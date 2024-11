Tây Ninh triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, những tháng cuối năm 2024, UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, thực chất, toàn diện, nhất quán các Nghị quyết của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển ngành, lĩnh vực, các đột phá chiến lược. Chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ của những tháng còn lại của năm 2024, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành đạt mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Hai là: Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nhiệm vụ trọng tâm, dự án công trình trọng điểm đã được xác định cụ thể; đề ra các giải pháp để quyết liệt triển khai ngay các mục tiêu trong giai đoạn đến năm 2025; đồng thời, định hướng đưa vào các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong các giai đoạn tiếp theo phục vụ cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục rà soát các quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành cần bãi bỏ sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt để tích hợp vào Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, Kế hoạch Đầu tư công năm 2025 đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Ba là: Phát huy vai trò của Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, có hiệu lực từ 01/8/2024 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại các cửa khẩu, khơi thông, phát triển thương mại biên mậu, đảm bảo nguyên liệu sản xuất, chế biến của doanh nghiệp trong tỉnh. Tiếp tục mời gọi thu hút đầu tư các dự án công nghiệp chế biến nông sản, gắn với vùng nguyên liệu và nâng cao giá trị gia tăng tại địa phương.

Bốn là: Tập trung đẩy nhanh triển khai các công trình, dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quyết định thu hồi đất chi tiết, chi trả kinh phí bồi thường (đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp đồng ý với dự thảo phương án bồi thường) dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1). Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của chương trình phục hồi, 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến cuối năm giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án, điều chuyển kế hoạch vốn các dự án giải ngân thấp sang dự án giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; khắc phục tình trạng chủ quan, thiếu tích cực, dồn giải ngân vào những tháng cuối năm dẫn đến không hoàn thành kế hoạch được giao. Giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Năm là: Đẩy nhanh các thủ tục hồ sơ pháp lý, kỹ thuật để sớm triển khai đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Phú và Cụm công nghiệp Tân Hội 2, đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu. Đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện, trình đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Cửa khẩu Xa Mát.

Sáu là: Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, truyền thông quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm địa phương, nhất là các sản phẩm truyền thống. Triển khai Kế hoạch bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 31/3/2025). Mở rộng các điểm bán hàng bình ổn, hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bán hàng lưu động về vùng nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng sâu, vùng xa.

Bảy là: Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 và điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030. Triển khai thực hiện theo nội dung điều chỉnh Phương án sử dụng quỹ đất Công ty Cổ phần Cao su 1-5 Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh bàn giao về địa phương quản lý đã được phê duyệt; báo cáo các khó khăn, vướng mắc của 2 Công ty xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu tài nguyên nước và khoáng sản theo Đề án tổng thể đã được phê duyệt. Kiểm soát môi trường các khu vực thượng nguồn hồ Dầu Tiếng, sông Vàm Cỏ Đông và rạch Tây Ninh. Khảo sát, giảm sát môi trường khu vực giáp biên giới Vương quốc Campuchia. Ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, y tế và các chất ô nhiễm liên quan đến vấn đề bệnh tật, sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai.

Tám là: Đảm bảo Trung tâm tích hợp dữ liệu và các phần mềm dùng chung của tỉnh hoạt động ổn định, thông suốt. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện, nâng cao một cách thực chất các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động cấp tỉnh: PCI, DTI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS, trọng tâm là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Thực hiện Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) năm 2024.

Chín là: Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non. Ban hành Đề án xã hội hóa giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024 – 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức các khoá đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mười là: Ban hành và triển khai Đề án củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế công lập nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của người dân. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của ngành y tế, nhất là công tác đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, những vấn đề tài chính trong nội bộ ngành để đảm bảo công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập. Thực hiện có hiệu quả, phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Mười một: Thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Xây dựng Kế hoạch kinh phí phục vụ tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Kiểm tra tiến độ và tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều và hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh năm 2024. Tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Xây dựng Đề án sửa chữa, sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương và hộ nghèo theo chuẩn nghèo tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2025.

Mười hai: Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao. Tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng “Công Nông Binh” năm 2024. Đăng cai tổ chức 12 giải thi đấu cấp tỉnh, 04 giải thi đấu cụm, khu vực và quốc gia. Ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ quảng bá “Nghệ thuật chế biến món ăn chay tỉnh Tây Ninh” lần thứ II, năm 2025. Triển khai giới thiệu Bộ nhận diện thương hiệu hình ảnh tỉnh Tây Ninh. Tổ chức lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bàng năm 2024. Tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ IV - năm 2024.

Mười ba: Bảo đảm quốc phòng - an ninh. Các lực lượng Quân sự - Công an - Biên phòng phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong nội địa và trên tuyến biên giới; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, mua bán vận chuyển ma túy, buôn lậu; nạn buôn người, cờ bạc bất hợp pháp; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển. Triển khai xây dựng, hoàn thành điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới giai đoạn 3. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tổ chức hội nghị tổng kết và ký kết hợp tác với 02 tỉnh Tboung Khmum, Kampong Cham thuộc Vương quốc Campuchia. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội đàm, ký biên bản thống nhất địa điểm, kế hoạch mở cửa khẩu phụ Hòa Hiệp.