Tập đoàn VNPT: Vươn mình cùng kỷ nguyên số của đất nước

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.

Với quan điểm này, thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Với vai trò là một trong những doanh nghiệp công nghệ trụ cột của đất nước, Tập đoàn VNPT đã có những động thái mạnh mẽ và cụ thể để đồng hành cùng những quyết sách của Chính phủ.

Phát huy vai trò trụ cột của Tập đoàn công nghệ hàng đầu đất nước

Theo đó, để hiện thực hóa các nội dung của Nghị quyết số 57-NQ/TW (Nghị quyết 57) vào thực tiễn, VNPT đã đứng trong hàng ngũ tiên phong của các doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển hạ tầng công nghệ số quốc gia, đặc biệt là triển khai mạng 5G, trung tâm dữ liệu và các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số. Những dự án này không chỉ đảm bảo sự kết nối đồng bộ mà còn thúc đẩy năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Cùng đó, Tập đoàn VNPT cũng đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D), thử nghiệm các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, và công nghệ bán dẫn... Qua đó, tiên phong trong ứng dụng các công nghệ mới vào thực tiễn, giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia. Đồng thời, VNPT và các doanh nghiệp công nghệ số có vai trò quan trọng trong việc phổ cập công nghệ đến các ngành kinh tế khác, từ y tế, giáo dục, đến nông nghiệp và sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, với kinh nghiệm tham gia các dự án chuyển đổi quốc gia, VNPT còn tham gia tư vấn, góp ý các chính sách, đảm bảo cho khi chính sách thực thi sẽ là cơ sở cho sự đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ông Tô Dũng Thái Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho biết: “Thực hiện các nội dung trong Nghị quyết 57 không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội VNPT khẳng định vị thế, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đưa Việt Nam tiến lên tầm cao mới trên bản đồ công nghệ thế giới”.

Tích cực “đắp nền xây móng” cho xã hội số tại Việt Nam

Với quan điểm và cách tiếp cận mới, 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 57 được đưa ra là sự tổng hòa giữa các yếu tố nền tảng và các yếu tố đột phá. Tham gia tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ này, VNPT đã và đang rà soát lại các hoạt động sản xuất – kinh doanh, đồng thời xây dựng chiến lược hành động cụ thể cho giai đoạn mới nhằm bám sát các nội dung trong Nghị quyết 57.

Cụ thể, VNPT sẽ tiếp tục phát triển nền tảng số "Make in Vietnam" nhằm xây dựng một hệ sinh thái số an toàn và hiệu quả, qua đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội như: giáo dục, y tế, nông nghiệp, xây dựng và quản lý nhà nước. Tiêu biểu, có thể đến Nền tảng Bệnh viện thông minh VNPT Home&clinic; Giải pháp Đại học số; Hệ thống Học bạ số/ Học bạ điện tử; vnEdu GoMeet+…

Có thể thấy, nhiệm vụ kép được đặt ra giai đoạn này của Tập đoàn chính là vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, vừa tích cực phổ cập kiến thức và kỹ năng số, giúp người dân trở thành những công dân số bắt kịp nhịp phát triển của thời đại. Cùng đó, VNPT cũng tiếp tục gánh vác sứ mệnh xây dựng xã hội số an toàn, lành mạnh; bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chủ quyền quốc gia trên nền tảng số và không gian mạng.

Để thực hiện sứ mệnh này, không chỉ đồng hành cùng Chiến lược Dữ liệu quốc gia, Tập đoàn còn xây dựng và phát triển VNPT Cyber Immunity với tầm nhìn là tạo ra một hệ miễn dịch đầy đủ cho quốc gia số, nền kinh tế số, doanh nghiệp số có khả năng chống lại các cuộc tấn công từ bên trong và bên ngoài. VNPT Cyber Immunity là đơn vị đang tham gia bảo vệ an toàn cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, MB Bank, HDBank, VinCommerce... và hơn 30 tỉnh, thành phố trước các cuộc tấn công mạng và nguy cơ lộ lọt thông tin. Trong bối cảnh cấp thiết quan trọng của nhiệm vụ đảm bảo ATTT, VNPT Cyber Immunity sẽ được đầu tư mạnh mẽ để phát huy tiềm lực, đồng hành cùng tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ an ninh thông tin, đảm bảo an toàn dữ liệu và đáp ứng các yêu cầu của Nghị quyết 5 bằng các giải pháp an ninh mạng trọng tâm như VNPT Family Safe, VNPT MSS.

VNPT MSS (VNPT Managed Security Service) là nền tảng giám sát, quản lý an toàn thông tin hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức kịp thời phát hiện, xử lý, ứng cứu các rủi ro mất an toàn thông tin trước các cuộc tấn công từ bên trong và bên ngoài. Sự xuất hiện của VNPT MSS sẽ giúp bảo vệ tài sản số, cũng như giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp, tổ chức một cách đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm nhất. Sản phẩm hiện đang triển khai dịch vụ trên nền tảng đám mây (cloud), giúp cho việc triển khai, quản lý và sử dụng dịch vụ của khách hàng dễ dàng hơn.

Cùng đó, Nền tảng giám sát, quản lý an toàn thông tin VNPT MSS hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức kịp thời phát hiện, xử lý, ứng cứu các rủi ro gây mất an toàn thông tin, lộ lọt dữ liệu, trước các cuộc tấn công từ trong và ngoài tổ chức. Nền tảng này bao gồm các nhóm dịch vụ ATTT như: Dịch vụ Giám sát an toàn thông tin 24/7 – Security Monitoring; Dịch vụ Ứng cứu sự cố – Incident Response; Dịch vụ Điều tra số – Digital Forensic; Dịch vụ Săn tìm mối nguy – Threats Hunting; Dịch vụ Tối ưu An toàn thông tin (Tối ưu Log, Rule đối với các khách hàng sử dụng SIEM riêng)…

Với những nỗ lực này, VNPT đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy vai trò “rường cột” của không gian số Việt Nam, góp phần kiến tạo, củng cố, hoàn thiện các trụ cột Chính phủ số - Kinh tế số - Xã hội số nước nhà.