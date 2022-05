Tàu ngầm Nga bắn liên tiếp 4 tên lửa Kalibr vào Ukraine

TPO - Hãng tin CGTN ngày 23/5 đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông liều mình leo lên “chuồng cọp” của căn hộ tầng 6 để cứu một bé gái đang mắc kẹt. Vụ việc xảy ra ở Sóc Châu (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc). Người đàn ông trong video – tên An Peng – đã được cư dân mạng ca ngợi là anh hùng. Bé gái sau khi được cứu may mắn không bị thương, cha mẹ của bé đã bị phạt vì không đảm bảo an toàn cho con nhỏ.