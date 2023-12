Tây Ninh sẽ đón Năm mới 2024 với màn pháo hoa rực rỡ tại quảng trường Ga đi cáp treo Sun World Ba Den Mountain

Tối 31/12/2023, tại quảng trường ga đi cáp treo khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, du khách và nhân dân Tây Ninh sẽ được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 15 phút mừng đón năm mới 2024 cùng chương trình nghệ thuật độc đáo.

Từ 7h30 tối 31/12/2023, chương trình đón năm mới “Chào 2024: Tây Ninh – hành trình rạng rỡ” sẽ được tổ chức quy mô tại quảng trường ga đi cáp treo núi Bà Đen với các màn trình diễn nghệ thuật độc đáo và màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Chương trình nghệ thuật “Chào 2024: Tây Ninh – Hành trình rạng rỡ”được tổ chức nhằm mang đến một không khí xuân tươi vui, rạng rỡ với những màn trống hội sôi động, các ca khúc đậm sắc xuân, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các du khách may mắn góp phần đưa Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cán mốc đón 5 triệu lượt khách đi cáp treo.

Cũng trong chương trình này, Ban Tổ chức sẽ công bố 13 vị khách may mắn nhất của năm 2023 – những vị khách đã đưa KDL Sun World Ba Den Mountain cán mốc 5 triệu lượt khách đi cáp treo. Theo đó, 10 vị khách liền kề trước và sau vị khách thứ 5 triệu sẽ nhận giải thưởng cho mỗi người là 01 Thẻ cáp treo lên núi Bà Đen không giới hạn trong năm 2024.

Ba vị khách may mắn nhất của năm 2023 là vị khách thứ 4.999.999, thứ 5.000.000 và vị khách thứ 5.000.001 sẽ rinh một bộ quà tặng với trị giá lên đến hơn 10.000.000 đồng, gồm: 1 cặp Thẻ đi cáp treo Bà Đen không giới hạn trong năm 2024; 02 đêm nghỉ tại khách sạn Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay (tại Phú Quốc) cho 2 người; 01 combo trải nghiệm dành cho 2 người tại Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town ở Phú Quốc gồm vé cáp treo Hòn Thơm + vé xem show diễn Kiss of the Sea với màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn kéo dài 7 phút + vé tham quan Cầu Hôn – kiệt tác kiến trúc mang tính biểu tượng vừa ra mắt tại Phú Quốc.

Theo bà Đào Thị Việt – Phó Giám đốc Sun World Ba Den Mountain, 5 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen là một dấu mốc đặc biệt, một con số kỷ lục kể từ khi Sun World Ba Den Mountain ra mắt hệ thống cáp treo hiện đại vào năm 2020 cùng quần thể công trình văn hoá tâm linh độc đáo trên đỉnh núi Bà. “Đồng hành cùng UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật và pháo hoa đón chào năm mới 2024, chúng tôi mong muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến du khách và nhân dân Tây Ninh đã chọn núi Bà Đen là điểm đến yêu thích” – bà Việt cho biết.

Vào hai ngày cuối cùng của năm 2023, tức ngày 30 và 31/12/2023, bên cạnh các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc để chào đón năm mới, trên đỉnh núi Bà Đen cũng sẽ tổ chức chương trình dâng hoa đăng thiêng liêng để Phật tử và du khách thập phương cùng tiễn năm cũ an yên, chờ đón năm mới hỉ lạc.

Năm 2023 được xem là một năm thành công của du lịch Tây Ninh nói chung và khu du lịch Sun World Ba Den Mountain nói riêng. Tính đến tháng 11/2023, Tây Ninh đã đón 5 triệu lượt khách. Vào những ngày cuối năm, hệ thống cáp treo núi Bà cũng ghi dấu mốc đón 5 triệu lượt khách, góp phần đưa du lịch Tây Ninh vượt kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

Được biết, tháng 1/2024, lễ an vị Đại tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới sẽ được tổ chức quy mô chưa từng có tại Tây Ninh. Cùng với Đại tượng Phật Di Lặc là nhiều công trình mới lần đầu tiên có tại Việt Nam như thác nước nhân tạo cao nhất châu Á chảy quanh tượng Phật Di Lặc, hay Cầu Ước – cây cầu tâm linh độc đáo để du khách chiêm bái Tượng Phật Di Lặc và ngắm toàn cảnh thành phố Tây Ninh từ trên đỉnh núi Bà Đen.

Với nhiều sản phẩm du lịch và trải nghiệm độc đáo, du lịch Tây Ninh đang được kỳ vọng sẽ nằm trong top các điểm đến hấp dẫn nhất tại Việt Nam, thu hút một lượng khách lớn cả trong nước và quốc tế trong năm 2024.