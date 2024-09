Tasco Auto chuyển đổi công ty liên kết thành công ty con, tăng sở hữu tại các công ty con hiệu quả

Công ty cổ phần (CTCP) Tasco Auto - nhà phân phối ô tô hàng đầu tại Việt Nam - công bố chiến lược đầu tư chuyển đổi một số công ty liên kết thành công ty con và tiếp tục tăng sở hữu tại các công ty con có hiệu quả cao. Đây là hoạt động nằm trong chiến lược tập trung củng cố hiệu quả kinh doanh và đầu tư cốt lõi của Tasco Auto.

Cụ thể, Tasco Auto đầu tư vào Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt tăng tỷ lệ sở hữu từ 35% lên 65% để trở thành Công ty con. Toyota Lý Thường Kiệt cũng là một mảnh ghép quan trọng với doanh thu đạt 2.102 tỷ đồng năm 2022. Năm 2023, doanh thu Công ty đạt 1.298 tỷ đồng do thị trường ô tô khó khăn, tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2024, Toyota Lý Thường Kiệt đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu tăng 36,67% so với cùng kỳ.

Tasco Auto cũng thông qua đơn vị thành viên đầu tư vào CTCP Đầu tư Savico (SVCi) để tăng tỷ lệ sở hữu từ 40% lên 100%. SVCi hiện đang sở hữu tòa nhà tại 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Hồ Chí Minh, hiện đang khai thác kinh doanh cho thuê.

Với các công ty con hiện hữu, Tasco Auto nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dịch Vụ Ô Tô Thành Phố Mới Bình Dương (Bình Dương Ford) lên 94%, tại CTCP Ô Tô Nam Sông Hậu (Honda Cần Thơ) lên 87%, và tại CTCP Ô Tô Bình Định (Huyndai Bình Định) lên 71%. Trước đó, tỷ lệ sở hữu của Tasco Auto tại các đơn vị này đều ở mức trên 50%.

Đây là nhóm các công ty thành viên có hiệu quả kinh doanh tốt, đóng góp đáng kể về doanh thu, lợi nhuận trong hệ thống của Tasco Auto. Như trường hợp Bình Dương Ford đạt doanh thu 1.563 tỷ đồng trong năm 2023. Đơn vị này luôn duy trì Tỷ suất thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) cao, ấn tượng nhất vào năm 2022 khi lên đến 14.500 đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) của Công ty luôn ở mức cao trong ngành, từ 3%-5%, một phần nhờ vào lợi thế kinh doanh tại khu vực có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và hệ thống dịch vụ hậu mãi chất lượng và hiệu quả, luôn được vinh danh Đại lý Xuất sắc của năm - Nhóm A và giải thưởng Dịch vụ xuất sắc nhất của Ford Việt Nam. Tương tự, Honda Cần Thơ và Hyundai Bình Định cũng là những đơn vị thành viên ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, với lợi nhuận sau thuế6 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng lần lượt là 120% và 150% so với cùng kỳ 2023.

Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty, việc chuyển đổi các công ty liên kết thành công ty con và nâng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con có hiệu quả cao, thay vì đầu tư các công ty mới bên ngoài hệ thống nằm trong chiến lược tái cấu trúc danh mục hiện hữu, hướng tới củng cố hiệu quả kinh doanh và hoạt động đầu tư cốt lõi của Tasco Auto. Quyết định này cũng nhằm tối ưu hóa quản trị, nhân rộng mô hình của các đơn vị thành công, từ đó nâng cao hiệu quả chung của toàn hệ thống. Theo kế hoạch, các giao dịch dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý III/2024.

Trước đó, Tasco Auto cũng đã thông qua việc sở hữu 100% cổ phần Sweden Auto, công ty nhập khẩu và phân phối thương hiệu xe sang Volvo duy nhất tại Việt Nam. Volvo được nhiều cơ quan chuyên môn uy tín quốc tế công nhận là hãng xe an toàn nhất thế giới và đạt điểm 10 tuyệt đối dựa trên tiêu chí của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) và Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS). Tasco Auto cũng đang trong hành trình hướng lên thượng nguồn của ngành xe với dự án nhà máy lắp ráp ô tô (CKD) với đối tác thuộc top 10 nhà sản xuất OEM toàn cầu, dự kiến ra mắt sản phẩm vào năm 2025.