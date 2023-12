Tây Ninh: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tăng

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, kết thúc tháng 11/2023, tiến độ thực hiện của các công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh được đẩy nhanh, tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện tháng 11/2023 đạt 502,62 tỷ đồng, tăng 14,15% so với tháng trước.

Bao gồm vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 437,4 tỷ đồng, tăng 16,2%; ngân sách cấp huyện đạt 65,22 tỷ đồng tăng 2,07%, so với tháng trước.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng thông tin, một số công trình chủ yếu có giá trị thực hiện tăng cao trong tháng như: Đường 787B đoạn từ ngã tư Hai Châu đến nút giao với đường 789 ước đạt 20.000 triệu đồng, tăng 28,21% so tháng trước; đường liên kết nối vùng N8-ĐT787BĐT789 ước đạt 28.000 triệu đồng, tăng 12% so tháng trước; nâng cấp mở rộng đường 795 ước đạt 25.000 triệu đồng, tăng 25% so tháng trước…

Cộng dồn 11 tháng của năm 2023, vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 3.972,76 tỷ đồng, đạt 85,95% kế hoạch năm, tăng 1,09% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 3.344,26 tỷ đồng, bằng 85,30% kế hoạch, trong đó nguồn vốn cân đối ngân sách cấp tỉnh 737,59 tỷ đồng, nguồn vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 789,36 tỷ đồng, nguồn vốn vay ODA 125,38 tỷ đồng, tăng 33,28%, riêng nguồn vốn từ xổ số kiến thiết đạt 1.691 tỷ đồng, đạt 94,0% kế hoạch, tăng 1,78% so cùng kỳ.

Ngoài ra, vốn ngân sách cấp huyện đạt 628,5 tỷ đồng, bằng 89,55% KH, tăng 16,63%) so với cùng kỳ.