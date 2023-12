Tây Ninh: Chung tay thực hiện các chương trình An sinh xã hội

Ngày 13/12, Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, đơn vị này và Công ty CP xi măng Fico Tây Ninh vừa tổ chức Lễ ký kết bản ghi nhớ phối hợp triển khai chương trình An sinh xã hội tại một số địa bàn khó khăn của tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, Công ty CP xi măng Fico Tây Ninh cùng Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh; Hội Chữ Thập đỏ tỉnh và Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Tây Ninh ký kết bản ghi nhớ phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.

Dịp này, Công ty CP xi măng Fico Tây Ninh trao tặng Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh 1.500 bao xi măng cùng 100 triệu đồng; trao tặng Hội Chữ Thập đỏ tỉnh 50 triệu đồng; Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Tây Ninh 70 triệu đồng để thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn luôn chung tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Với việc ký kết ghi nhớ phối hợp triển khai chương trình an sinh xã hội lần này, thể hiện thêm vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành, hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người dân. PV.