưa ra những quyết định đột phá, dám dấn thân và tạo nên những thay đổi khác biệt nhất.

Là một phần của Chubb Limited - Công ty mẹ của Tập đoàn Chubb, được niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE: CB), và là một thành tố của chỉ số chứng khoán S&P 500, Chubb Life kế thừa năng lực tài chính mạnh mẽ, chuyên môn xuất sắc toàn cầu và sự am hiểu sâu sắc nhu cầu của người dân Việt Nam để cho ra đời những sản phẩm phù hợp, trên nền tảng công nghệ tiên tiến giúp nâng cao gắn kết và trải nghiệm người dùng. Chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng các tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, do đó, không ngừng nâng cao chất lượng của đội ngũ tư vấn và các kênh phân phối.

PV: Cụ thể, ngoài thông điệp đầy cảm hứng này, thì ông và các cộng sự ở Chubb Life sẽ làm gì để chinh phục thị trường “một thế hệ sống khát khao" này, thưa ông?

Ông Nguyễn Hồng Sơn: Ở Chubb Life, sự hài lòng của khách hàng là thước đo cho mọi kết quả, bởi vậy, để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, chúng tôi đang triển khai song song một loạt các dự án, bao gồm: Nghiên cứu, cải tiến sản phẩm; Đầu tư phát triển công nghệ, tối ưu trải nghiệm khách hàng; Phát triển kênh đại lý, mở rộng và đa dạng hóa kênh phân phối; Phát triển con người và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

PV: Vâng, xin chúc ông thành công trên con đường mới “Bảo hiểm có Chubb lo - Dám sống đời tự do”.

Chubb Life Việt Nam là thành viên của Chubb - Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới, hoạt động tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chubb Limited, công ty mẹ của Tập đoàn Chubb được niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE: CB), và là một thành tố của chỉ số chứng khoán S&P 500. Thừa hưởng nền tảng tài chính vững mạnh, uy tín thương hiệu, và năng lực chuyên môn xuất sắc, đi cùng chiến lược phát triển bền vững, với thông điệp “BẢO HIỂM CÓ CHUBB LO - DÁM SỐNG ĐỜI TỰ DO”, Chubb Life một lần nữa khẳng định sự kiên định của mình trên hành trình gửi trao những tấm lá chắn ưu việt, đồng hành cùng hàng triệu cá nhân và gia đình Việt tự do khám phá và tận hưởng cuộc sống muôn màu.