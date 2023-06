Techcombank được vinh danh ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được Tạp chí uy tín quốc tế The Asian Banker vinh danh là “Ngân hàng quản lý tiền tệ và giao dịch tốt nhất Việt Nam 2023” (Best Cash Management and Transaction Bank in Vietnam) và “Ngân hàng cung cấp giải pháp thu hộ qua tài khoản định danh tốt nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 2023” (Best Collection Management solution via Virtual Account).

Hai giải thưởng xuất sắc thuộc hạng mục Transaction Banking Awards, dành cho Techcombank đã được The Asian Banker công bố tại hội nghị thường niên, diễn ra tại Thái Lan ngày 14/6/2023. Năm nay, hội đồng chuyên môn của The Asian Banker đặc biệt quan tâm đến tiêu chí xét duyệt giải thưởng dựa trên đóng góp của các ngân hàng trong hành trình chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp trước các biến động kinh tế khó lường, bên cạnh các tiêu chí truyền thống như quy mô, tổng tài sản, lợi nhuận… Theo công bố của The Asian Banker, Techcombank được đánh giá cao với những giải pháp giúp thúc đẩy giao dịch không gián đoạn (frictionless transaction), giảm thiểu tối đa thời gian chờ giao dịch. Hội đồng thẩm định cho rằng, Techcombank đã giải quyết tốt bài toán tối ưu vận hành, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tự động hóa trong quản lý theo dõi báo cáo, quản lý dòng tiền, thực hiện thanh toán khối lượng lớn qua kết nối trực tiếp, thu tiền và đối soát tự động đa nền tảng. Từ đó, chủ doanh nghiệp, giám đốc tài chính có thể tối ưu dòng tiền hàng tháng/tuần/ngày và tiết kiệm được tối đa chi phí vận hành. Các giải pháp giao dịch số hóa trên đã nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng, giúp Techcombank đạt khối lượng giao dịch kết nối trực tiếp API tăng 2,9 lần, doanh thu từ quản lý tiền tệ tăng 89% so với cùng kỳ năm trước. Hội đồng thẩm định The Asian Banker còn đặc biệt ấn tượng với khả năng của Techcombank trong triển khai nhanh chóng giải pháp thu hộ qua tài khoản định danh cho các doanh nghiệp. Thông qua các kênh thanh toán điện tử, khách hàng doanh nghiệp thuộc hầu hết các ngành nghề như FMCG, thương mại điện tử, giáo dục, tài chính, du lịch, ăn uống… với quy mô từ nhỏ và vừa, đến doanh nghiệp lớn, đều nhanh chóng nhận được tiền về tài khoản, cũng như đối soát và gạch nợ tự động kịp thời. Ông Phan Thanh Sơn, Phó Tổng giám đốc Techcombank, Giám đốc khối Ngân hàng giao dịch toàn cầu cho biết: “Với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, chúng tôi mong muốn tạo ra một hệ thống các giải pháp phù hợp theo từng mô hình và quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Dịch vụ tốt, giải pháp bám sát hoạt động kinh doanh thực tế và dẫn dắt quá trình số hóa của khách hàng là yếu tố giúp Techcombank thực hiện chiến lược trở thành Ngân hàng giao dịch chính của doanh nghiệp tại Việt Nam”. Bên cạnh các giải thưởng cho mảng khách hàng doanh nghiệp, Techcombank vừa qua cũng được The Asian Banker vinh danh 4 giải thưởng danh giá khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó nổi bật là hạng mục “Ngân hàng bán lẻ tư nhân xuất sắc nhất Việt Nam” và “Mô hình Ngân hàng số tốt nhất” châu Á – Thái Bình Dương và Việt Nam. Đây là ghi nhận xứng đáng từ các tổ chức quốc tế cho năng lực phát triển mạnh mẽ của Techcombank trong trung và dài hạn, cũng như nỗ lực không ngừng trên hành trình chuyển đổi số để cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm vượt trội. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống” là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á. Theo đuổi chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho hơn 10,8 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, thông qua mạng lưới điểm giao dịch trên toàn quốc, cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Ngân hàng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã chứng khoán TCB. Ngân hàng cũng nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín trong năm 2022, 2023: • Top 163 Ngân hàng Giá trị nhất Toàn cầu 2023, với giá trị thương hiệu được định giá 1,4 tỉ USD - The Brand Finance • “Ngân hàng Bán lẻ xuất sắc nhất Việt Nam” và “Ngân hàng Bán lẻ Tư nhân xuất sắc nhất Việt Nam” 2023– The Asian Banker • “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam - Best Bank in Vietnam” 2022 - Euromoney (năm thứ 3 liên tiếp); • “Ngân hàng số tốt nhất cho khách hàng tại Việt Nam2022” – Global Finance; • “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022” – The Asian Banking & Finance (ABF); • “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam” - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) (năm thứ 3 liên tiếp). • “Nơi làm việc tốt nhất 2022 ” – Great Place to Work P.V