Tây Nguyên, Nam Bộ mưa lớn đến hết tháng

TPO - Gió mùa Tây Nam còn hoạt động mạnh từ nay đến hết tháng 7, gây mưa rất lớn đến Tây Nguyên và Nam Bộ trong nhiều ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường nên nhiều ngày qua, Tây Nguyên và Nam Bộ đã đón mưa to đến rất to, ngập úng cục bộ đã xảy ra ở vũng trũng thấp nhiều địa phương.

Dự báo từ chiều tối ngày 20/7 đến 22/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 180mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm.

Trong đó lượng mưa từ 16h chiều nay đến 19 giờ chiều mai (21/7) ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Lượng mưa từ 19h tối 21/7 đến 19h ngày 22/7 tại Tây Nguyên và Nam Bộ từ 30-50mm, có nơi trên 90mm.

Dự báo từ nay cho đến cuối tháng 7, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động tăng cường nên mưa lớn còn kéo dài ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Tại miền Bắc hôm nay đã có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 20/7 có nơi trên 50mm như Cao Sơn (Hòa Bình) 116mm, Cự Thắng (Phú Thọ) 87mm, Tân Hợp (Yên Bái) 51mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 125mm.

Dự báo từ chiều tối nay đến sáng ngày 21/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối ngày 20/7, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Thủ đô Hà Nội đêm nay và sáng mai tiếp tục nhiều mây, có mưa dông, từ chiều mai mưa giảm. Dự báo từ 22-25/7, Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất không quá 34 độ.