Tàu hoả tông bay đầu xe tải, tài xế ô tô tử vong

TPO - Chiếc tàu hoả chạy tuyến Sài Gòn - Diêu Trì đã tông bay đầu xe tải chở đá ở thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà làm tài xế ô tô tử vong.

Sáng 28/4, một vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại thôn Phong Thạnh (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) đã làm tài xế xe tải tử vong là anh B.V.T, 51 tuổi, ở thị xã Ninh Hòa.

Vào khoảng 8h cùng ngày, tàu hoả số SD2 (chạy tuyến Sài Gòn - Diêu Trì) khi chạy đến Km 1288+088 Khu gian Lương Sơn - Phong Thạnh (thị xã Ninh Hoà) thì tông vào xe tải 79C-7072 chở đá do tài xế B.V.T điều khiển đang băng qua đường sắt.

Cú tông mạnh làm phần đầu cabin xe tải văng ra xuống ruộng, còn phần thân xe tải bị tàu đẩy xa hơn gần 200m mới dừng lại và bị biến dạng hoàn toàn. Riêng anh T. bị chấn thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa nhưng không qua khỏi.

Ông Phạm Văn Trọng - Phó chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông Khánh Hoà, cho biết: Đường ngang tại Km 1288+088 đã được đề nghị đóng do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuy nhiên, đường ngang mới cách đó khoảng 230 m chưa hoạt động nên đường ngang này vẫn được sử dụng.Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với ngành đường sắt tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.