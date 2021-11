Tăng án tù đối với thầy giáo dâm ô nhiều nam học sinh

TPO - Ngày 5/11, theo Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), cơ quan này đã có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo tố giác ông V. T. H (46 tuổi) chữa hiếm muộn bằng quan hệ tình dục.

TP - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Cường bị cáo buộc có hành vi sai phạm liên quan vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000.

TPO - Ngày 5/11, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Phạm Duy Khánh (SN 1991, trú tại thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.