Tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên ở Hà Giang

TPO - Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm quy định nồng độ cồn, ma tuý, vi phạm tốc độ.