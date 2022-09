Tận hưởng chất Mỹ tại Highway5 Residences

Là không gian sống đậm chất Mỹ tại phía Đông Hà Nội, Highway5 Residences mang đến những xúc cảm mạnh mẽ khi mọi trải nghiệm, tiện nghi luôn trọn vẹn, hoàn hảo theo cấp số nhân.

Náo nhiệt với những shophouse “không ngủ”

Highway5 Residences là nhịp sống sôi động bất tận bên bờ Đông Hà Nội, nơi những thanh âm náo nhiệt, rộn ràng nối tiếp ngày đêm, tạo nên một thành phố không ngủ đầy sắc màu và cảm xúc. Giữa lòng Hà Nội biến chuyển từng ngày, không gian dự án khiến bất cứ ai đặt chân đến đều có cảm giác như đang lạc bước ở New York hoa lệ - trái tim không ngủ của miền Đông nước Mỹ.

Các phân khu của dự án từ Park Avenue, Union Square đến Fifth Avenue là những mảng màu riêng biệt, độc đáo, tạo nên sự đa diện của một không gian sống thời thượng đặc sánh chất Mỹ đương đại.

Nép mình dưới khoảng xanh tươi mát của con đường rợp bóng cây là những căn shophouse Park Avenue nhộn nhịp. Park Avenue mở ra một cuộc sống cân bằng, vừa sôi động, vừa bình yên... Nằm liền kề công viên hồ điều hòa, tổ hợp shophouse phố bên vườn Park Avenue thừa hưởng lượng lớn "traffic" là cư dân hiện hữu nội khu và lượng cư dân khổng lồ đến từ các đô thị Vinhomes Ocen Park và Eurowindow - điều kiện lý tưởng để phát triển mô hình kinh doanh "Shopping in the Park".

Tổ hợp shophouse Union Square của Highway5 Residences mang đậm hơi thở sầm uất của quảng trường Union Square (New York). Sở hữu "tọa độ hoàng kim" là giao lộ 2 trục đường lớn: N5 rộng 22m và Nguyễn Mậu Tài, Union Square là giao lộ phồn hoa 24/7, điểm đến sầm uất bậc nhất Highway5 Residences. Đây là điểm giải trí 360 độ xoay quanh chân bạn - nơi những khu phố không ngủ nhộn nhịp suốt ngày đêm với chất sống "life after nine". Cư dân và du khách sẽ được thăng hoa trong những trải nghiệm bất tận với chuỗi dịch vụ đa dạng đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí như: Bar, Pub, Lounge, Karaoke, Bi-a, Club,....

Trong khi đó, Fifth Avenue với tổ hợp shophoue nằm trên đại lộ 22m lại dẫn lối đến thế giới của hương thơm và mùi vị. Mọi tinh hoa đặc sắc của ẩm thực thế giới đều góp mặt ở đây qua chuỗi nhà hàng Á – Âu nổi tiếng. Không chỉ nổi danh với phố ẩm thực độc đáo, Fifth Avenue còn kết nối với hệ thống tiện ích "khủng nhất" Hà Nội như: Biển hồ nước mặn, Aeon Mall, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Sân bay, Trung tâm Hà Nội và Gia Lâm…

Tâm điểm Gia Lâm và “thành phố 15 phút”

Highway5 Residences còn là một không gian sống tiện nghi toàn diện trên các khía cạnh: kết nối, trải nghiệm, chăm sóc sức khỏe – giáo dục và việc làm. Tọa lạc trên cung đường đắt giá bậc nhất Gia Lâm là Nguyễn Mậu Tài, dự án sở hữu vị trí kết nối đa điểm, có tính chất “qua phố thì gần, đi tỉnh thì tiện”.

Từ Highway5 Residences chỉ mất 25 phút là đến phố cổ, 30 phút đến sân bay quốc tế Nội Bài, 10 phút đến cầu Vĩnh Tuy… và di chuyển cực kì thuận tiện đến các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên… Trong tương lai, khi 10 cây cầu bắc ngang sông Hồng và tuyến đường sắt metro số 8 dự kiến xây mới sẽ rút ngắn khoảng cách, thúc đẩy quá trình thông thương giữa Gia Lâm với trung tâm thủ đô và các vùng phụ cận.

Highway5 Residences gợi nhắc về mô hình “thành phố 15 phút” được đưa ra tại Chương trình nghị sự của lãnh đạo hơn 100 đô thị trên toàn cầu vào năm 2020 – một mô hình mà các quốc gia hướng đến phát triển. “Thành phố 15 phút” là khái niệm mô tả những đô thị cho phép người dân tìm thấy tất cả các nhu cầu cơ bản trong vòng 15 phút đi bộ hoặc xe đạp. Thế nhưng, chưa cần đến 15 phút, cư dân Highway5 Residences có thể tiếp cận với mọi trải nghiệm: chỉ cần 3 phút là đến được các KĐT Vinhomes Ocean Park 1 và 2 với hệ tiện ích khủng: trung tâm thương mại, biển hồ nước mặn, biển hồ tạo sóng, công viên giải trí Vinwonder và công viên hồ điều hòa 18.4ha và 29ha; 12 phút đến Aeon Mall…

Và cũng chưa cần đến 15 phút, cư dân dễ dàng tiếp cận được các tiện ích chăm sóc sức khỏe và giáo dục: chỉ cần 1 phút là đến UBND Gia Lâm, 3 phút đến BV Đa khoa Gia Lâm cùng hệ thống các cơ sở giáo dục từ mầm non tới Đại học: ĐH Nông Nghiệp, Trường Tiểu Học Cao Bá Quát, Trường Mầm non Vinschool, Trường liên cấp Vinschool, Trường Đại học VinUni…

Ở vị trí kết nối trực tiếp với đường vành đai 3,5 và đường song hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Từ dự án việc di chuyển đến các điểm làm việc thuộc khu Đông hoặc trung tâm thủ đô, các khu công nghiệp hay các làng nghề tại các tỉnh thành vệ tinh Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên… vô cùng thuận tiện.

Hiện Highway5 Residences đang có chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn với những khách đặt mua ở thời điểm hiện tại khi tặng gói thiết kế nội ngoại thất trị giá 120 triệu đồng, hỗ trợ cho vay lên tới 70% GTSP, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc 12 tháng, chiết khấu lên tới 6,5%. (Áp dụng chi tiết theo quy định tại CSBH từng thời điểm)

