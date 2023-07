Tất tần tật về Tây Ban Nha sắp gặp ĐT nữ Việt Nam: Barca phiên bản nữ với cả ‘Messi’ và ‘Busquets’

TPO - Vào ngày 14/7 tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp Tây Ban Nha trước khi bước vào VCK World Cup 2023. Vậy La Roja nữ có gì đặc biệt, và sẽ mang cho các cô gái Việt Nam trải nghiệm gì?

Giống như ĐT nữ Việt Nam, Tây Ban Nha cũng bị ảnh hưởng lớn bởi vấn đề thời tiết. Họ đã rời Madrid đầy nắng để tới mùa đông lạnh giá ở Auckland, New Zealand. Đội quân của HLV Jorge Vilda đang trong quá trình thích nghi dần dần. Họ đã giao hữu với Panama ở Aviles ở miền Bắc Tây Ban Nha, sau đó gặp Đan Mạch ở Copenhagen, những nơi có khí hậu ôn hòa. Tới đây, trận giao hữu với ĐT Việt Nam tại Auckland dự kiến nhiệt độ chỉ là 10 trước khi di chuyển tới Palmerston North, đại bản doanh của họ trong suốt giải đấu, có nhiệt độ thấp nhất là 5.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Tây Ban Nha, đội bóng xếp thứ 6 trên BXH FIFA, cho thấy tham vọng tiến xa ở World Cup 2023. Cuối năm ngoái, bóng đá nữ xứ đấu bò chấn động khi 15 tuyển thủ rời đội để phản đối HLV Vilda cùng các trợ lý. Thế nhưng Vilda không dao động. Ông thiết lập một đội bóng mới với những nhân tố mới. Điều này đã thúc đẩy động lực trong đội bóng, tạo nên một loạt kết quả ấn tượng. Bây giờ, khi ba trong số những kẻ nổi loạn quay lại đội, La Roja thậm chí còn mạnh hơn so với trước cuộc binh biến.

Sự phát triển mạnh chỉ trong vài tháng đã đưa HLV Vilda vào cơn đau đầu. Như ông nói, đã mất ngủ vào đêm trước ngày công bố danh sách 23 cầu thủ dự World Cup 2023 bởi có quá nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, với bất kỳ nhân tố nào, triết lý của La Roja không thay đổi.

Trưởng thành từ lò đào tạo La Masia (giai đoạn 1991-1995), không ngạc nhiên khi Vilda thấm nhuần triết lý Barcelona. Dẫn dắt ĐT nữ Tây Ban Nha từ năm 2015 đến nay, ông xây dựng một đội bóng pressing tầm cao, hàng phòng ngự được đẩy lên cách khung thành 50m và cả đội là cỗ máy tấn công, thực hiện nhiều đường chuyền có mục đích để liên tục tạo ra cơ hội.

Kể từ tháng 9 năm ngoái tới nay, La Roja đã ghi 43 bàn thắng chỉ trong 13 trận đấu, trung bình 3,3 bàn mỗi trận. Họ thắng 11 trận trong số đó (hòa 1 thua 1 trận còn lại). Tự tin với phong cách và sức mạnh nội tại, đội quân của HLV Vilda cũng không cần quan tâm nhiều tới đối thủ. Họ chỉ chơi theo cách của mình.

“Tôi tin Tây Ban Nha luôn biết cách áp đảo đối thủ. Chúng tôi cũng có thể chơi nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau, song điều đó không quá quan trọng bởi triết lý của La Roja còn cao hơn hệ thống”, HLV Vilda cho biết.

Một trong những lý do khiến Vilda không lo lắng, bởi ông đang có trong tay Messi của giới nữ. Đó chính là Alexia Putellas, người cũng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, thuận chân trái và có kỹ thuật siêu đẳng. Cô đã 7 lần vô địch Liga F, 3 lần đăng quang Champions League cùng Barca, 2 lần giành Quả bóng Vàng nữ và 2 lần giành FIFA The Best. Giống Messi, Putellas có khả năng xoay chuyển trận đấu trong chớp mắt. Nghĩa là, ngay cả khi La Roja chơi không tốt, họ vẫn có thể chiến thắng nhờ vào ma thuật của Putellas.

Tuy nhiên, cầu thủ quan trọng nhất lại không phải Putellas. Người mà HLV Vilda đặc biệt đề cao là María Perez. “Cô ấy là cầu thủ giống với Sergio Busquets nhất mà tôi có thể có kiếm được”, ông nói, “Cô ấy hiểu lối chơi tấn công, anh ấy hiểu thứ bóng đá chúng tôi đang theo đuổi. Perez còn trẻ có tiềm năng rất lớn. Ở sân chơi World Cup, sử dụng cầu thủ trẻ là một sự mạo hiểm, nhưng tôi dám đặt cược vào cô ấy”.

Nhìn vào thứ hạng cao của Tây Ban Nha trên BXH FIFA, ít người biết rằng họ phải chờ đến tận năm 2015 mới lần đầu dự World Cup. Nhưng kể từ đó, La Roja đã tiến bộ rất nhanh, phần vì sự phát triển của Liga F, La Liga của nữ, phần vì tài năng của Vilda. Bây giờ, họ đang hy vọng sẽ làm nên chuyện ở World Cup 2023, và trận giao hữu với ĐT nữ Việt Nam rất quan trọng trong kế hoạch đầy tham vọng đó.