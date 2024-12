TATA English tổ chức giải chạy thường niên gây quỹ cho Blue Dragon Children's Foundation 2024

1020 học viên của TATA English đã chinh phục cự ly 15km hồ Tây, góp phần gây quỹ với tổng số tiền 102.000.000 VNĐ cho tổ chức Tổ chức trẻ em Rồng xanh (Blue Dragon Children's Foundation) tại giải chạy “Run the for heart - Bước chạy vì trẻ thơ” 2024 do TATA English tổ chức, ngày 8/12.

Trong thế giới đầy những khó khăn và thách thức, nạn buôn bán người vẫn là một tội ác nghiêm trọng mà chúng ta không thể thờ ơ. Mỗi đứa trẻ bị lạm dụng đều cần được bảo vệ và cứu giúp. Đó chính là lý do mà Blue Dragon Children's Foundation đã không ngừng nỗ lực để giải cứu, hỗ trợ và tái hòa nhập cho những em nhỏ gặp khó khăn. Cảm kích với sứ mệnh cao cả này, TATA English rất tự hào là đơn vị được đồng hành cùng Blue Dragon Children's Foundation, góp phần mang lại hy vọng mới cho trẻ em. Giải chạy gây quỹ gửi Blue Dragon Children's Foundation được TATA English phát động tổ chức lần đầu tiên vào năm 2021. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là hành trình mang ý nghĩa sâu sắc, khi mỗi km chạy bộ đều là những số tiền được đóng góp, học viên TATA English không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn góp một chút sức nhỏ bé trên hành trình thay đổi cuộc sống của rất nhiều trẻ em Việt. Năm 2024 là năm thứ 4 giải chạy được tổ chức với quy mô lớn hơn, ngay từ khi mở cổng đăng ký, giải chạy Run for the heart - Bước chạy vì trẻ thơ đã thu hút hàng ngàn học viên của TATA English tham gia với một tinh thần nhiệt huyết và truyền cảm hứng. Với một học viên hoàn thành chặng đường hợp lệ với quy định của ban tổ chức, học viên sẽ đóng góp 100.000 đồng cho Blue Dragon Children's Foundation để tổ chức các hoạt động giải cứu trẻ em bị bạo hành và lạm dụng, với mong muốn viết tiếp ước mơ tương lai cho các em. Sáng ngày 8/12, 1.020 runner là học viên TATA English, những người yêu thể thao tập trung tại sân bóng Ruby Quảng Bá, số 56 Tây Hồ, Quảng An, Hồ Tây, khởi động để tham gia giải chạy Run for the heart - Bước chạy vì trẻ thơ 2024. Bà Vũ Thị Minh Hạnh, CEO & Founder TATA English cho biết, tham gia giải chạy "Bước chạy vì trẻ thơ" không chỉ là một cách để rèn luyện thể chất mà còn là một hành trình lan tỏa giá trị nhân văn. Đây là cơ hội để mỗi học viên TATA English đóng góp một phần nhỏ nhưng tạo ra sự thay đổi lớn cho cộng đồng trẻ em Việt. "Mỗi km chạy của bạn đều mang ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng và làm hạnh phúc thêm những mảnh đời trẻ em còn kém may mắn. Đây là cách để mỗi người tham gia đóng góp cho cộng đồng mà không cần phải làm những việc quá lớn lao.", bà Minh Hạnh nói. Kết thúc giải chạy, tổng số 102.000.000 đồng đã được quy đổi từ 1020 học viên tham gia được trao tặng trực tiếp cho đại diện của Blue Dragon Children's Foundation. Đại diện tổ chức bày tỏ sự hạnh phúc và cho biết mong muốn trong tương lai sẽ có cơ hội đồng hành cùng TATA English trên nhiều phương diện hoạt động gây quỹ khác. Thông qua việc đồng hành và tài trợ của TATA English cho hoạt động thể thao ý nghĩa này suốt thời gian qua, công ty tiếp tục khẳng định cam kết sẽ tạo thêm nhiều hoạt động vì cuộc sống tốt đẹp hơn của nhiều trẻ em Việt và thúc đẩy tinh thần xây dựng lối sống khỏe trong cộng đồng.