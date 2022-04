Tập đoàn Hưng Thịnh chính thức ra mắt “Vương quốc không ngủ” Bizhouse Canal District

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của MerryLand Quy Nhơn – siêu dự án có tổng vốn đầu tư giai đoạn I là 57.000 tỷ đồng, quy mô 695 ha, Bizhouse Canal District vừa được Tập đoàn Hưng Thịnh chính thức ra mắt tại Hà Nội và TP. HCM. Đây là phân khu sở hữu nhiều lợi thế đặc biệt, mang tới cơ hội đầu tư hấp dẫn bậc nhất với loại hình bất động sản Bizhouse đột phá.

Trải rộng trên diện tích 67ha, nằm trọn trong thung lũng với hai mặt giáp biển thuộc bán đảo Hải Giang độc nhất vô nhị, Canal District là điểm hội tụ của tinh hoa kiến trúc, những hoạt động thương mại sầm uất, những lễ hội sôi động và những dịch vụ vui chơi giải trí náo nhiệt chưa từng có tại thành phố biển Quy Nhơn.

Canal District cũng là phân khu tiên phong của “thành phố bán đảo” MerryLand Quy Nhơn vận dụng loại hình bất động sản Bizhouse lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, do Tập đoàn Hưng Thịnh khởi xướng và phát triển. Không chỉ đóng góp cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng một loại hình hoàn toàn mới, Bizhouse Canal District còn mang lại cho các nhà đầu tư tiềm năng cơ hội kinh doanh sinh lời vượt trội.

Bizhouse sở hữu nhiều ưu việt, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu: sống, nghỉ dưỡng, phát triển kinh doanh lâu dài và bền vững. Đồng thời Bizhouse Canal District xác lập tiêu chuẩn vàng “5 trong 1”: Thiết kế đa dạng, tối ưu cho kinh doanh; Hạ tầng kết nối toàn diện; Tiện ích đồng bộ phong phú, đa trải nghiệm; Cộng đồng kinh doanh đa dạng, đậm bản sắc vùng miền, và đa châu lục; Chính sách thuận lợi, linh hoạt.

Với loại hình này, Canal District là “điểm đến để trở về” nhờ các tuyến phố Bizhouse vừa thân thuộc, vừa tràn ngập trải nghiệm mới lạ. Chủ nhân Bizhouse sẽ sở hữu cơ hội tiếp cận khách hàng không giới hạn.

Cụ thể, các căn Bizhouse tại Canal District với 160 mẫu kiến trúc hình thành nên 12 tuyến phố mua sắm và trải nghiệm, kiến tạo nên một thung lũng thương mại sầm uất hoạt động xuyên ngày đêm, mang lại nguồn doanh thu tuần hoàn 24/7.

Các tuyến phố Bizhouse đều sở hữu từ 2-4 mặt tiền, hướng ra kênh đào và những đại lộ sầm uất, mang lại khả năng khai thác vô cùng linh hoạt. Chủ nhân Bizhouse có thể lựa chọn mặt hàng kinh doanh phù hợp với mỗi mặt tiền, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, giúp nhân bội doanh thu.

Bizhouse Canal District có lợi thế vượt trội khi MerryLand Quy Nhơn nằm ở vị trí siêu kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông không – thủy – bộ ngày càng hoàn thiện. Mọi con đường đều dẫn đến Bizhouse Canal District, trong khi kết nối nội khu sinh động qua kênh đào, qua những tuyến phố và cầu vọng cảnh độc đáo. Du khách đến Quy Nhơn có thể dễ dàng tiếp cận Bizhouse thông qua cầu và tuyến cáp treo trong tương lai gần.

Đây sẽ là phễu đón dòng khách lớn từ chính khoảng 2,5 triệu cư dân Bình Định và hàng triệu người từ các khu vực lân cận như Tây Nguyên, cùng dòng khách trong nước và quốc tế luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ.

Hưng Thịnh Retail sẽ vận hành Bizhouse Canal District theo tiêu chuẩn thông minh với hệ thống Smart Home được lắp đặt trong từng căn Bizhouse, ứng dụng Merry Passport cho phép quản lý kinh doanh dễ dàng, thuận tiện cùng nhiều chương trình hợp tác, kích cầu, mang về nguồn khách dồi dào, đưa Bizhouse trở thành phễu hút khách du lịch tới Quy Nhơn.

Xứng danh “vương quốc không ngủ”, Bizhouse Canal District làm đầy trải nghiệm du lịch và thắp sáng kinh tế đêm của Quy Nhơn – Bình Định với hệ thống tiện ích mới lạ, đẳng cấp, quy mô quốc tế. Cùng 2 công trình được ghi nhận kỷ lục Việt Nam là Quảng trường nhạc nước lớn nhất và dài nhất Việt Nam; Hệ thống kênh đào dài nhất Việt Nam, Bizhouse Canal District còn thừa hưởng trọn vẹn hệ dịch vụ - tiện ích tại MerryLand Quy Nhơn như: Khu vui chơi giải trí, sân golf 18 lỗ, bến du thuyền, trung tâm thể thao…

Đây sẽ là nơi diễn ra hàng loạt hoạt động lễ hội bất tận, những trải nghiệm thể thao biển đặc sắc, các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô quốc tế, đại tiệc âm thanh, ánh sáng với công nghệ 3D mapping và Hologram hiện đại do tập đoàn số 1 thế giới Laser Vision thiết kế vận hành.

Một điểm đến All - in - one, một hệ sinh thái đầy đủ nhu cầu từ nghỉ dưỡng, thương mại, vui chơi, giải trí như Bizhouse Canal District đảm bảo hội tụ du khách toàn cầu và mang lại cơ hội đầu tư đột phá. Cùng tâm huyết của Tập đoàn Hưng Thịnh, MerryLand Quy Nhơn với hợp phần Bizhouse Canal District sẽ trở thành một điểm hội tụ quốc tế, một trung tâm sầm uất bậc nhất tại khu vực miền Trung và góp phần định vị du lịch Quy Nhơn là điểm đến hàng đầu châu Á.

Thông tin chi tiết tại: https://merrylandquynhon.com.vn/