Tặng bồn chứa cho bà con vùng thiếu nước sinh hoạt tại An Giang

TPO - Ngày 11/9, Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức lễ tiếp nhận 20 bồn chứa tặng bà con vùng thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên. Chương trình do Phòng Công tác Đoàn phía Nam - Trung ương Đoàn phối hợp đơn vị đồng hành tài trợ.

Chị Nguyễn Phương Thư - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, thông qua hoạt động góp phần hỗ trợ, chăm lo đời sống của người dân vùng khó khăn, vùng thiếu nước sinh hoạt; đồng thời tích cực đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của bà con trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động an sinh xã hội năm 2024 do Phòng Công tác Đoàn phía Nam - Trung ương Đoàn phối hợp đơn vị đồng hành thực hiện. Chương trình tặng 60 bồn chứa nước sinh hoạt, mỗi bồn 2.000 lít tại TP Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh (mỗi tỉnh, thành 20 bồn); trao tặng 1 hệ thống máy lọc nước phèn và 10 máy lọc nước uống trường học cho tỉnh Tây Ninh.

Bên cạnh đó, còn tặng 400 bản đồ Việt Nam có khung cho các Tỉnh Đoàn trong cụm Trung du Bắc bộ và một số tỉnh, thành phía Bắc hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động. Ngoài ra, hoạt động còn hỗ trợ nâng cấp Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn (doanthanhnien.vn), góp phần xây dựng kênh thông tin nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả, cung cấp thêm nhiều tiện ích thiết thực cho đoàn viên và thanh niên...