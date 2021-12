Tân Hoàng Minh muốn xây dựng Khu tâm linh Tôn tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát lớn nhất

Cùng với siêu dự án tỷ đô “Tổ hợp quần thể du lịch không ngủ” tại đảo Ngọc – thành phố Phú Quốc, dự kiến khởi công ngày 29/12/2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã hé lộ kế hoạch mong muốn xây dựng công trình tâm linh có quy mô lớn nhất Thế giới nằm ngay gần khu vực dự án, được đầu tư quy mô trị giá khoảng 120 triệu USD (3.000 tỷ đồng)

Phật Quan Thế Âm Bồ Tát được biết đến là một vị Phật với lòng từ bi vô bờ, hạnh nguyện của đức Phật là tùy theo sở cầu, sở nguyện của chúng sinh để hiện thân cứu độ, cứu khổ, cứu nạn để họ có được cuộc sống an vui, mãn nguyện và như ý, nên nhiều quốc gia châu Á đều dựng tôn tượng của Ngài.

Với tất cả những ý nghĩa nhân văn và trách nhiệm của mình, cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đảo Ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung, Tập đoàn Tân Hoàng Minh với tâm nguyện của một doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam mong muốn được đồng hành trong việc được xây dựng một vùng đất tâm linh trong đó có Tôn tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát dát vàng 24 kara, quy mô lớn và cao nhất thế giới.

Công trình tâm linh này sẽ mang tầm cỡ quốc tế (ứng cử kỷ lục Guinness thế giới thời điểm hiện tại), tập đoàn Tân Hoàng Minh mong muốn được kiến tạo giữa biển trời Phú Quốc một tuyệt tác tâm linh - tôn tượng Quan Thế Âm Bồ tát – Ngài là một biểu tượng của Phật giáo, tinh thần, trí tuệ, đức hạnh và hoà bình, hạnh phúc… để người dân Đảo Ngọc Phú Quốc, Kiên Giang, du khách trong nước và quốc tế có cơ hội chiêm bái, hành lễ.

Tôn tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát đang được Tập đoàn Tân Hoàng Minh thiết kế với chiều cao 189m (không kể chân đế). Tôn tượng được đúc bằng đồng nguyên chất 100% và dát vàng 24 kara của Italia, sẽ được trạm khắc vô cùng tinh xảo, xứng đáng là một kiệt tác nghệ thuật vượt thời gian, không gian và trường tồn.

Công trình tâm linh Tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát do Tập đoàn Tân Hoàng Minh xây dựng dự kiến xin triển khai sẽ cao 189m tương đương với một toà building cao 54 tầng mang ý nghĩa tích cực như: Sinh Phúc bốn mùa, chiêu tài tụ lộc, phú quý trọn đời, là một sự khởi đầu mới, nguồn năng lượng mới, sức sống mới”. Tôn tượng sẽ cao hơn 61m so với tượng Phật bằng đồng dát vàng cao nhất thế giới hiện nay là Trung Nguyên Đại Phật tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc (cao 128m). Tôn tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát do Tập đoàn Tân Hoàng Minh kiến tạo tại đảo Ngọc sau khi hoàn thành sẽ trở thành Tôn tượng Phật bằng đồng nguyên chất, dát vàng 24 Kara có quy mô lớn nhất và cao nhất thế giới.

Thành phố Phú Quốc nổi tiếng trên thế giới là đảo du lịch biển lớn nhất Việt Nam được mệnh danh là Đảo Ngọc, "Thiên đường nghỉ dưỡng” đã được thế giới công nhận là 1 trong 10 đảo đẹp nhất hành tinh. Thành phố Phú Quốc là nơi có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong đó ngành du lịch nghỉ dưỡng là một ngành kinh tế mũi nhọn đặc biệt quan trọng, vì thế cùng với mục tiêu mà Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Kiên Giang đề ra đến năm 2025, thành phố Phú Quốc sẽ đón trên 10 triệu lượt khách du khách đến thăm quan và nghỉ dưỡng tại đây; hơn nữa sẽ trở thành đô thị loại 1 và thành phố biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Để đạt được mục tiêu đó ngoài việc phát triển những hình thức du lịch nghỉ dưỡng tại các khách sạn, khu resort…du lịch tâm linh cũng là một định hướng và tầm nhìn không thể thiếu…Hình thức du lịch tâm linh ưu tiên giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá tâm linh, niềm tin tín ngưỡng của con người Việt Nam nói riêng và khách du lịch quốc tế nói chung.

Ngoài Tổ hợp quần thể du lịch không ngủ Thiên Bảo Phú Quốc của Tập đoàn Tân Hoàng Minh được khởi công xây dựng với quy mô đầu tư rất lớn công phu và hoành tráng tại Bãi trường, Bãi biển đẹp nhất Phú Quốc hiện nay. Tôn tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát lớn nhất thế giới toạ lạc tại đây chắc chắn sẽ góp phần một phần đáng kể kiến tạo Đảo Ngọc trở thành thủ phủ du lịch hoàn hảo, một khu danh lam thắng cảnh, vùng đất tâm linh kỳ vĩ linh thiêng bậc nhất thế giới. Công trình tâm linh hứa hẹn sẽ thu hút đa dạng loại hình du khách khắp nơi trong nước và trên toàn thế giới, đóng góp vào sự tăng trưởng của thành phố Phú Quốc ngày càng phát triển giàu mạnh đạt được mục tiêu to lớn, nâng tầm toả sáng sánh ngang với các cường quốc năm châu trong bức tranh ngành du lịch quốc tế.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết, hiện đơn vị đã gửi công văn tới Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh Kiên Giang và lãnh đạo Thành phố Phú Quốc đề xuất chủ trương thực hiện, nếu được chấp thuận về mặt chủ trương, Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ cùng với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Kiên Giang và Thành uỷ - UBND TP Phú Quốc làm việc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các bộ, ban ngành liên quan để xin cấp phép triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.