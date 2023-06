Telefonica báo cáo thu nhập quý mạnh mẽ, phân phối 862 triệu EUR cổ tức

Được thành lập ngày 19/4/1924, với trụ sở chính đặt tại Madrid Tây Ban Nha, Telefonica đã trở thành công ty truyền thông đẳng cấp thế giới. Telefonica đã liên tục cung cấp các giải pháp liên lạc, thông tin và giải trí thông qua các thương hiệu Telefonica, Movistar, O2 và Vivo. Cổ phiếu đã xác lập mức thấp nhất trong 52 tuần là 3,1 USD và mức cao nhất là 5,38 USD. Tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty hiện ở mức 95,84%.

Gần đây, Telefonica tiếp tục ghi nhận hiệu suất tài chính rất tốt. Vào ngày 11/5/2023, Telefonica đã công bố dữ liệu thu nhập hàng quý ấn tượng. Báo cáo cho thấy Telefonica đã đạt EPS là 0,10 USD trong quý – đánh bại ước tính của các nhà phân tích là 0,04 USD và tạo ra tổng doanh thu là 10,78 tỷ USD.

Theo báo cáo từ Bloomberg, Telefonica. SA (NYSE:TEF), nhà cung cấp giải pháp truyền thông và giải trí hàng đầu, đã nhận được khuyến nghị đồng thuận “Nắm giữ” từ các đơn vị xếp hạng hiện đang theo dõi công ty.

Bên cạnh báo cáo từ Bloomberg, Telefonica SA gần đây cũng nhận về một số đánh giá như sau: BNP Paribas đã nâng cấp Telefonica từ “Kém hiệu quả” lên “Hiệu suất tốt”, trong khi Deutsche Bank Aktiengesellschaft hạ cấp Telefonica từ “Mua” xuống “Nắm giữ”. StockNews.com và TheStreet đều đưa ra báo cáo tích cực. StockNews.com nâng cấp cổ phiếu Telefonica từ xếp hạng “Nắm giữ” lên xếp hạng “Mua” còn TheStreet nâng cấp cổ phiếu từ xếp hạng “C” lên xếp hạng “B”.

Trong quý 1 năm 2023, một số nhà đầu tư tổ chức như Raymond James & Associates hoặc American Century Companies Inc., đã tăng đáng kể tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Telefonica 1% -13%. Mặc dù Bank of New York Mellon Corp chỉ tăng vị thế của mình lên khoảng 11%, nhưng vị thế đó vẫn có giá trị hơn nửa triệu USD.

Trong nhóm các công ty chi trả cổ tức trong tháng 6 tại Tây Ban Nha, Telefonica là đơn vị chi “bạo tay” nhất. Công ty sẽ trả cho các cổ đông của mình tổng cộng 862 triệu EUR vào ngày 15 /6/2023, 62% trong số đó sẽ được phân phối vào tháng Sáu. Cụ thể, con số này bao gồm khoản thanh toán gộp đầu tiên trị giá 0,15 EUR/cổ phiếu.

Đợt chia cổ tức thứ hai cũng là 0,15 EUR sẽ có hiệu lực vào ngày 14/12/2023. Số tiền ròng nhà đầu tư nhận được có thể lên tới 0,1215 EUR/cổ phiếu.

Chuyên trang phân tích Zacks hiện cũng xếp hạng Telefonica (TEF) mức #2 (Mua), cũng như xếp hạng Giá trị là A. Cổ phiếu có tỷ lệ P/E dự phóng là 16,71. Con số này thấp hơn nhiều so với P/E dự phóng trung bình ngành là 22,50. Mức cao nhất của P/E dự phóng của TEF lên tới 18,53 và thấp nhất là 8,36, với mức trung bình là 13,63.

Một chỉ báo đáng xem xét ở cổ phiếu là tỷ lệ P/B 0,76 của công ty. Các nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ P/B để xem xét giá trị thị trường của cổ phiếu so với giá trị sổ sách, hay tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả. P/B của cổ phiếu này có vẻ ổn định so với P/B trung bình của ngành là 2,26. Trong năm qua, P/B của TEF ở mức cao là 0,88 và thấp nhất là 0,55, với mức trung bình là 0,70.

P/S là một tỷ lệ ưa chuộng của các nhà đầu tư giá trị. Nó được tính bằng cách lấy giá cổ phiếu chia cho doanh thu của công ty. Đây là số liệu được ưa thích hơn cả do rất khó thao túng dữ liệu doanh thu, vì thế doanh thu thường là chỉ báo hiệu suất trung thực hơn. TEF có tỷ lệ P/S là 0,58. Con số này thấp hơn nhiều so với P/S trung bình của ngành là 1,6.

Cuối cùng, các nhà đầu tư cần cân nhắc đến tỷ lệ P/CF là 14,54 của công ty. Điểm dữ liệu này xem xét dòng tiền hoạt động của một công ty và thường được sử dụng để tìm các công ty bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tiền mặt vững chắc của họ. P/CF hiện tại của công ty có vẻ ổn định khi so sánh với P/CF trung bình của ngành là 20,15. P/CF của TEF cao nhất là 95,90 và thấp nhất là 2,89, với mức trung bình là 15,02.