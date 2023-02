Tập đoàn Masan nhận chứng nhận đăng ký đầu tư 105 triệu USD vào Trust IQ tại Singapore

Ngày 10/2/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Masan”) thông qua công ty con là The Sherpa đã chính thức nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư tại Singapore.

Lễ trao chứng nhận đăng ký đầu tư diễn ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Khoản đầu tư có giá trị lên đến 105 triệu USD cho 25% tỷ lệ sở hữu tại Trust IQ Pte. Ltd. (“Công ty TS”) có trụ sở chính tại Singapore, tương đương với số lượng lên đến 9.388.756 cổ phần.

Dự án nằm trong mục tiêu chiến lược của Masan đến năm 2025 sẽ tạo nên hệ sinh thái Tiêu dùng - Bán lẻ - Công nghệ có khả năng đáp ứng 80% nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người Việt. Hiện thực hóa mục tiêu đó, Masan đã và đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái với việc nghiên cứu tích hợp các lĩnh vực mới như: dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, giải trí… dựa vào mạng lưới điểm bán rộng khắp và nền tảng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo.

Công ty TS hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển phần mềm, công nghệ và ứng dụng ở quy mô toàn cầu, trong đó bao gồm phát triển các phương pháp đánh giá rủi ro tín dụng chính xác, toàn diện dựa trên công nghệ AI, khoa học máy tính. Việc đầu tư vào Công ty TS sẽ là động lực giúp Masan tăng tốc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bán lẻ (Retail AI), và trí tuệ nhân tạo trong tiêu dùng (Consumer AI). Hai bên sẽ cùng hợp tác, cụ thể:

Xây dựng nền tảng cá nhân hoá: Masan và Công ty TS sẽ cùng làm việc với nhau để xây dựng nền tảng trí tuệ nhân tạo trong bán lẻ (Retail AI), và trí tuệ nhân tạo trong tiêu dùng (Consumer AI).

Xây dựng nền tảng khách hàng thân thiết: ứng dụng và phát triển các công nghệ AI và ML vào lĩnh vực tiêu dùng, tích hợp xuyên suốt từ offline đến online góp phần đem lại trải nghiệm tối ưu và giảm thiểu chi phí tiêu dùng cho người Việt.

Xây dựng nền tảng tiếp cận tài chính cho người tiêu dùng trên cơ sở khách hàng thân thiết: phát hành thẻ tín dụng dành cho mọi người (khách hàng bình dân) mà không cần chứng minh thu nhập. Chuỗi bán lẻ WinCommerce (đơn vị vận hành WinMart/WinMart+/WIN) với nền tảng công nghệ cao từ Công ty TS sẽ hợp tác cùng với các đối tác tài chính trong nước đẩy mạnh mở mới thẻ tín dụng, hướng tới mục tiêu phổ cập tín dụng cho người dân Việt Nam.

Hưởng ứng định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia của Đảng, Nhà Nước và Chính phủ, Masan nhận thức vai trò tiên phong của các tập đoàn kinh tế trong nước. Với việc tích hợp mảnh ghép công nghệ từ Công ty TS vào nền tảng tiêu dùng – bán lẻ, Tập đoàn Masan hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng hàng ngày trên cả nền tảng offline và online của gần 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Masan” hoặc “Tập đoàn”) tin vào triết lý “doing well by doing good”. Sứ mệnh của Tập đoàn là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 100 triệu người dân Việt Nam, để họ chi trả ít hơn cho các nhu cầu cơ bản hàng ngày. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu mạnh, và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân.

Các Công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những Công ty dẫn đầu các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, thịt có thương hiệu, bán lẻ, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính, viễn thông và sản xuất vật liệu công nghiệp có giá trị gia tăng. Đây là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.

Công ty TS là công ty thành lập và hoạt động tại Singapore, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là phát triển phần mềm, công nghệ và ứng dụng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt chú trọng trong khu vực Đông Nam Á. Công ty TS cũng là công ty mẹ, nắm cổ phần và quản lý các công ty con khác. Các công ty con của Công ty TS được thành lập và hoạt động tại Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm và ứng dụng. Công ty TS đã được hỗ trợ vốn bởi các quỹ đầu tư khởi nghiệp hàng đầu như Sequoia Capital, Beenext, Tanglin Ventures, 500 Startups và Genesis Alternative Ventures. Hiện Công ty TS có 250 nhân viên làm việc tại 11 văn phòng trên thế giới bao gồm trung tâm R&D tại Ấn Độ và Việt Nam để phát triển các phương pháp đánh giá rủi ro tín dụng chính xác, toàn diện dựa trên công nghệ AI, khoa học máy tính.